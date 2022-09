Google Pixel 7 saattaa saapua selvästi Pixel Watchia aikaisemmin

Tiedossamme on, että Google julkistaa Pixel 7:n ja Pixel 7 Pron yhdessä Pixel Watchin kanssa 6. päivä lokakuuta. Pixel 7 Pron ennakkotilauksen on vahvistettu alkavan samana päivänä. Epäselvää vielä on se, milloin nämä laitteet oikeasti ilmestyvät.

Google ei ole vielä vahvistanut Pixel 7:n ja Pixel 7 Pron julkaisupäivää. Nyt asia vaikuttaisi kuitenkin vuotaneen epävirallisia reittejä pitkin. Cashy’s Blog (opens in new tab) -sivusto väittää Pixel 7:n toimituspäiväksi 18. lokakuuta, kun taas Pixel Watchin huhutaan saapuvan 4. marraskuuta. Sivusto ei erikseen mainitse Pixel 7 Prota, mutta on luultavaa, että molempien Android-puhelimien toimituspäivä on lokakuun 18. päivä.

Väitteeseen on syytä ottaa suhtautua hieman varautuen, sillä lähteellä ei ole vaikuttavaa ansioluetteloa faktapitoisten vuotojen saralla. On kuitenkin mainittava, että samainen lähde ilmoitti kaikille kolmelle laitteelle ennakkotilauksien alkamispäiväksi 6. lokakuuta. Hieman tämän ilmoituksen jälkeen Google vahvisti päivämäärän Pixel 7 Prolle.

Toisaalta lokakuun 6. päivä on kyseisten laitteiden julkistuspäivä, joten sivusto on saattanut puhtaasti arvata päivän oikein. Mikäli lähde on kuitenkin oikeassa, Pixel 7:n julkistuksen ja julkaisun välissä on vaivaiset 12 päivää. Pixel Watchin osalta odotusaika voi venyä lähes kuukauteen.

9to5Google (opens in new tab) on julkaissut lisätietoja Pixel Watchin mahdollisesta hinnoittelusta. Heidän mukaansa Bluetoothilla varustettu malli maksaa 349,99 dollaria eli luultavasti 399 euroa. Tämä arvio pohjautuu ilmeisesti jälleenmyyjiltä kuultuun tietoon.

Se on yhdenmukainen aikaisempien väitteiden kanssa, joiden mukaan Cellular-versio maksaisi 399 dollaria. Suomessa tämä tarkoittaisi todennäköisesti noin 449 euroa.

9to5Googlella on myös tietoa Pixel Watchin mahdollisista värivaihtoehdoista. Bluetooth-malli olisi heidän mukaan saatavilla mustana obsidiaanirannekkeella, hopeana vaaleanharmaalla rannekkeella tai kultaisena pähkinänruskealla rannekkeella.

Cellular-malli tulee heidän mukaansa mustana obsidiaanihihnalla, hopeisena tummanharmaalla rannekkeella ja kultaisena pähkinänruskealla rannekkeella.

Vuotaja Roland Quandt (opens in new tab) on listannut samat värivaihtoehdot, vaikkakin hän kuvaili niitä eri tavalla.

Dunno who "sourced" the Pixel Watch colors, but you missed one.Obsidian: Matte BlackChalk: one kinda SilverCharcoal: other kinda SilverHazel: Champagne GoldSeptember 21, 2022 See more

Odotettua kalliimmat

Olemme kuulleet muitakin mahdollisia hinta-arvioita ja värivaihtoehtoja Pixel Watchille. Toinen vuotaja arvioi, että vaikka yllä olevat hinnat ovat mahdollisia, myös huokeampi loppulasku on mahdollinen.

Kalliimpi vaihtoehto voi viitata siihen, että Pixel Watchin ominaisuudet ovat linjassa Samsung Galaxy Watch5:n ja Apple Watch 8:n kaltaisten kilpailijoiden kanssa.

Aikaisemmat värejä koskevat tietovuodot eivät maininneet pähkinänruskeaa, mutta ovat yhteneviä yllä olevan kanssa. Mitään näistä yksityiskohdista ei ole vielä kuitenkaan vahvistettu, joten jäämme odottamaan lopullista tietoa.