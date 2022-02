Horizon Forbidden West kestää jopa 60 tuntia

Horizon Forbidden West kestää tarinansa osalta suunnilleen yhtä kauan kuin sarjan avausosa Horizon Zero Dawn, kertoo pelin ohjaaja.

Mathijs de Jonge kertoi asiasta GamePron haastattelussa. Hänen mukaansa pääjuoni on samanpituinen, mutta kokonaisuutena peli on selvästi isompi.

Horizon Zero Dawnin pääjuoni kesti 20-25 tuntia, minkä jälkeen sivutehtävät tarjosivat tekemistä vielä noin toiseksi mokomaksi. Aivan kaiken kerääminen ja tekeminen puolestaan nappasi jopa 60 tuntia.

De Jongen ilmoitus pääjuonen pituudesta tarjoaa osviittaa tulevasta, mutta samalla kokonaisuuden kasvaminen merkitsee mitä luultavimmin lisätunteja kaiken tekeville. Sitä, kauanko PS5:n odotetun teoksen jokaisen yksityiskohdan läpikahlaaminen vie, ei ole toistaiseksi vahvistettu.

Kuka vapaa-aikaa kaipaisikaan?

(Image credit: Sony / Guerrilla)

Vaikka päälle 60 tuntia kellottava peli on pitkä, valtaosa pelaajista tyytynee pelkkään pääjuoneen sekä pieneen osaan sivupuuhista. Guerrilla Gamesin luomuksen kokonaiskeston hahmottaminen on joka tapauksessa kiinnostava lisä, jotta pelikokemukseen osaa varautua ennalta.

Käytännössä Horizon Forbidden West ottanee valtaosalta pelaajilta pelitavasta riippuen jotain 25 ja 45 tunnin väliltä. Osa kipittää värikkään maailman nurkkien läpi nopeammin kuin toiset. Platinatrophyä saalistavat puolestaan joutuvat varaamaan kalenteristaan isomman siivun.

Noin 25 tunnin pääjuonet ovat eittämättä pitkiä, mutta Sonyn yksinoikeuspelit ovat kokeneet sen varsin toimivaksi kestoksi. Samoille nurkille ovat osuneet esimerkiksi God of War (2018) ja The Last of Us 2. Mammuttiosastoon tuntisatsi ei kuitenkaan riitä. The Witcher 3:n päälle 50 tuntia ja Assassin's Creed Odysseyn noin 45 tuntia ovat edelleen omissa lukemissaan.

Sonyn yksinoikeuspelien saralla Horizon Forbidden West vetää kuitenkin pidemmän korren, sillä lisäsisällön avulla pelin läpäisyyn vaadittu aika ohittaa heittämällä God of Warin ja The Last of Us 2:n lukemat.

Se, miten hyvin Guerrilla Games on lopulta onnistunut, selviää julkaisupäivänä 18. helmikuuta 2022. Jos Aloyn seikkailu saa pidettyä otteessaan pääjuonen roimat 20 tuntia, voivat tekijät taputtaa itseään olalle. Onnistumista arvioidaan kuitenkin lähempänä julkaisua TechRadarin arvostelussa.