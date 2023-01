Garmin on tuomassa odotetun sydäntä seuraavan anturin kelloihinsa

Garmin on huhujen mukaan työstänyt jo hyvän aikaa omaa sydänsähkökäyrää mittaavaa anturia. Sen avulla yhtiön älykellot voivat tunnistaa esimerkiksi rytmihäiriöt ennen kuin tilanne muuttuu vielä vaarallisemmaksi.

Anturi mittaa eteisvärinää, joka yleensä antaa osviittaa mahdollisesta sydänkohtauksesta tai -ongelmasta.

Toistaiseksi yksikään markkinoiden älykelloista ei ole "lääketieteellisesti sertifioitu", joten jopa parhaat Apple Watchit ja etevimmät Fitbitit antavat vain osviittaa tilanteesta. Yhtä kaikki niiden huomiot voivat olla kullankalliita, mikäli käyttäjä ymmärtää sen ansiosta lähteä käymään lääkärissä ennen tilanteen eskaloitumista.

Ominaisuus on yleistynyt kilpailijoiden malleissa jo muutama vuosi sitten, joten Garminin viivyttely asian tiimoilla on vähintäänkin hämmentävää. Yhtiö kun on muutoin monella mittaustekniikan osa-alueella edelläkävijä.

Garminin juonista yleensä hyvin perillä oleva The5KRunner (Avaa uuteen ikkunaan) kertoo ominaisuuden saapuvan seuraaviin Forerunner-älykelloihin, jotka ovat todennäköisesti Garmin Forerunner 265 ja Garmin Forerunner 965.

Suunnitelmista on jo hiukan lisätietoa. Advnture (Avaa uuteen ikkunaan) uutisoi kellojen metallikehyksessä olevan paikka kahdelle sormelle, jotka luovat jännitteen. Apple Watch käyttää Digital Crownia samaisen asian toteuttamiseen.

EKG on jo tuttu ominaisuus Fitbit Sense 2- ja Fitbit Charge 5 -kelloista. Apple Watchit puolestaan toivat työkalun mukanaan jo Apple Watch 4 -mallissa.

Garminin verkkosivuilla kerrotaan nykyisten kellojen tunnistavan "epänormaalit" piikit sydänkäyrässä. Mikäli käyttäjä on rauhoittunut yli 10 minuuttia, mutta syke on yhä perustason yläpuolella, kello antaa asiasta hälytyksen. Varsinainen EKG-mittaus on oman sovelluksensa kanssa kuitenkin poikkeava. Sen avulla voi seurata pidemmän ajan trendejä pelkän treenin sijasta.

Lisäksi yhtiö huomauttaa, että Garminin älykellot eivät ole terveystieteelliseen käyttöön tarkoitettuja. Sykemittauksen tai muiden antureiden antamat lukemat eivät siis vastaa lääkärissä käyntiä, eikä niiden pohjalta pidä diagnosoida, hoitaa tai muutenkaan lääkitä. Niiden tavoite on antaa puhtaasti osviittaa tilanteesta.

Garminin hidastelu voi juontaa juurensa vahvaan markkina-asemaan. Valmistajan urheilukellot ovat sykemittauksen ja muiden treeniominaisuuksien osalta niin vahvoja, että kuluttajat eivät ole kaivanneet EKG-mittauksen kaltaisia työkaluja. Sen sijaan EKG on enemmän peruskäyttäjän mieleen kuin urheiluun intohimoisesti suhtautuvalle.

Joka tapauksessa EKG näyttäisi tekevän vihdoin tuloaan, joten uskomme kuulevamme tästä virallisen vahvistuksen myöhemmin tänä vuonna. Siihen asti kannattaa tutustua tämän hetken parhaisiin jo myynnissä oleviin urheilukelloihin.