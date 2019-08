iPhone 11 julkaistaan 10. päivä syyskuuta

Apple lähetti tänään viralliset lehdistökutsut 10. päivä syyskuuta järkestämäänsä julkistustilaisuuteen, jossa esitellään mitä todennäköisimmin uusi iPhone 11.

Tapahtuma järjestetään tuttuun tapaan Steve Jobs Theaterissa Kalifornian Cupertinossa. Kiistatta vuoden suurimman huomion keräävä julkistustilaisuus alkaa Suomen aikaa kello 20.

Kutsussa on sanaleikki "by innovation only", joka viittaisi Applen kehittävän jotain merkittävää uudistusta iPhoneensa. Se ei kuitenkaan viittaa mihinkään konkreettiseen uudistukseen.

Applen lähettämä lehdistökutsu. (Image credit: Apple)

Myös TechRadarin kansainvälinen toimitus on paikalla Kaliforniassa, joten raportoimme kaikki iPhone-uutiset välittömästi julkaisun tapahtuessa.

Nykyisten huhujen perusteella näkisimme tilaisuudessa kolme uutta iPhonea: iPhone 11:n, iPhone 11 Pron ja iPhone 11R:n.

Saatamme kuulla myös uutisia Apple Watch 5:stä, HomePod 2:sta tai Apple TV Plussasta. Mac-fanit saavat todennäköisesti kuulla myös julkaisupäivän macOS 10.15 Catalinalle. Hyvällä tuurilla saatamme jopa kuulla vihjeitä huhutusta 16-tuumaisesta MacBook Prosta.

Kuulemme todennäköisesti julkaisupäivät myös iOS 13:lle, iPadOS:lle ja watchOS 6:lle.

Syyskuun julkaisutilaisuus on yleensä varattu juuri laitejulkistuksille, joten emme välttämättä kuule suuria uutisia Applen palveluista. On kuitenkin mahdollista, että Apple kertoisi Arcade-pelipalvelunsa julkaisupäivän, sillä sen kerrottiin alun perin saapuvan "syksyllä" 2019. Saatamme saada lisätietoja myös Apple TV Plussasta.