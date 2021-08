iPhone 13, Apple Watch 7 ja uudet iPadit ovat tuoreiden vuotojen kohteena

iPhone 13:n julkistus on lähestymässä vinhaa vauhtia, sillä puhelimen on määrä paljastua virallisesti syyskuussa. Tuoreet iPhonet julkistettaneen yhdessä muiden Apple-laitteiden, kuten Apple Watch 7:n, kanssa. Applen uutukaisista on kuultu jo kaikenlaista eikä vuotojen tulva lopu ennen kuin laitteet ovat virallisesti ulkona.

Mark Gurman on kertonut uutiskirjeessään joitain todennäköisiä laitetietoja ja ominaisuuksia tulevista Applen laitteista. Gurman on luotettu Bloombergin jounalisti ja hän on vuotanut täsmällisesti etenkin Applen tuotteita.

Monessa kirjoituksessa Gurman on tyytynyt uudelleenmuotoilemaan aiempia sanomisiaan, mutta tällä kertaa Bloombergin toimittaja kertoo myös kokonaan uusia tietoja. Hänen mukaansa Apple Watch 7 tulee uudella "Time to Run" -ominaisuudella, mikä kääntyy suomeksi "Aika juosta". Oletettavasti kyseessä on "Time to Walk" -podcastiin verrattavissa oleva- ja Apple Watchista aiemmin löydetty ominaisuus, mutta suunnattu enemmän juoksijoille.

Pixel 6 saattaa olla yksi harvoista Android-kilpailijoista Applelle (Image credit: Google)

Gurman kertoo iPhone 13 -puhelimien tulevan saman kokoisilla näytöillä kuin iPhone 12, mutta uudella A15-järjestelmäpiirillä. Pro-mallit saavat 120 hertsin näytön ja mahdollisesti kokoajan päällä olevan vilkaisunäytön.

iPhone 13:n potrettikuvaukseen tulee vuotojen mukaan uusi "Elokuvallinen"-videokuvaamistila. Mainintaa on myös tekoälypohjaisesta suodatinsysteemistä sekä korkeamman ProRes-laadun nauhoitusmahdollisuudesta Pro-puhelimilla.

Gurman jatkaa vahvistamalla aiempia huhuja, että puhelimen kameralovi on edeltäjiään pienempi. Hänen mukaansa kaikki muutokset ovat juuri ja juuri riittävän suuria oikeuttaakseen malliston iPhone 13 -nimikkeen pelkän -12S sijaan.

Viimeiseksi Gurman väittää, että uusi iPad mini 6 tulee ohuemmilla reunoilla ja kokonaan uudella muotoilulla, josta olemme kuulleet aiemminkin. Myös ohuempi ja nopeampi iPad on mahdollisesti kehitteillä.

Uutisoimme myös vasta, että iPhone 13 saattaa saada paljon toivotun akkuparannuksen.