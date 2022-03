Garmin Instinct 2 vs Garmin Instinct: valitse oikea älykello seuraavaan seikkailuusi

Garmin julkisti helmikuussa 2022 yhtiön seuraavan sukupolven Instinct-urheilukellon, jossa on iso liuta urheilulajien seurantatiloja sekä erityisen pitkä akkukesto. Yhtiön uusin malli ei silti ole välttämättä paras valinta juuri sinulle. Olemme koonneetkin tähän artikkeliin Instinct-mallien tärkeimmät erot, jotta voit valita itsellesi parhaiten sopivamman kumppanin ranteeseen.

Ensinnäkin kannattaa huomioida uuden ja vanhan mallin hintaero. Instinct 2:n perusmalli maksaa jo huomattavasti enemmän kuin vastaava vanhempi malli, ja erillinen aurinkolataus nostaa hintaa vain entisestään. Alkuperäinen Garmin Instinct voi siten olla parempi vaihtoehto aavistuksen halvempaa urheilukelloa etsivälle, sillä sitä löytyy nykyään jo hyvistä tarjouksista.

Jos sinulla on puolestaan pienet ranteet, silloin Instinct 2 saattaa olla parempi vaihtoehto. Alkuperäistä mallia on saatavilla ainoastaan 45 mm koossa, kun taas Instinct 2:sta saapui markkinoille myös pienempi 40 mm malli.

Instinct 2:ssa on lisäksi paljon enemmän eri urheilulajien seurantatiloja. Sen paranneltu sykemittari on myös tarkempi, minkä lisäksi siinä on liuta muita uusia urheiluprofiileja sekä useamman lajin seuranta.

Nämä ovat tosin ainoastaan päällimmäiset erot, sillä laitteiden välillä on isoja muutoksia myös akkukeston, erikoisversioiden kuin muiden toiminnallisuuksien suhteen. Jos haluat lukea perusteellisen vertailun Instinctin ja Instinct 2:n välillä, suosittelemme jatkamaan lukemista. Jos sen sijaan tiedät jo kumman mallin haluat itsellesi, olemme listanneet alle muutamia houkuttelevia tarjouksia molemmista vaihtoehdoista.

Mallit ja hinnat

Mallit

Garmin Instinct 2 saapuu kahdessa koossa

Useita erikoisversioita tarjolla

Saatavilla perus- ja aurinkolatausmalli

Alkuperäinen Garmin Instinct on saatavilla vain yhdessä koossa (45 mm), mutta sitä on saatavilla useissa eri väreissä ja variaatioissa. Perusmallin lisäksi urheilukelloa myydään myös aurinkolatauksella, joka käyttää erillistä lasipintaa kerätäkseen virtaa ja ladatakseen akkua.

Malleista on saatavilla myös erikoisversioita. Camo tarjoaa mallista tyylikkään maastovärityksen, Tactical on suunnattu palveluhenkilökunnalle, Surf sisältää surffaukseen liittyviä lisäominaisuuksia ja Esports antaa mahdollisuuden lähettää syke striimin katsojille.

(Image credit: Garmin)

Garmin Instinct 2:ssa on vielä enemmän vaihtoehtoja. Koon osalta tarjolla on 40 mm ja 45 mm mallit, joista pienempi sopii erityisesti pienempiranteisille. Molemmista malleista on saatavilla perus- ja aurinkolatausmallit.

Instinct 2:ta on saatavilla myös erikoisversioina. Surf-mallia löytyy niin ikään 40 mm ja 45 mm koossa sekä aurinkolatauksen kera tai ilman.

Tactical- ja Camo-mallit on saatavilla ainoastaan 45 mm versiona, minkä lisäksi Tacticalia saa myös aurinkolatauksella.

Instinct 2:sta ei sen sijaan ole tarjolla e-urheiluun soveltuvaa mallia, vaan sen sijaan siitä on olemassa uusi Dezl-versio, joka on suunnattu erityisesti rekkakuskeille. Urheilukellon voi yhdistää autosta löytyvään Garminin navigaattoriin, jolloin se näyttää käyttäjän terveystiedot isolta näytöltä ja kehottaa pitämään säännöllisiä taukoja.

Garmin Instinct 2 -mallitiedot Malli 45 mm kello 40 mm kello Tavallinen lasi Aurinkolatauslasi Standard Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Surf Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä Tactical Kyllä Ei Ei Kyllä Camo Kyllä Ei Kyllä Ei Dezl Kyllä Ei Kyllä Ei

Instinctistä ja Instinct 2:sta on saatavilla surffimallit (Image credit: Garmin)

Hinta

Garmin Instinct 2 maksaa enemmän kuin edeltäjänsä

Aurinkolataus- ja erikoismallit ovat vielä kalliimpia

Alkuperäinen Instinct on nykyään tarjouksessa

Alkuperäisen Garming Instinctin hinnat Suomessa lähtevät noin 200 euron tuntumasta, kun taas aurinkolatauksella varustettujen mallien hinnat alkavat 250 eurosta.

Hinnat vaihtelevat tältä osin laajalti eri jälleenmyyjillä, joten kannattaa kytätä tarjouksia.

Garmin Instinct 2 on huomattavasti alkuperäismallia kalliimpi. Perusmallin hinta lähtee 369 eurosta, kun taas kallein Tactical-malli aurinkolatauksella maksaa jo 519 euroa.

Muotoilu, näyttö ja akkukesto

Muotoilu

Polymeerikotelo ja silikonirannekkeet

Viisi fyysistä painiketta, ei kosketusnäyttöä

Instinct 2 saapuu värikkäämmissä sävyissä

Garmin Instinct -mallin urheilukellot on suunniteltu kestämään. Kaikissa Instinct- ja Instinct 2 -malleissa on kuidulla vahvistettu polymeerikuori ja silikoniranneke, jonka voi vaihtaa myös punottuun, nahkaiseen tai metalliseen.

Kaikissa Instinct-malleissa on samanlainen kellokotelo, mutta Instinct 2 -mallia on saatavilla myös 40 mm koossa. Jokaista mallia hallinnoidaan viiden fyysisen painikkeen avulla, jotka on sijoitettu kellon laitamille. Näitä on helppo käyttää myös märillä käsillä tai hanskat kädessä. Näissä ei ole lainkaan kosketusnäyttöä.

Molempia malleja on saatavilla lisäksi useissa eri väreissä, mutta Instinct 2:ta on saatavilla huomattavasti värikkäämmissä sävyissä. Näihin lukeutuvat muun muassa lime, turkoosi, punainen ja sininen.

Garmin Instinct 2 saapuu alkuperäistä Instinctiä värikkäämmissä sävyissä (Image credit: Garmin)

Näyttö

Kaikissa on mustavalkoinen MiP-näyttö

Uniikki tuplanäyttö

Instinct 2:ssa on korkeampi resoluutio

Kaikissa Garmin Instinct -älykelloissa on mustavalkoinen MiP-näyttö (Memory-in-pixel), joiden yläkulmaan on sijoitettu pieni tila kohdesidonnaiselle ruudulle. Nämä antavat ylimääräistä tietoa esimerkiksi valikoita selatessa tai kertoo askelmäärän juostessa, sykkeen tai kellonajan. Tavallisen ja Solar-mallin välillä ei ole huomattavaa näkyvää eroa kellotauluissa.

Kaikissa Garmin Instinct -älykelloissa on korkeakontrastinen mustavalkoinen MiP-näyttö (Image credit: Future)

Mallien näytöt ovat huomattavasti vaisummat kuin esimerkiksi Venu 2:ssa oleva AMOLED-näyttö, mutta sitä on helppo lukea kaikissa valaisuolosuhteissa. Lisäksi sen kontrasti on parempi kuin Garmin Fenix 7:ssä olevassa värillisessä MiP-näytössä.

Alkuperäisessä Garmin Instinctissä on 128 x 128 -resoluutio. 45 mm Instinct 2:ssa on 176 x 176 -resoluutio, ja 40 mm Instinct 2S:ssä on 156 x 156 -resoluutio.

Akkukesto

Instinct 2:ssa on paranneltu akkukesto

Solar-mallit voivat kestää oikeissa olosuhteissa ikuisesti

Instinct-sarjan myyntivaltti on näiden pitkässä akkukestossa, ja Instinct 2 parantaa kestoa entisestään. Aurinkolaturimallit voivat pysyä päällä ikuisesti, kunhan vain auringonvaloa on tarjolla riittämiin. Mutta kuten kaikissa älykelloissa, akkukesto riippuu todellisuudessa käyttäjän omista käyttötarpeista.

Alla olevaan taulukkoon on listattu Garminin mainostamat akkukestot 45 mm perus- ja Solar-mallista, kun älykelloa käyttää ympärivuorokauden ja kolme tuntia päivässä ulkona 50 000 luksin valaisuolosuhteessa. Akkukesto on aavistuksen pienempi Instinct 2S:ssä pienemmän koon vuoksi.

Garmin Instinct - akkukesto Tila Instinct Instinct Solar Instinct 2 Instinct 2 Solar Älykello 14 päivää 54 päivää 28 päivää Rajaton Virransäästö - Rajaton 65 days Rajaton GPS 16 tuntia 38 tuntia 30 tuntia 48 tuntia UltraTrac / Max GPS 40 tuntia 145 tuntia 70 tuntia 370 tuntia

Instinct 2:n julkistustilaisuudessa Garmin sanoi ikuisen akkukeston olevan realistinen mahdollisuus käyttäjälle, joka työskentelee pääasiallisesti ulkona. Epäilemme tosin väitteen paikkaansa pitävyyttä tällöinkään Suomessa talviaikaan.

Älykello- ja kuntoiluominaisuudet

Älykello-ominaisuudet

Instinct 2 tukee kolmannen osapuolen sovelluksia

Instinct 2 Solar -malleissa lähimaksu

Ei LTE-malleja

Instinct- ja Instinct 2 -kellot on suunniteltu ulkosalla tehtävää urheilua varten, mutta niissä on myös kohtuullisen älykello-ominaisuudet arkiseen käyttöön.

Kaikki Instinct-kellot voivat vastaanottaa puhelimen ilmoituksia, vastaantulevia puheluita ja tekstiviesti-ilmoituksia. Älykelloa voi lisäksi käyttää puhelimella kuunneltavan musiikin hallintaan, ja sen avulla voi löytää kadonneen puhelimen tai toisinpäin.

Kaikki Garmin Instinct -kellot voivat vastaanottaa puhelinilmoituksia (Image credit: Garmin)

Instinct 2:ssa on lisäksi paljon muitakin ominaisuuksia, kuten mahdollisuus ladata kolmannen osapuolen sovelluksia, kellotauluja ja datakenttiä Garmin Connect IQ:sta. Nämä eivät ole mahdollisia alkuperäisessä Instinctissä.

Garmin Instinct 2:n Solar-malli tukee lisäksi Garmin Pay -lähimaksua, joten sitä voi käyttää lähimaksulaitteena palvelua tukevissa kaupoissa.

Kummastakaan mallista ei ole saatavilla LTE-mallia, joten siihen ei voi ladata sovelluksia tai muuta tietoa ilman puhelimen Bluetooth-yhteyttä.

Kelloissa ei ole myöskään mikrofonia, joten niillä ei voi vastaanottaa puheluita tai käyttää digitaalista avustajaa. Android-käyttäjät voivat tosin käyttää Instinctiä hylkäämään puhelun tekstikomennolla.

Kuntoiluseuranta

Instinct 2:ssa on uusi sykemittaus ja SpO2-kenno

Instinct 2 lisää monia uusia urheiluprofiileja

Instinct 2 pystyy seuraamaan useaa aktiviteettia

Alkuperäisessä Instinct-mallistossa on vakuuttava kattaus eri urheilulajien seurantatyökaluja, mutta Instinct 2 tuo mukanaan muutamia isoja päivityksiä. Ensinnäkin uusi optinen sykemittari ja happisaturaatiota mittaava SpO2-kenno auttavat saamaan entistä tarkempaa dataa. Lisäksi Instinct 2:ssa on kehittyneempi unen- ja hengityksenseuranta.

Alkuperäisessä Instinctissä on laaja seurantavalikoima eri harjoitteille, jotka ovat erityisesti suunnattu pyöräilijöille, juoksijoille ja uimareille. Siinä on myös urheilutilat ulkona tehtävälle juoksulle tiellä ja polulla, juoksumatolla, ulkopyöräilylle, sisäpyöräilylle, vuoristopyöräilylle, sekä sisä- ja ulkotilauinnille.

Garmin Instinct 2:ssa on useita ylimääräisiä urheilulajeja seurattavaksi (Image credit: Garmin)

Kuntosalikäytössä se tarjoaa myös profiilit voimalle, sydämelle ja elliptiselle treenille, askelille, rapuille, sisätilasoudunnalle ja joogalle. Lisäksi tarjolla on profiilit myös patikoinnille, kiipeilylle, mäkipyöräilylle, laskettelulle, lumilautailulle, hiihdolle, suppailulle, soudulle, kajakkisoudulle ja vapaapudotukselle.

Instinct 2 lisää näiden päälle vielä sisätilassa tehtävälle ratajuoksulle, kiipeilylle, boulderoinnille, kalastukselle, metsästykselle, sorapyöräilylle, cyclocrossille, e-pyöräilylle ja monille muille aktiviteeteille. Lisäksi Instinct 2 tukee usean harjoitteen seurantaa, joten se soveltuu esimerkiksi triathloniin, jolloin eri tilojen välillä voi siirtyä nappia painamalla.

Instinct 2 -sarjan älykellot ovat laillisia myös golf-turnauksissa ja sisältävät työkalut digitaaliseen pistetaulukkoon ja muihin lajiin liittyviin määritteisiin.