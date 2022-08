Google Pixel 7 saattaa ilmestyä jo syyskuussa

Odotamme Google Pixel 7 -sarjan saapuvan pian. Siitä on yhä enemmän näyttöä, sillä puhelimet, joiden uskotaan olevan Pixel 7 ja Pixel 7 Pro, on listattu FFC:n (Federal Commuications Commission) tietokantaan.

9to5Googlen (opens in new tab) uutisoima listaus on tapahtuma, jonka odotamme näkevämme tyypillisesti lähellä julkaisua. Tarkemmin sanottuna listaukset vihjaavat, että saatamme olla noin kuukauden päässä mahdollisesta julkaisusta. Tämä tarkoittaisi syyskuun puoliväliä. Oletus pohjautuu siihen, että sekä Pixel 6 että Pixel 6a päätyivät FFC:n listalle noin kuukautta ennen niiden julkistamista.

Pixel 6 paljastettiin lokakuussa, mutta sen seuraaja saattaa olla aiemmin liikkeellä. Sen lisäksi, että luettelot ovat merkki lähestyvästä julkaisusta, ne tarjoavat myös joitain tietoja tulevista laitteista.

Ne eivät kerro meille paljoa, mutta ehdottavat, että Google Pixel 7 Pro saa UWB-tuen (ultra-laajakaistan), kun taas tavallinen Pixel 7 ei.

UWB on langaton tekniikka, joka mahdollistaa laitteiden erittäin tarkan paikantamisen ja sijainnin seurannan. Sitä käyttää esimerkiksi Applen AirTag, ja Pixel 6 Prossa sitä käytetään lähijakoon, jonka avulla voit jakaa sisältöä lähellä olevien laitteiden kanssa.

Tällä hetkellä Pixel 6 Pro on ainoa Pixel-puhelin, jossa on UWB. Näyttää siltä, että Google pitää sen Pro-ominaisuutena, mikäli FFC:n tiedot ovat oikeassa. Tämä on todennäköistä, sillä kyseessä on virallinen tietokanta.

FFC-luettelot eivät paljasta paljon muuta, vaikka niissä mainitaan monia odotettuja asioita. Näitä ovat esimerkiksi Wi-Fi- ja Bluetooth-tuki sekä puhelimien versiot, joista toinen sisältää sekä mmWawe- että sub-6 Ghz 5G-yhteyden. Vastaavasti toisessa on vain sub-6 GHz -tuki. Nämä viittaavat erilaisiin 5G-taajuusalueisiin, ja on todennäköistä, että mmWawe-versiota myydään vain maissa, jotka voivat hyödyntää tätä taajuutta.

Vaikka suhtaudumme vuotoon varauksella, FFC:n tiedot ovat yleensä tarkkoja. Meidän pitäisi kuitenkin tietää pian varmasti, koska – jopa ilman näitä listauksia – odotamme näkevämme Pixel 7 -malliston lokakuussa.

(Image credit: Google)

Tuen rajallisuus herättää epäilyksiä

Jos ajattelit ostaa tavallisen Pixel 7:n, et todennäköisesti menetä paljoa, sillä Google ei toistaiseksi käytä UWB-tekniikkaa.

Vaikka asian muuttuminen on mahdollista, vaikuttaa se epätodennäköiseltä. Valmistaja pitää nimittäin UWB-tuen yhä Pro-mallien yksinoikeutena. Tämä viittaa siihen, että UWB:lle ei todennäköisesti ole lähitulevaisuudessa suunnitteilla mitään suurta – muuten olisi järkevää, että se olisi laajemmin saatavilla.

UWB:n olemassaoloa tai puuttumista ei siis todennäköisesti kannata ottaa liiaksi huomioon parasta Android-puhelinta valitessa.