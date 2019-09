Huawei Watch GT 2 sai uuden muotoilun ja paremman paikannustekniikan

Huawei paljasti uuden Watch GT 2 -älykellonsa, joka on yhtiön alkuperäisen Huawei Watch GT:n seuraaja. Samaisessa tilaisuudessa julkaistiin myös Mate 30 -sarja ja uusi Huawei Vision -televisio.

Watch GT 2:n 46 mm:n malli maksaa 249 euroa ja 42 mm:n malli puolestaan 229 euroa. Huawei vahvisti tiedotteessaan, että kellot tulevat saataville lokakuun loppupuolella.

Huawei Watch GT 2 on kehittynyt edeltäjästään muun muassa parempien fitness-ominaisuuksien saralla. Kellossa on myös kehittyneitä terveysominaisuuksia, kuten unenseuranta ja sykemittari.

Käyttäjille on tarjolla 15 eri fitness-ohjelmaa, joista jokaisessa on vielä useita alalajeja. Esimerkiksi eri juoksuvaihtoehtoja on jopa 13.

Kellossa on myös kompassi, taskulamppu, treenihistoria, ilmanpainemittari ja puhelimen paikannukseen tarkoitettu sovellus. Näytön värimaailma on kattavampi kuin edellisessä mallissa.

Watch GT 2 on saatavilla sekä 42- että 46-millisenä. Kellon paksuus on 9,4 mm:ä ja paino vain 29 grammaa. Siinä on 1,4-tuumainen OLED HD -näyttö ja jatkuvasti päällä oleva näyttö, kuten uudessa Apple Watch 5:ssä.

Kellon akunkesto on parantunut selvästi edelliseen malliin verrattuna. Siitä on kiittäminen pääasiassa Kirin A1 -järjestelmäpiiriä, joka on Huawein mukaan kaksi kertaa energiatehokkaampi kuin alkuperäinen Watch GT. Myös Bluetooth-yhteyden kantama on tuplaantunut aiemmasta.

Huawein mukaan kellon akku kestää 14 päivää valmiustilassa, 30 tuntia GPS-käytössä, päivän musiikkia toistettaessa tai 10 tuntia puheluita.

Kelloon on asennettu mikrofoni ja kaiutin, joten voit teoriassa soittaa puheluita vaikka suoraan ranteestasi. Suosittelemme kuitenkin mieluummin Bluetooth-kuulokkeita. Valmistajan mukaan kellon 2 Gt:n tallennustilaan mahtuu myös 500 musiikkikappaletta.

Kerromme tarkemmat mietteemme kellosta, kun se saapuu Suomeen ja pääsemme testaamaan laitetta omin käsin. Laite tulee myyntiin Suomessa 21.10. alkaen.