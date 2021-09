iPhone 13 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra: kumpi vuoden 2021 lippulaivamalli on parempi?

Apple julkisti aiemmin tällä viikolla virallisesti uudet iPhone 13 -mallit. Neljästä julkistetusta puhelimista isoin ja kiiltävin on lippulaivamalli iPhone 13 Pro Max, joka vie yhtiön uuden malliston jälleen uusiin korkeuksiin.

Mutta jos Apple aikoo saavuttaa kuluttajien kiinnostuksen seuraavan vuoden aikana, se joutuu kamppailemaan siitä nykyisen vuoden 2021 hallitsijan, Samsung Galaxy S21 Ultran, kanssa.

Vaikka kilpailu on vasta käynnistymässä, voimme onneksi jo tässä vaiheessa tarkastella, miten kaksikko vertautuu toisiinsa ominaisuuksien ja lupauksien osalta.

iPhone 13 Pro Max vs Samsung Galaxy S21 Ultra: hinta ja saatavuus

iPhone 13 Pro Max saapuu myyntiin 24. syyskuuta 2021. Edullisimmillaan puhelinta saa 1 279 € hintaluokassa, jolla saa 128 Gt mallin. 256 Gt malli nostaa hinnan puolestaan 1 399 €, ja 512 Gt malli vastaavasti 1 629 €.

Tänä vuonna kauppoihin saadaan myös yhtiön ensimmäinen yhden teran mallin, joka maksaa huimat 1 859 €.

Samsung Galaxy S21 Ultra julkaistiin jo jo alkuvuodesta, 29. tammikuuta 2021. Sen julkaisuhinnat alkoivat 1 299 € 128 Gt mallin osalta, ja nousi 1 349 € isommalla 256 gigatavun mallilla varusteltuna ja 1 479 € isoimmalla 512 Gt tallennuskapasiteetilla.

Uusi iPhone 13 Pro Max on siten jo heti julkaisussa pienimmällä tallennuskapasiteetilla varustettua versiota lukuun ottamatta kalliimpi kuin kilpailijansa. Nykyisillä hinnoilla Galaxy S21 Ultra on jo entistä edullisempi.

iPhone 13 Pro Max sinisenä (Image credit: Apple)

Muotoilu

Molempien mallien muotoilu on melko ikoninen. iPhone 13 Pro Max näyttää käytännössä samalta kuin iPhone 12 Pro Max, joka uudisti iPhonen muotoilun viime vuonna perusteellisesti.

Vastaavanlaisia litteitä ja symmetrisiä sivuja ei olekaan nähty sitten iPhone 5:n tai alkuperäisen iPhone SE:n. Lisäksi puhelimessa on harjaamattomasta teräksestä valmistettu kehys, joka on laadukkaampi kuin Galaxy S21 Ultrassa oleva alumiininen vastine.

Galaxy S21 Ultra näyttääkin suurimmaksi osaksi hyvin tyypilliseltä Androidin lippulaivamallista, joskin tilanne poikkeaa puhelimen selkämystä tarkkailtaessa. Samsungin uusittu kamerajärjestelmä on tyylikäs ja valtava, mikä saa iPhonen vastaavan näyttämään melko vaatimattomalta ja jopa tylsältä.

Värivaihtoehtojen osalta iPhone 2 Pro Maxia on saatavilla harmaana, kultaisena, hopeana ja sinisenä. Galaxy S21 Ultrassa sävyt ovat puolestaan musta, hopea, titaaninen, sininen ja ruskea.

Molemmat mallit ovat markkinoiden kookkainta kärkeä. iPhone 13 Pro Max on kooltaan 160,8 x 78,1 x 7,65 mm ja painaa 238 grammaa, kun taas Samsung Galaxy S21 Ultra on vastaavasti 165,1 x 75,6 x 8,9 mm ja painaa 228 grammaa. Apple on siten pienempi ja ohuempi, kun taas Samsungilla on kapeampi ja kevyempi.

Kummassakin mallissa on niin ikään IP68-luokitus, joten ne kestävät yhtä hyvin vettä ja pölyä. iPhone 13 Pro Maxissa on kuitenkin aavistuksen kestävämpi näyttö, sillä Applen Ceramic Shield -pinnoite on neljä kertaa kestävämpi kuin muiden puhelinten vastaavat.

Lisäksi puhelinten etukamerat on piilotettu hyvin eri tavoin. iPhone 13 Pro Maxissa kameralle on siunattu kookas näyttölovi, joka on kuitenkin 20 % pienempi kuin aiemmin. Galaxy S21 Ultrassa kamera on puolestaan upotettu omaan pieneen reikään, jota ei juurikaan erota.

Näyttö

Samsung Galaxy S21 Ultra (Image credit: Aakash Jhaveri)

Samsung Galaxy S21 Ultrassa on 6,8 tuuman AMOLED-näyttö, joka yltää 120 Hz virkistystaajuuteen ja QHD-resoluutioon (3 200 x 1 440) samanaikaisesti.

iPhone 13 Pro Maxissa on pienempi ja aavistuksen suttuisempi 6,7 tuuman AMOLED-näyttö, jonka resoluutio on 2 778 x 1 284. Raa'an kuvanlaadun osalta Applella ei siten ole paljoa tarjottavaa.

Yhtiö on kuitenkin tuonut Pro-mallistoonsa tänä vuonna ensimmäistä kertaa 120 Hz virkistystaajuuden, jonka myötä se voi todenteolla kilpailla Samsungin kanssa. Molemmat mallit käyttävät LTPO-teknologiaa, joka takaa vaihtelevan virkistystaajuuden (VRR).

Toisin sanoen VRR:n avulla näytön virkistystaajuutta pienennetään automaattisesti, kun sillä katsotaan staattista kuvaa tai tekstiä. Molemmat tukevat tiputusta aina 10 hertsiin asti, mutta ainoastaan iPhone 13 Pro Max näyttäisi optimoineen myös käyttöliittymän reagoimaan käyttäjän kosketusnopeuteen.

Samsungilla on kuitenkin kirkkaampi näyttö, joka yltää 1 500 nitiin. iPhone 13 Pro Maxissa vastaava lukema on 1 200 nitiä.

Lisäksi Samsungin näytössä on ultraääniteknologiaan tukeutuva sormenjälkitunnistin, joka on 1,7 kertaa isompi kuin viime vuoden mallissa. Apple hyödyntää sormenjälkitunnistimen sijaan Face ID -tunnistusta.

Kamera

Apple ja Samsung ovat kamppailleet keskenään kamerapuhelinten paremmuudesta viime vuosina. Tällä hetkellä molemmat pistävät parastaan, joskin kummankin lähestymistapa asiaan on hyvin erilainen.

Uudessa iPhone 13 Pro Maxissa on kolme paranneltua 12 megapikselin kameraa, joiden pääkennon aukko on avattu f/1,5:ksi. Tätä tuetaan 12 megapikselin ultralaajakulmalla, joka kykenee makrokuvaukseen 2 cm etäisyydeltä.

Lisäksi uusi telelinssi pystyy 3-kertaiseen tarkennukseen sekä hyödyntämään Night Mode -yökuvaustilaa.

Samsung Galaxy S21 Pron kameroissa on puolestaan hulppea 1/1,33 tuuman kennolla varustettu 108 megapikselin pääkamera, joka käyttää pixel binning -teknologiaa luodakseen teräviä ja kirkkaita 12 megapikselin kuvia.

iPhone 13 Pro Maxin kamera (Image credit: Apple)

Lisäksi siinä on oma 12 megapikselin ultralaajakulma sekä kaksi 10 megapikselin telelinssiä, joista toinen kykenee 3-kertaiseen ja toinen 10-kertaiseen tarkennukseen.

Laitteiston ohella Apple ja Samsung lähestyvät myös väriavaruutta hyvin eri tavoin. Samsung yleensä korostaa värisävyjä luodakseen Instagramiin sopivia kuvia, kun taas Apple luottaa viileämpiin ja luonnollisempiin sävyihin.

Ohjelmiston osalta iPhone 13 Pro Maxissa on täysin uusi ominaisuus, Photographic Styles, jonka avulla käyttäjät voivat vaihtaa kuvien sävyä ja lämpöä ilman, että kohde itsessään menee pilalle. Lisäksi Smart HDR 4:llä voi tehdä säätöjä useisiin kuvassa oleviin henkilöihin.

Videon osalta Galaxy S21 Ultra yltää 8K/24-fps-kuvaukseen, kun taas iPhone 13 Pro Max rajoittuu ainoastaan 4K/60fps:ään. Apple voittaa kilpailijansa kuitenkin algoritmien osalta.

Omppufirman etuihin lukeutuu uusi Cinematic-tila, joka osaa älykkäästi kohdistaa kuvan kohteen katseen perusteella sekä ennustamaan, milloin kohde saapuu kuvaan. Pro-malleihin tuodaan myös myöhemmin loppuvuodesta ProRes-tila, jolla voi kuvata, editoida ja lähettää julkaisukelpoista 4K/30fps-sisältöä.

Tekniset tiedot ja suorituskyky

Emme ole päässeet testaamaan iPhone 13 Pro Maxia vielä, mutta rohkenemme arvailla sen olevan paljon tehokkaampi kuin Samsung Galaxy S21 Ultra.

Applen iPhonet ovat nimittäin olleet aina luokkansa tehokkaimpia, ja iPhone 13 Pro Maxin uusi A15 Bionic -siru todennäköisesti jatkaa tätä linjaa.

Tämän lisäksi Samsung Galaxy S21 Ultra on itse asiassa likempänä iPhone 12 Pro Maxia kuin iPhone 13 Pro Maxia. Yhtiö joutuukin luultavasti julkaisemaan ensi vuoden alussa Samsung Galaxy S22 Ultran ennen kuin se pystyy kilpailemaan suorituskyvyn osalta iPhone 13 Pro Maxin kanssa.

Apple väittää uuden mallin 6-ytimisen suorittimen ja 5-ytimisen näytönohjaimen olevan 50 % tehokkaampi kuin Android-puolella olevat kilpailijansa, joihin todennäköisesti kuuluu myös Samsung Galaxy S21 Ultra.

Samsung ei myöskään auta itseään suorituskyvyn osalta, sillä riippuen mistä päin maailmaa Galaxy S21 Ultran ostaa, se saapuu joko Snapdragon 888 -suorittimella tai Exynos 2100:lla. Jälkimmäinen löytyy myös Suomesta ostetuista puhelimista, eikä se ole suoranaisesti huono järjestelmäpiiri, mutta se ei ole niin nopea kuin Snapdragon 888.

Tallennustilan osalta molemmat tarjoavat 128, 256 ja 512 Gt versiot. Näiden ohella iPhone 13 Pro Max on saatavilla myös 1 Tt mallina.

Galaxy S21 Ultra pystyy nokittamaan kuitenkin tukemalla yhtiön omaa S Pen -kynää, jolla muistiinpanojen kirjoittaminen, piirtely tai huomioiden kirjoittaminen onnistuu kätevästi. Applella on valikoimissaan myös oma Apple Pencil, mutta tätä ei tueta vielä iPhone-puhelinten osalta.

Molemmat puhelimet tukevat lisäksi 5G:tä.

Akku

Samsungin puhelimessa on 5 000 mAh akku. Emme tiedä vielä, kuinka iso kapasiteetti iPhone 13 Pro Maxin akusta löytyy.

Vaikka Apple on vahvistanut, että iPhone 13 Pro Maxin akku on isompi kuin iPhone 12 Pro Maxissa oleva 3 687 mAh akku, emme usko sen olevan kuin korkeintaan 4 000 mAh.

Suorien lukujen vertailu ei ole kuitenkaan järkevää, sillä iOS ja Android käyttävät virtaa hyvin eri tavoin.

Tiedämme ainoastaan, että Samsung Galaxy S21 Ultran akku kestää kokonaisen päivän keskiraskaalla käytöllä, vaikka näyttö olisikin QHD-resoluutiossa ja 120 Hz virkistystaajuudella.

Tiedämme myös, että iPhone 12 Pro Maxissa on yhtiön viime vuoden puhelinmalliston paras akku, joka kestää niin ikään koko päivän melko raskaassakin käytössä. Apple väittää, että iPhone 13 Pro Maxissa akku kestäisi 1,5 tuntia pidempään, joten sen akkukesto voi olla todella vakuuttava.

Kummankaan puhelimen mukana ei tule kuitenkaan enää laturia, eikä yhtiöiden latausnopeudet ole myöskään markkinoiden parasta. Galaxy S21 Ultra tukee 25 W langallista latausta, kun taas iPhone 13 Pro Maxissa vastaava on 20 W.

Molemmat tukevat myös 15 W langatonta latausta.

iPhone 13 Pro Maxin värivaihtoehdot (Image credit: Apple)

Yhteenveto

Samsung Galaxy S21 Ultra on yksi vanhimmista lippulaivamalleista, jonka iPhone 13 Pro Max saa kilpailijakseen jälkimmäisen saapuessa myyntiin. Sukupolvien osalta iPhone 12 Pro Max vastaakin likemmin S21 Ultran tasoa.

Tästä huolimatta Samsung Galaxy S21 Ultra on iPhone 13 Pro Maxin suurin kilpailija heti julkaisussa. Se on eittämättä laadukkain ja paras älypuhelin tällä hetkellä, tarjoten 10-kertaisen telelinssin ja laadukkaan QHD-näytön.

iPhone 13 Pro Maxissa on kuitenkin omat kameratemput hihassa sekä viimein myös 120 Hz virkistystaajuus, jolla eroa kurotaan kiinni. Lisäksi Applen puhelinten suorituskyky on aivan omaa luokkaansa vielä hamaan tulevaisuuteen asti.

Joudumme kuitenkin odottamaan vielä muutaman viikon ennen kuin selviää, pystyykö Apple lunastamaan kovat väitteensä. Olemme kuitenkin varmoja, että juuri nämä kaksi puhelinta kilpailevat kuluttajien lompakoista ja kriitikoiden valinnasta loppuvuonna.