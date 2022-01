Intel ja Windows 11 ovat saaneet erävoiton joulukuun Steam-kyselystä

Joulukuun 2021 Steamin laitteisto- ja ohjelmistokysely tulokset ovat täällä. PC-pelaajien komponentti- ja ohjelmistovalintoja kartoittava kysely tarjoaa tällä kertaa hyviä uutisia niin Intelille kuin Microsoftille.

Kyselytulosten mukaan Intel-prosessoreiden osuus Steam-käyttäjien pelikoneissa kasvoi 0,82 %. Vaikka prosenttiosuus on melko vaatimaton, on se ensimmäinen muutos Intelin eduksi moneen kuukauteen.

Intelin prosessoreilla on yhä hyvin varteenotettava johtoasema Steam-käyttäjien keskuudessa, sillä sinitakkisten osuus on 69,27 %. AMD:n osuus on vuorostaan 30,71 %. AMD Ryzen -prosessoreiden yleistyttyä viime vuonna Intelin johtoasema on hiljalleen kaventunut.

Intelin kasvua selittää myös yhtiön 12. sukupolven Alder Lake -suorittimien julkaisut. Uuden sukupolven rauta on ollut yksi Intelin onnistuneimpia lanseerauksia ja kriitikot ovat kehuneet niiden suorituskykyä etenkin pelikäytössä. Komponentit ovat nähtävästi ennättäneet myös pelikoneisiin.

Windows 11 yleistyy

Myös Microsoft on saanut Steam-kyselytulosten mukaan erävoiton, sillä Windows 11 -käyttöjärjestelmä on kasvattanut suosiotaan. 10,15 % Steam-käyttäjistä käytti Windows 11:tä, mikä on 1,87 % enemmän kuin marraskuussa.

Joulukuussa 2021 Windows 10 oli edelleen Steam-käyttäjien eniten suosima käyttöjärjestelmä. 64-bittinen Windows 10:n osuus oli 81,74 %, joka on 1,64 % vähemmän kuin marraskuussa. Windows 11:n kasvu tapahtuu odotetusti W10:n kustannuksella.

Lähde: Eteknix