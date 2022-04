Edullinen Garmin Vivosmart 5 julkistettiin

Garmin on julkistanut uuden budjettihintaisen Vivosmart 5 -aktiivisuusrannekkeen. Laite on tarkoitettu arkisen liikunnan seuraamiseen käyttäjille, jotka eivät tarvitse urheilukellon kattavia ominaisuuksia.

Malli on seuraaja suositulle Garmin Vivosmart 4 -mallille, joka ilmestyi syyskuussa 2019. Tällä kertaa malli painottaa käytettävyyttä yli laajan treenivalikoiman. Vivosmart 5 tarjoaa entistä isomman kosketusnäytön, jonka käyttäminen ja lukeminen on aiempaa helpompaa.

Laite sisältää päivitetyn sykemittarin sekä edistyneemmän uniseurannan. Kuten edeltäjäkin, myös tällä kertaa mukana on veren happisaturaatiomittaus (SpO2), jatkuva stressiseuranta sekä kehon energiasta kertova Body Battery -mittaus.

Seuraa liikkumistasi

Vivosmart 5 tarjoaa kattavat treenityökalut sekä sisä- että ulkoliikuntaan. Kävelystä, juoksusta ja pyöräilystä innostuneiden on kuitenkin syytä huomata, ettei mallissa ole GPS-seurantaa. Laite on yhdistettävissä Bluetoothin avulla puhelimeen karttatietojen ikuistamiseksi. Puhelin onkin siis otettava mukaan vauhdin ja reitin seuraamiseksi.

Tyypillisesti puhelimeen yhdistetty GPS-paikannus ei ole tarkkuudeltaan yhtä hyvä kuin sisäänrakennettu GPS-paikannin. Tämä ei kuitenkaan liene edullista aktiivisuusranneketta etsiville suuri kynnyskysymys.

Malliin on lisätty mahdollisuus hätäilmoituksen tekemiseen onnettomuuden tapahtuessa. Tekstiviesti sijaintitietoineen lähtee valitulle läheiselle painamalla reunassa olevia painikkeita hetken aikaa pohjassa. Ominaisuus on ehdottomasti hyvä lisäturva yksin liikkuvalle, ja sen toimivuus on varmistettu kaikissa muissakin tuoreissa Garmin-malleissa.

Vivosmart 5 on saatavana vihreänä, mustana ja valkoisena (Image credit: Garmin)

Vivosmart 5 on saatavana Garminin verkkokaupasta 159 euron hintaan, minkä lisäksi malli on jo lisätty suurimpien suomalaisten jälleenmyyjien valikoimiin. Hinta on siis aavistuksen enemmän kuin alkujaan 149 euroa maksanut edeltäjä Garmin Vivosmart 4. Muutos on kahden kolmen vuoden jälkeen kuitenkin lähes olematon.

Hinta on aavistuksen korkeampi kuin esimerkiksi kilpailevan valmistajan Fitbit Inspire 2:lla, joka kustantaa noin 79 euroa. Tämä vaatii kuitenkin kaikkien ominaisuuksien avaamiseksi kuukausimaksullisen Fitbit Premium -jäsenyyden, joten hintaero kääntyy päälaelleen nopeasti.

Kilpailu kiristyy kesäkauden kynnyksellä

Garmin Vivosmart 5 vaikuttaa tyylikkäältä aktiivisuusrannekkeelta, mutta kilpailu kuluttajien huomiosta on kovaa. Taannoinen tietovuoto paljasti mahdolliset kolme uutta Fitbit-mallia, joiden joukossa on todennäköisesti myös odotettu Fitbit Inspire 3.

Emme vielä tiedä tulevista Fitbiteistä paljoakaan, mutta ne hyödyntänevät samaa OLED-näyttöä kuin viimevuotinen Fitbit Luxe. Ne saattavat tehdä värinäytöllään suuremman vaikutuksen kuin Vivosmart mustavalkoisella ruudullaan.

Muut ominaisuudet lienevät kuitenkin suunnilleen samalla viivalla. Todennäköinen Inspire 3 ei huhujen perusteella sisällä sisäänrakennettua GPS-paikanninta. Emme myöskään usko sen tarjoavan Fitbit Charge 5:stä tuttua EDA-sensoria stressinseurantaan.

Mikäli olet kiinnostunut uusista aktiivisuusrannekkeista, kannattaa lukea sivuiltamme niiden arvostelut julkaisun kynnyksellä.