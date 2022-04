iPhone 13 Pro vs Xiaomi 12 Pro: lippulaivamallit vertailussa

iPhone 13 Pro (vas.) vs Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Pro on yhä suurempaan suosioon nousseen valmistajan uusin lippulaivapuhelin. Se tekikin meihin julkaisun yhteydessä todellisen vaikutuksen, sillä lopputulos kestää vertailun mihin tahansa huippumalliin. Otimme vertailukappaleeksi Applen iPhone 13 Pro -älypuhelimen.

Kaksikon vertaaminen on paikallaan. Xiaomi ja Apple kävivät koko vuoden 2021 ajan tiukkaa taistelua maailman toiseksi suurimman puhelinvalmistajan tittelistä. Vuosi 2022 näyttäisi tekevän taistosta entistä tasaväkisemmän.

Joten kumman valmistajan huippupuhelin on parempi valinta? Molemmissa tapauksissa hintalappu on tonnin tuolla puolen, joten rahat kannattaa sijoittaa etevämpään vaihtoehtoon.

Käymme tässä artikkelissa läpi puhelinkaksikkoa eri osa-alueittain selvittääksemme, kumpi on mielestämme parempi valinta.

Hinta ja saatavuus

Xiaomi 12 Pro saapuu Suomessa myyntiin huhtikuun 21. päivä 2022. Laite on saatavana 12 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt tallennustilalla suositushintaan 1 099 €. Lisäksi Xiaomi tarjoaa ennakkotilauskampanjan, jossa laitteen ostavat saavat kaupan päälle Xiaomi Watch S1 -älykellon (249 €).

iPhone 13 Pro julkaistiin Suomessa syyskuun 24. päivä 2021. Mallin hinta riippuu tallennustilan määrästä. Edullisimmillaan puhelin kustantaa 1 179 € (128 Gt) ja kalleimmillaan 1 759 € (1 Tt). Tarjolla on myös 256 Gt (1 299 €) ja 512 Gt (1 529 €) tallennustilalla varustetut mallit.

Hinnoittelu kallistuu aavistuksen Xiaomin puolelle, mutta iPhone 13 Pro tarjoaa vastaavasti enemmän valinnanvaraa.

Xiaomi 12 Pro on saatavana vain yhtenä vaihtoehtona (Image credit: TechRadar)

Muotoilu

Sen sijaan puhelimien koossa on nähtävissä enemmän eroavaisuutta. Xiaomi 12 Pro on kaksikosta suurempi.

Xiaomi 12 Pro on mitoiltaan 163,6 x 74,6 x 8,2 mm, kun taas iPhone 13 Pro on ainoastaan 146,7 x 71,5 x 7,65 mm. Vaikka mittanauha osoittaa selkeitä eroavaisuuksia, puhelimet painavat yhtä paljon. Kummankin vaakalukema pysähtyy 204 grammaan.

Identtinen paino juontaa juurensa iPhone 13 Pron laadukkaampiin ja painavampiin materiaaleihin. Puhelimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kehys, kun taas Xiaomi luottaa kevyempään alumiiniin.

Muilta osin puhelimet ovat hyvin erilaisia. iPhone 13 Pro on olemukseltaan hiukan laatikkomainen. Tasasivuiset kyljet erottuvat merkittävästi Xiaomi 12 Pron kurvikkaammasta muotoilusta.

iPhone 13 Pro on ulkonäöltään laatikkomaisempi (Image credit: TechRadar)

Xiaomi 12 Pron tyylikäs selusta teki meihin syvän vaikutuksen. Sen hillitty, sileä ja arvokkaalta vaikuttava tausta hivelee silmää ainakin arvosteluun saadussa harmaassa värityksessä. Vastaavasti iPhone 13 Pron selusta on pelkistetympi. Lisäksi Apple tarjoaa kattavamman värivalikoiman, jolla puhelimeen saa tuotua persoonallisuutta.

Kumpikin puhelin pysyy siistinä, eivätkä sormenjäljet saa laitteesta sotkuisen näköistä. Tämä miellyttää erityisesti aikuisempaa makua.

iPhone 13 Pro vetää selvästi pidemmän korren vesi- ja pölytiiviydestä kertovalla IP68-luokituksellaan. Xiaomi 12 Prolla ei ole minkäänlaista IP-luokitusta, mikä tuntuu tässä hintaluokassa lähes anteeksiantamattomalta.

Mallit erottuvat toisistaan biometrisillä tunnistautumiskeinoillaan. iPhone 13 Pro tarjoaa Face ID -kasvotunnistuksen varsin kookkaasta näyttölovestaan. Vastaavasti Xiaomi 12 Pro hyödyntää nopean näyttöön sijoitetun sormenjälkitunnistimen ohella hillityn kamerareiän suomaa kasvontunnistusta.

Xiaomi 12 Pro tarjoaa suuremman näytön (Image credit: TechRadar)

Näyttö

Xiaomi 12 Pron suurin valtti kilpakumppaniin nähden on kookkaampi näyttö. Mallissa on iso 6,73-tuumainen ruutu, kun taas kilpailijassa on selvästi pienempi 6,1-tuumainen näyttö.

Molemmat puhelimet hyödyntävät LTPO AMOLED -näyttöä 120 Hz virkistystaajuudella. Kumpikin puhelin osaa tarpeen tullen hillitä virkistystaajuutta. iPhonessa alhaisin lukema on 10 Hz, Xiaomilla vain 1 Hz. Tällä ei kuitenkaan ole kummoista eroa akkukestoon.

Xiaomin näyttö on puhelimen parasta antia. Huikealla 1 500 nitin kirkkaudella varustettu ruutu on ilo silmälle jopa suorassa auringonpaisteessa. iPhone 13 Pro pärjää myös hyvin, vaikka 1 200 nitiä jääkin kilpakumppanin varjoon.

iPhone 13 Pro luottaa tasapintaiseen näyttöön (Image credit: TechRadar)

Xiaomi 12 Pron terävämpi näyttö yltää tarkkuuteen 3 200 x 1 440. Applen mallissa resoluutio on sen sijaan 2 532 x 1 170. Käytännössä ero on lähes olematon, sillä näyttöjen kokoero hillitsee paperilla isolta näyttävän eron merkittävyyttä.

iPhone 13 Pro luottaa tasapintaiseen näyttöön. Xiaomi 12 Pron ruutu on reunoilta kaareutuva, joka on hyvä sekä huono. Toisaalta se tekee kokonaisuudesta modernimman näköisen, mutta samalla ruutu altistuu herkemmin vahinkopainalluksille. Lisäksi vaakasuorassa oleva koko ruudun näkymä vääristyy reunoilta aavistuksen verran.

Kaikkinensa Xiaomi 12 Pron näyttö on yksinkertaisesti isompi, kirkkaampi, terävämpi ja parempi kuin iPhone 13 Pron ruutu.

Kamera

Molemmat mallit tarjoavat poikkeuksellisen tasapainoisen kamerakokonaisuuden. Applen iPhone 13 Prossa on kolme 12 MP kameraa, kun taas Xiaomin huippumalli sisältää kolme 50 MP kameraa.

Tätä voidaan pitää poikkeuksellisena jopa lippulaivapuhelimien tapauksessa. Yleensä kamerakokonaisuudessa pääkamera on selvästi tarkin ja rinnalla oleva telelinssi tai ultralaajakulmakamera muutaman pykälän verran epätarkempi.

Xiaomi 12 Pro on ensimmäinen 1/1,28" Sony IMX707 -kennoa hyödyntävä kamerapuhelin. f/1,9-aukollinen kamera tarjoaa 1,22 mikronin tai 2,44 mikronin pikselikoon (12,5 MP). Puhelimessa on optinen kuvanvakain.

Xiaomi 12 Pro sisältää kolme 50 MP kameraa (Image credit: TechRadar)

iPhone 13 Pron f/1,5-aukollinen pääkamera hyödyntää pienempää 1/1,65" kennoa, joka on tästä huolimatta kookkain Applen puhelimessa oleva kenno. Se yltää 1,9 mikronin pikselikokoon ilman tarvetta pikselien yhdistämiselle (pixel binning). Mallissa on vakainjärjestelmä, joka helpottaa yökuvausta sekä videoiden nauhoittamista.

Apple nappaa niskalenkin Xiaomista tarjoamalla kolminkertaisen optisen tarkennuksen. Xiaomi 12 Prossa on vain kaksinkertainen optinen tarkennus. Lisäksi iPhone 13 Pro ultralaajakulmakamera on pätevä työkalu makrokuvaamiseen. Sen sijaan Xiaomin lippulaivasta uupuu automaattinen kohdennus.

Kamerasovelluksissa sekä automaattisessa kuvaprosessoinnissa on silminnähtäviä eroavaisuuksia. Applen algoritmit luovat perinteiseen tapaan tasapainoisia ja luonnollisia otoksia. Xiaomin puhelimella napatut otokset ovat kirkkaampia sekä väreiltään korostetumpia.

Applen valttikortti on A15 Bionic -suoritin, joka mahdollistaa HDR4:n sekä kuvaustilojen kaltaisia lisäherkkuja.

iPhone 13 Pro sisältää kolme 12 MP pääkameraa (Image credit: TechRadar)

Applen dominointi jatkuu videokuvauksen saralla. Mukana on ProRes-koodekki, joka pakkaa entistä enemmän sisältöä jälkikäsittelyä varten. Elokuvamainen tila taasen mahdollistaa kohdistuksen muuttamisen jälkieditoinnin aikana, minkä lisäksi puhelin osaa vaihtaa kohdistettavaa henkilöä automaattisesti tapahtumien mukaan.

Xiaomi 12 Pro tarjoaa 8K/24fps-videokuvauksen, joka on sinänsä vaikuttavampi tekninen suoritus kuin iPhonen 4K/60fps. Toisaalta 8K-videomateriaalin tarpeellisuus on vielä vuonna 2022 melko vähäistä.

Vaikka Xiaomi 12 Pron pääkamera napsii hiukan tarkempia kuvia kuin iPhone 13 Pro, ottaa Apple monipuolisemmalla kamerakokonaisuudellaan niukan pistevoiton.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Xiaomi 12 Pro hyödyntää Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) -järjestelmäpiiriä. Kyseessä on Android-puhelimien vuoden 2022 ykkösvaihtoehto, joka jää silti suorituskyvyssä iPhone 13 Pron vieläkin nopeamman A15 Bionic -prosessorin jalkoihin.

A15 Bionic päihittää Androidille tarkoitetun piirin laskentatehossa mennen tullen. Sen sijaan grafiikkapiirin puolella Snapdragon 8 Gen 1 saa muutaman pistevoiton.

Päivittäisessä käytössä erot jäävät kuitenkin olemattomiksi. Molemmat puhelimet ovat tämän hetken nopeimpia malleja, eikä yksikään sovellus tai peli saa laitteita kyykkäämään.

Xiaomi 12 Pro sisältää 12 Gt RAM-muistia eli tuplasti enemmän kuin iPhone 13 Pro. Tämäkään ei kuitenkaan näy käytännössä, sillä iOS- ja Android-käyttöjärjestelmät hyödyntävät muistia eri tavoin. Ero näkyy paperilla, ei juurikaan käytännössä.

Xiaomi 12 Pro hyödyntää tehokasta Snapdragon 8 Gen 1 -suoritinta (Image credit: TechRadar)

Xiaomin lippulaivamalli on Suomessa myynnissä vain 256 Gt tallennustilalla, joskin ulkomailta voi halutessaan tilata myös 128 Gt mallin. Sen sijaan Apple tarjoaa maailmanlaajuisesti 128 Gt, 256 Gt, 512 Gt sekä 1 Tt tallennustilalla varustetun mallit.

Xiaomin puhelin sisältää neljä kaiutinta, jotka on toteutettu yhteistyössä Haran Kardonin kansa. Lopputuloksena on Dolby Atmos -tuellinen kokonaisuus, jonka äänenlaadussa riittää potkua sekä syvyyttä. Arvostelussa totesimme sen silti jäävän etenkin basson syvyydessä iPhone 13 Pron varjoon.

Valinta iOS- ja Android-käyttöjärjestelmien välillä on puhtaasti makukysymys. On kuitenkin syytä huomata, että iOS on aina samanlainen. Sen sijaan Xiaomi 12 Pro sisältää valmistajan luoman MIUI-ohjelmiston, joka tekee taustalla olevasta Androidista hiukan poikkeuksellisen.

MIUI 13 on ottanut askeleita oikeaan suuntaan, ja käyttökokemus on sulava. Sen sijaan esiasennettujen sovellusten määrä sekä Android 12:n Material You -muotokielen puuttuminen ovat harmillisia miinuksia.

Akku

Xiaomi 12 Pro sisältää 4 600 mAh akun, joka on merkittävästi kookkaampi kuin iPhone 13 Pron 3 095 mAh akku. Todellisuudessa ero ei ole kuitenkaan kummoinen. Android-puhelimien akut tapaavat nykyään olla 5 000 mAh kokoisia, sillä Googlen luoma käyttöjärjestelmä kuluttaa virtaa iOS-kilpailijaansa enemmän.

Pidimme iPhone 13 Pron arvostelussa akkukestoa merkittävästi parempana kuin edeltävän iPhone 12 Pron vastaavaa. Käytännössä peruskäytössä oleva puhelin jaksaa vaivatta läpi päivän.

Xiaomi 12 Pro puolestaan selviää niin ikään helposti aamusta iltaan. Kahdeksi päiväksi ei puhti kuitenkaan riitä.

Akun suhteen tilanne on siis käytännössä tasapeli.

iPhone 13 Pro tarjoaa hyvän akkukeston mutta hitaan latauksen (Image credit: TechRadar)

Sen sijaan latausnopeudessa Xiaomi ottaa todellisen niskalenkin Applesta. Xiaomi 12 Pro tukee 120 W pikalatausta, minkä lisäksi myyntipaketti sisältää laturin. Puhelimen saa ladattua nollasta sataan noin 20 minuutissa. Kyseessä onkin latausnopeudeltaan tämän hetken ylivoimainen ykkönen.

Sen sijaan iPhone 13 Pro tukee vaatimatonta 20 W latausta. Lisäksi laturi ei kuulu myyntipakettiin.

Molemmat puhelimet tukevat langatonta latausta. Tälläkin osin Xiaomi on useamman potkun edellä, sillä yhtiön lippulaivamalli tukee vaikuttavaa 50 W langatonta latausta. iPhone 13 Pron kohdalla lukema on sopivalla MagSafe-laturilla vain 15 W.

Yhteenveto

Xiaomi 12 Pro on tämän hetken tasapainoisimpia älypuhelimia. Vastaavasti iPhone 13 Pro jää historiaan yhtenä vuoden 2021 parhaista puhelimista, eivätkä sen vahvuudet ole heikentyneet vuoden vaihduttuakaan.

Pisteytyksen valossa Xiaomi 12 Pro vie pidemmän korren. Samalla on kuitenkin korostettava kaksikon eroavaisuuksia. Applen mallilla on omat vahvuutensa, jotka tekevät siitä osalle käyttäjistä paremman valinnan.

Xiaomin vahvuudet koskevat isompaa, terävämpää ja kirkkaampaa näyttöä. Lisäksi mallin huippunopea lataus sekä langattomasti että piuhan kanssa ovat tämän hetken parhaimmistoa.

Vastaavasti iPhone 13 Pro tekee vaikutuksen monipuolisemmalla kamerakokonaisuudellaan. Tykästyimme myös sen IP68-luokitukseen, joka takaa vesi- ja pölytiiviyden.

Mikäli puhelinten vahvuudet eivät tee riittävää pesäeroa, valinta on syytä tehdä muotoilun sekä käyttöjärjestelmän perusteella.

Valitsitpa kumman tahansa puhelimen, saat rahallesi erittäin hyvän vastineen. Kumpikin puhelin on nimittäin parhaiden puhelimien listallamme syystä.