iPhone 12 Prossa saattaa olla edullisempi ja ohuempi näyttö kuin iPhone 11 Prossa

Kun mietimme seuraavan vuoden iPhone Prota, emme todennäköisesti kuvittele sen olevan edullisempi kuin iPhone 11 Pro, mutta näin voi käydä. Tai ainakin yksi puhelimen komponenteista on luultavasti halvempi ja parempi.

Eteläkorealainen ETNews väittää lähteeseensä perustuen, että iPhone 12 Pro ja iPhone 12 Pro Max käyttävät Samsungin Y-OCTA OLED -näyttöjä. Suurin osa OLED-näytöistä, joita myös nykyiset iPhonet käyttävät, vaativat erillisen kosketusherkän pinnan, mutta Y-OCTA-malliset eivät. Siten ne olisivat ohuempia ja edullisempia valmistaa.

Säästön siirtymisestä kuluttajahintoihin saakka ei ole kuitenkaan takuita, mutta se on mahdollista. Ja vaikka paksuuden välinen ero jää todennäköisesti pieneksi, se saattaa tehdä iPhone 12 Prosta aavistuksen ohuemman kokonaisuudessaan. Tai se voi vaihtoehtoisesti vapauttaa tilaa esimerkiksi isompaa akkua varten.

Sen lisäksi vähäisempi määrä eri pintatasoja voi mahdollisesti vähentää näytön kiiltoa, joten muutos tuntuu kaikin puolin hyvältä.

Pro-päivitys

Kannattaa kuitenkin huomioida, että näytön muutos koskee näillä näkymin ainoastaan Pro-malleja. Perusmallin iPhone 12 käyttää todennäköisesti nykyistä OLED-näyttöä, joka vaatii erillisen kosketusherkän pinnan.

Tämä saattaa tuntua oudolta kerta Y-OCTA-mallit ovat edullisempia ja parempia, mutta syy voi johtua tarjonnasta. Samsung ei välttämättä vain kykene valmistamaan tarpeeksi näyttöjä, eivätkä muut valmistajat ilmeisesti tee Applen laatutasoihin yltäviä Y-OCTA-paneeleita.

Raportti tukee myös aiempia huhuja, joiden mukaan iPhone 12 Prossa olisi 5,4 tuuman näyttö, joka olisi aavistuksen pienempi iPhone 11 Pron 5,8 tuuman näytöstä. iPhone 12 Pro Maxissa olisi puolestaan 6,7 tuuman näyttö, kun taas perusmallin iPhone 12:ssa olisi 6,1 tuumaa.

Ylläolevat kannattaa kuitenkin ottaa luonnollisesti vielä varauksella, sillä olemme hyvin kaukana seuraavien mallien oletetusta syyskuun 2020 julkaisusta. Mikään väitetyistä huhuista ei kuitenkaan tunnu niin uskomattomalta, etteivätkö ne voisi olla totta.

Lähde: GSMArena