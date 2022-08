Diablo 4: kaikki mitä tiedämme Blizzardin odotetusta pelistä

Activision Blizzard -oikeuskäynti Pelin julkaisija Activision Blizzard on parhaillaan käymässä oikeudenkäyntiä, jossa väitetään yhtiön työpaikkakulttuurin koostuvan seksuaalisesta häirinnästä, väärinkäytöstä ja syrjinnästä. Voit lukea lisää tapahtumasta Activision Blizzardin oikeudenkäyntiä käsittelevästä artikkelista.

Diablo 4 on ollut kehitteillä jo pidemmän aikaa ja näillä näkymin odotetun pelin kimppuun päästään ensi vuonna.

Blizzard on viime vuosina julkaissut ahkeraan Diablo-aiheisia pelejä. Diablo 2 Resurrected herätti vuonna 2021 uudelleen eloon rakastetun klassikon, kun taas kesäkuussa 2022 julkaistu Diablo Immortal sovitti klassikkoelämyksen mobiililaitteille. Molemmat ovat tyydyttäneet nälkää sopivasti varsinaista jatko-osaa odotellessa.

Lähestyvän julkaisun myötä studio on alkanut julkaista entistä enemmän uutta tietoa odotetusta toimintaroolipelistä, minkä lisäksi vuodot ja huhut jatkavat elämistään verkon monissa kätköissä.

Olemmekin koonneet odotellessa kaikki uutiset, päivitykset ja huhut Diablo 4:stä tähän artikkeliin, joten sukella syvemmälle ja lue, mitä kaikkea peliltä voidaan odottaa.

Diablo 4 lyhyesti

Mikä se on? Seuraava osa pitkäaikaisessa Diablo-toimintaroolipelisarjassa

Seuraava osa pitkäaikaisessa Diablo-toimintaroolipelisarjassa Milloin se julkaistaan? 2023 (ei vielä tarkkaa julkaisupäivää)

2023 (ei vielä tarkkaa julkaisupäivää) Mille alustoille se julkaistaan? Xbox One, PS4, PC, PS5, Xbox Series X/S

Diablo 4: Julkaisupäivä ja alustat

Diablo 4 julkaistaan näillä näkymin vuoden 2023 aikana. (Image credit: Blizzard Entertainment)

Xbox and Bethesda Showcase 2022 -tapahtumassa Blizzard vahvisti Diablo 4:n ilmestyvän vuonna 2023 PlayStation 5:lle, Xbox Series X/S:lle, PS4:lle, Xbox Onelle ja PC:lle.

Peli itsessään julkistettiin tosin jo vuonna 2019, joten odotusta on ollut runsaasti. Lähestyvästä julkaisusta kertoo tosin viimein se, että kehittäjät ovat alkaneet mainostaa peliä entistä tiheämmin.

Emme silti tiedä vielä tarkkaa julkaisupäivää.

Diablo 4: Trailerit

Saimme viimeisimmän kurkistuksen Diablo 4:ään Xbox and Bethesda Showcase -tapahtumassa aiemmin vuonna 2022. Pelille annettiin tuolloin viimein virallinen julkaisuikkuna, minkä lisäksi tekijät esittelivät viimeisen hahmoluokan, necromancerin.

Hahmojulkistuksen lisäksi saimme nähdä runsaasti pelikuvaa Diablo 4:stä. Viisiminuuttisella videolla esitellään uuden hahmon kykyvalikoimaa ja pelin eri aktiviteetteja, avointa maailmaa ja ominaisuuksia.

Sitä aiemmin Diablo 4:stä saatiin esimakua BlizzCon 2021:ssä, jossa yhtiö esitteli rogue-hahmoluokan. Videolla nähtiin lyhyitä pätkiä varsinaisesta pelistä, mutta muutoin se keskittyi esittelemään nopeaa ja tappavaa uutta hahmoa.

Vuonna 2019 GameInformer (opens in new tab) julkaisi runsaasti uutta pelikuvaa Diablo 4:stä. Tuolloin pelistä esiteltiin sen goottihenkistä maailmaa ja pelisarjalle tuttua pelattavuutta.

Videolla nähdään samalla barbaarin, velhon ja druidin pelattavuutta. Video itsessään on miltei tunnin pitkä, joten pelikuvaa riittää tapitettavaksi.

Diablo 4 julkistettiin virallisesti BlizzConissa 2019. Tuolloin peli esiteltiin näyttävällä tarina-animaatiolla ja ensimmäisellä pelikuvatrailerilla.

Diablo 4: Tarina ja tapahtumapaikka

Diablo 4:n maailman luvataan olevan valtava ja palaavan synkkyyden osalta Diablo 2:n tunnelmiin. (Image credit: Blizzard)

Ajallisesti Diablo 4 sijoittuu Diablo 3: Reaper of Souls -pelin tapahtumien jälkeen.

Toisin sanoen Taivaan portit on suljettu, kun tuhon enkeli Malthael tuhosi Sanctuaryn lähes kokonaan. Samalla, kun Taivas ummistaa silmänsä tapahtumilta, Mephiston tytär ja ihmiskunnan äiti Lilith vapautuu vankilastaan.

AusGamersille (opens in new tab) antamassaan haastattelussa Diablo 4:n ohjaaja Luis Barriga ja art director John Mueller antoi osviittaa tekijöiden kunnianhimoisista suunnitelmistaan Diablo 4:lle ja sen laajennuksille. Vaikka Lilith nähdään pelin pääpahiksena Diablon sijaan, Mueller vihjailee tarinaan kuuluvan myös muutakin. Lisää hahmoja ja tarinoita saatetaan tuoda esiin myös laajennuksissa:

"Diablo 4 on kuin ensimmäinen luku meidän kirjasta. Haluamme kertoa ison tarinan, jota voimme toivottavasti kertoa pitkän aikaa. Kun käsittelemme asiaa kuten ensimmäisenä lukuna ja Lilithiä tämän tarinan tärkeänä henkilönä, tuntuu samalla hyvältä tietää, että meillä on nämä kaikki muut hahmot käytettävänä tulevaisuudessa. Tai jopa kokonaan uusia hahmoja, joita emme ole aiemmin edes nähneet."

Kaksikko kommentoi samassa haastattelussa pelialueena toimivan Sanctuaryn suuruutta:

"Pelissä on viisi vierekkäistä mannerta. Pelaaja voi kulkea itse asiassa pohjoisesta, pohjoisimpana olevasta ja demossa nähdystä Scosglenista, aina Dry Steppesin läpi Kejhistanin aavikoille. Eikä tänä aikana nähdä kertaakaan latausruutuja. Matkaaminen on täysin saumatonta. Tämä kertoo meidän panostuksesta pelimaailman luontiin."

Tiedämme Diablo 4:n hylkäävän myös Diablo 3:ssa nähdyt keskusteluruudut. Sen sijaan peli käyttää työkaluilla luotuja ja koreografioituja kamerakulmia, joiden pitäisi parantaa hahmojen kanssa puhumista. Diablo 4:ssä on lisäksi reaaliaikaisia välidemoja, joita käytetään tärkeiden tarinallisten hetkien kertomiseen. Niistä palataan saumattomasti takaisin varsinaiseen pelattavuuteen.

Diablo 4: Pelattavuus

Diablo 4 tarjoaa faneille tuttua loottimätkintää useissa eri ympäristöissä. (Image credit: Blizzard)

Diablo 4 luottaa avoimeen maailmaan, jossa pelaajat matkaavat eri hubipisteiden välillä. Pelissä on viisi uniikkia aluetta, joista jokainen noudattaa yö-päiväsykliä ja alati muuttuvia sääolosuhteita. Tehtävät ovat epälineaarisia ja ne voi suorittaa pelaajan haluamassa järjestyksessä.

Pelaajat voivat lisäksi lyöttäytyä yhteen milloin tahansa saman maailman sisällä. Blizzard (opens in new tab) on vahvistanut Diablo 4:n tukevan lisäksi alustojen välistä pelaamista ja tallennusta, mikä vaatii Battle.net-tilin.

TechRadar haastatteli Diablo 4:n art director John Muelleria ja pelin pääsuunnittelija Joe Shelyä BlizzCon 2021:ssä. Kaksikko kertoi meille enemmän pelisarjan siirtymisestä avoimeen maailmaan ja kuinka se käytännössä toimii, etenkin kun "jokainen viidestä alueesta on jopa 10 kertaa suurempi kuin yksikään pelialue Diablo 3:ssa."

Yksi tärkeä elementti Diablo 4:ssä on se, ettei siinä ole perinteistä lineaarista lukupohjaista etenemistä kuten pelisarjan aiemmissa osissa.

"Pelissä on aloituspiste ja sitten piste, jossa pelaajalle annetaan mahdollisuus lähteä eri suuntiin. Alkupuolella on selkeä polku, mutta sitten vaihtoehto annetaan pelaajan käsiin. Aivan lopuksi nämä polut palaavat takaisin viimeistä kappaletta varten", Mueller kertoi.

Esimerkkinä tästä kaksikko antoi pelin alkuvaiheen, jonka jälkeen pelaajalle annetaan kolme eri tehtäväketjua. Nämä vievät hänet kolmelle eri pelialueelle ja ne on suoritettavissa missä tahansa järjestyksessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Diablo 4 olisi täysin avoimeksi peliksi, ja Mueller vahvisti, ettei pelissä ole haarautuvia tehtäviä tai dialogivaihtoehtoja.

Pelissä on Camp-mekaniikka, jonka avulla pelaajat voivat perustaa leirejä vihollisten täyttämille pelialueille. Mueller alleviivaa, että "jokainen leiri, jonka olemme suunnitelleet, on ollut uniikki – niissä on aina jotain pientä luettavaa, taustatarinaa tai muuta tutkittavaa". Vihollisten puhdistaminen leirialueilta palauttaa Sanctuaryn ihmiset takaisin sinne, mikä puolestaan vaikuttaa jollain tavalla muuhun maailmaan. Pelissä on lisäksi ratsuja, joiden avulla pelaajat voivat matkata nopeasti pisteestä toiseen.

Aiempien osien lailla pelaajat viettävät runsaasti aikaa luolastoissa. Ne on luotu Diablo 3:n lailla satunnaisesti. Pelin ohjaajan mukaan Diablo 4:ssä on "satoja luolastoja", joista voi löytää "satoja legendaarisia varusteita kannettavaksi".

Pelaajilta saadun palautteen perusteella kehittäjät pyrkivät tosin välttämään tilanteen, jossa hahmon voima riippuu täysin legendaarisista esineistä. Tätä varten nykyinen suunnitelma on "antaa voima pelaajalle hahmoa luodessa ja muokatessa. Omat valinnat tekevät hahmosta merkityksellisen, sen sijaan että voima tulisi hahmon päällä olevista varusteista."

Aiemmista peleistä tuttu riimujärjestelmä on niin ikään poistettu ja sen tilalla pelaajat voivat päivittää hahmon kykyjä. Kyvyt voivatkin saada kokonaan uusia ominaisuuksia korkeammilla tasoilla. Jokaisella hahmoluokalla on uniikki kykypuu, jonka avulla pelaajat pystyvät kustomoimaan hahmoaan. Varusteita ja aseita voi myös parantaa uuden Rune Word -järjestelmän avulla.

Diablo 4:ssä luvataan riittävän kerättävää ja kehitettävää. (Image credit: Activision Blizzard)

BlizzCon 2021:ssä tekijät esittelivät myös pelin PvP-pelimuotoa (opens in new tab). Pelaajien välinen taisto aktivoidaan Fields of Hatred -alueilla, jotka ovat saumaton osa muuta pelimaailmaa ja joissa pelaajat voivat taistella hirviöiden lisäksi muita pelaajia vastaan. Tämä on täysin vapaaehtoista. Vaikka näillä alueilla voi tappaa toisia pelaajia, nämä voivat myös liittoutua keskenään ja taistella siellä olevia hirviöitä vastaan.

Fields of Hatred -alueiden päällimmäisenä tarkoituksena on kerätä vihan sirpaleita. Näitä ansaitaan joko toisia pelaajia tai hirviöitä tappamalla. Sirpaleet menettää kuollessaan, ja ne täytyy putsata ennen kuin niitä voi käyttää. Shards of Hatred -valuuttaa voi käyttää puhdistettuna tiettyjen erikoismyyjien varusteiden ostamiseen, joten niiden keräämisestä on hyötyä. Niiden saaminen on tosin riskaabelia.

Verta himoitsevat pelaajat voivat puolestaan hyödyntää uutta Vessel of Hatred -mekaniikkaa, jolloin vihamieliset pelaajat merkataan kartalle kaikkien muiden pelaajien nähtäväksi. Tällöin pelaajat voivat joko pysytellä kaukana tai muodostaa liittoja merkittyjen pelaajien jahtaamiseksi. Vessel of Hatred -pelaajat ovat todennäköisesti houkutteleva kohde monille, sillä he kantavat todennäköisesti runsaasti arvokkaita sirpaleita.

Hahmoluokkien osalta Diablo 4:ssä on viisi erilaista hahmoa heti julkaisussa. Barbaari tekee paluun ja käyttää joko kahden- tai yhdenkäden aseita. Hänellä on yhteensä neljä eri asepaikkaa käytössä. Velholla on aluevahinkoa tekeviä taikoja, joilla hän pystyy hallitsemaan taistelukenttää. Druidin mukana kulkee eläinkumppani ja hän pystyy muuttumaan eläimeksi. Rogue hallitsee lähi- ja kaukotaistelun, kun taas necromancer manaa kuolleita ylös puolellensa.

Diablo 4 tekee myös isoja muutoksia hahmojen kykyihin ja liikkeisiin. Kykypuun eri oksilla on niin kykyjä kuin kykypisteitä, kun taas juuret tarjoavat voimakkaita passiivisia etuja. Hahmon tasojen noustessa saatavat pisteet voi käyttää uusien kykyjen ja näiden lisäominaisuuksien avaamiseen, kun taas passiivisilla pisteillä voi parantaa hahmon juuritason etuja.

Hahmonmuokkaus on Diablo 4:ssä entistä monipuolisempaa. (Image credit: Blizzard)

Pelin hahmonmuokkaus on entistä monipuolisempaa. Studio esitteli hahmontekoa yhdessä kehityspäiväkirjassa, jossa tekijät kertoivat pelaajien pystyvän muokkaamaan hahmojen ulkonäköä, haarniskatyyliä, tatuointeja, meikkausta, koruja, naamakarvastoa ja monia muita aspekteja.

"Voit vaihtaa hahmon kasvon, hiustyylin, naamakarvat ja lisätä koruja, meikkejä tai tatuointeja", Diablo 4:n hahmopääsuunnittelija Arnaud Kotelnikoff selitti.

Tiedotteessa esiteltiin samalla Lair Scene -mekaniikka, jolla pelaajat voivat kustomoida hahmon puvustusta.

"Sen avulla pelaajat voivat vaihtaa ja kokeilla satoja eri haarniskakomponentteja, jotka ovat uniikkeja kullekin hahmoluokalle. Näiden värisävyä voi vaihtaa ja luoda juuri sellainen hahmo, joka edustaa pelaajaa parhaiten", Diablo 4:n ohjaaja Luis Barriga kertoi.

Diablo 4: Uutiset ja huhut

Diablo 4:stä tippuu huhuja tasaisin väliajoin. (Image credit: Blizzard)

Lisää vuotoja verkossa

Bloombergin toimittaja Jason Schreier kertoi Twitterissä (opens in new tab), että Diablo 4:n "varhaiset versiot" on ollut käytössä "ystäville ja perheenjäsenille suunnatussa alfatestissä". Pian sen jälkeen pelistä alkoi vuotaa uutta tietoa.

Monet näistä julkaistiin Redditissä, jossa esiteltiin laajemmin Diablo 4:n hahmonluontijärjestelmää ja kustomointimahdollisuuksia. Pelin Smart Loot -järjestelmä sai myös kiistellyn vastaanoton, minkä lisäksi pelissä näyttäisi olevan rajoitettu vaihtotalous.

Nämä ovat tosin kaikki osa varhaista alfaversiota ja voivat vielä muuttua ennen virallista julkaisua. Pelaajat voivat silti odottaa näiden olevan jossain muodossa mukana myös lopullisessa pelissä.

Diablo 4:n betan ennakkorekisteröityminen käynnistyi

Blizzard on avannut vaivihkaa Diablo 4:n betaan ennakkorekisteröitymisen. Emme tiedä milloin se tosin käynnistyy. Halukkaat voivat rekisteröityä betaan pelin kotisivuilta (opens in new tab).

Diablo 4:ssä on sisäinen kauppa ja kausittaista sisältöä

Yhdessä Blizzardin tuoreessa työilmoituksessa käy ilmi, että Diablo 4 on live service -peli ja sisältää jonkinlaisen sisäisen kaupan. Hakemuksessa etsitään product manageria, jonka tehtäviin kuuluisi "Diablo 4:n sisäisen kauppapaikkakokemuksen hallinnointi" ja olla mukana "Diablo 4:n kausisisältöstrategiassa".

Näiden uskottiin saapuvan peliin Diablo Immortalin julkaisun jälkeen, mutta nähtäväksi jää, saako Diablo 4:n vastaavat toiminnot yhtä myrskyisän vastaanoton.

Visuaalisen tyylin määrittely

Maaliskuussa julkaistussa päivityksessä Blizzard paljasti muutamia uusia kuvakaappauksia Diablo 4:lle. Niissä esiteltiin tavoiteltua "tummaa, matalan fantasian goottikauhuestetiikkaa". Blogimerkinnässä ohjaaja Joe Shely halusi näyttää tiimin lopputuloksen näiden teemojen ikuistamisessa ja jotka antaisivat pelille sen "omalaatuisen visuaalisen ilmeen".

Art director Chris Ryder kertoi tarkemmin (opens in new tab), että immersiivisten ympäristöjen luomisessa kaksi tärkeää tukipilaria ovat olleet "vanhat mestarit" ja "paluu pimeyteen". Hän jatkoi, että "näiden pilareiden käyttäminen on ollut tärkeää luodakseen vakaan visuaalisen ilmeen Diablo 4:lle."

"Vanhat mestarit antavat meille suodattimen, jonka läpi tarkastelemme taidettamme. Katsomme Rembrandtin kaltaisia klassisia taiteilijoita, jotka käyttivät hallitusti yksityiskohtia, sävyasteikkoa ja mestarillisesti väripalettia."

"Paluu pimeyteen käsittää kaiken luolista valaistukseen ja Sanctuaryn kuvastamiseen vaarallisena ja goottihenkisen keskiaikaisena maailmana."

Diablo 4:n maisemia kuvaillaan "synkemmiksi ja realistisemmiksi" kuin pelisarjan aiemmissa osissa. Tekijät tosin tähdentävät, että tavoite saavutetaan ennemmin uskottavuuden kuin realismin ehdoilla.

Taidesuuntaus näkyy samalla pelin arkkitehtuurissa, luolissa olevissa artifakteissa ja avoimessa maailmassa. Sääolosuhteet ja pelialueet on luotu näitä tyylejä silmällä pitäen. Kaikkeen on pyritty luomaan "historian tuntu", jonka Sanctuaryn keskiaikainen maailma tuo mukanaan.

Uusi ohjaaja julkistettiin

Luis Barrigan vetäydyttyä pois Blizzard (opens in new tab) julkisti Diablo 4:n uudeksi ohjaajaksi Joe Shelyn. Shely on studion pitkäaikainen veteraani, joka on työskennellyt useiden World of Warcraft -laajennusten ja Diablo 3:n parissa. Hän johti aiemmin myös Diablo 4:n suunnittelutiimiä.

Shely kommentoi tapahtunutta lokakuussa julkaistussa tiedotteessa:

"Paljon on ennättänyt tapahtua sitten viime blogimerkinnän ja kova työmme jatkuu, jotta saavutamme haluamamme arvot. Rinnan tämän tärkeän työn kanssa kulkee myös Diablo IV:n kehitys."

"Viimeisen parin vuoden aikana olemme koonneet hyvän ja Diablo 4:ään intohimoisesti suhtautuvan tiimin. Te Diablo-fanit olette tärkeä osa tätä tiimiä. Teiltä saadun palautteen avulla parannamme ja syvennämme pelikokemusta entisestään. Matkaa on vielä jäljellä ja vaikka paljon on muuttunut, tavoitteemme pysyy järkähtämättömänä."

"Sanctuary pitäisi aina olla varusteiden välkehdintää pimeissä luolissa. Tarinoita voimakkaista sankareista, jotka taistelivat helvetin joukkoja vastaan. Maailmoista, joissa haasteet, aarteet ja kammottavat hirviöt odottavat jokaisen nurkan takana ja jotka ovat yhtälailla täynnä tuttuja ja rajattomia mahdollisuuksia. Meidän ainoa velvollisuus on tehdä oikeutta tälle maailmalle."

Blizzardin lähdöt

Diablo 4:n ohjaaja, Luis Barriga, ja pääsuunnittelija, Jesse McCree, vahvistivat, etteivät he enää työskentele Activision Blizzardilla. Activision Blizzard vahvisti lähdöt Kotakulle annetussa tiedotteessa:

"Voimme vahvistaa, etteivät Luis Barriga, Jesse McCree ja Jonathan LeCraft työskentele enää yhtiössä. Olemme ottaneet heidän tilalleen jo lahjakkaita kehittäjiä ja uusia johtajia. Olemme luottavaisia kykyymme jatkaa kehitystä, luoda mahtavia kokemuksia pelaajillemme ja kulkea eteenpäin entistä turvallisemmassa ja tuotteliaammassa ympäristössä kaikille."

Kolmikon lähdön tarkempia syitä ei paljastettu, mutta Activision Blizzard kävi samaan aikaan oikeudenkäyntiä liittyen yhtiön myrkylliseen työkulttuuriin.

Diablo 4:n vahvistettuja hahmoluokkia on yhteensä viisi. (Image credit: Blizzard)

Groteskeja uusia hirviöitä

Blizzard on alkanut esitellä Diablo 4:n kehitysvaiheita yhä enemmän. Tuoreimmassa päivityksessään yhtiö esitteli muutamia pelin hirviöitä. Diablo 4:ssä nähtävät viholliset ovat näiden perusteella uhkaavia ja groteskeja ilmestyksiä.

Diablo 4:n art director John Mueller sanoi, että "tällä hetkellä näkemänne jälki on hyvin todenmukaista lopullisen pelin annista."

Videoiden perusteella voidaankin nähdä selvästi, millaisia hirvityksiä pelin vihollisilta voi odottaa. Hirviöiden perusteella pelin tyylisuunta näyttäisi ottavan vaikutteita pelisarjan aiemmista osista ja poikkeavan Diablo 3:n värikkäämmästä annista.

Moninpeli ei tunnu MMO:lta

Moninpelin osalta kehittäjät vakuuttavat, ettei jaettu avoin maailma tee pelistä MMO:ta. Barrigan mukaan "peli tuntuu vähemmän Diablolta ja maailma turvallisemmalta, jos pelaajat näkevät toisiaan liian usein." Tärket tarinalliset hetket ja luolat ovat siten rajattu ainoastaan pelaajan ja tämän ryhmän omiksi koitoksiksi. Kaupungit toimivat sen sijaan sosiaalisina tapaamispisteinä, joissa pelaajat voivat törmätä toisiin. Muita pelaajia voi nähdä myös isompien tapahtumien aikana ympäri pelimaailmaa.

Pelaajia ei kuitenkaan pakoteta liittymään ryhmiin, vaan yksinpelaajat voivat läpäistä pelin kokonaan yksinään. Tiimipelaajille tarjotaan tosin vaihtoehtoja "löytää ryhmiä joko aktiviteetin tai sijainnin perusteella".

Barrigan mukaan Diablo 4 on jo näin varhaisessa vaiheessa "todella hauska pelata". Tulevissa päivityksissä kehittäjät kertovat lisää hahmoluokista ja kykypuista.

Diablo 4:stä löytyy myös tuttavallisempia kasvoja. (Image credit: Blizzard)

Muutokset käyttöliittymään

Käyttöliittymän osalta hahmon repussa ei ole enää erikokoisia esineitä "jotta pelattavuus ei kärsisi jatkuvan varustehallinnan vuoksi". Varusteiden ikonit uudistetaan, jotta niissä olisi "luonnollisempi tekstuuri ja realismi" alun perin suunnitellun "maalauksellisen" tyylin sijaan. Realismiin pyritään myös vähentämällä ikonien kirkkautta ja kylläisyyttä.

Varustehallintaa on lisäksi muokattu "tasapainoisemmaksi" pelaajilta saadun palautteen perusteella.

Tämän lisäksi pelaajilla on entistä joustavammin vaihtoehtoja asettaa "pääkyky mihin tahansa muualle kuin hiiren vasempaan painikkeeseen, jolloin he voivat liikkua ja hyökätä erikseen." Kaikki kyvyt voi siten määrittää mihin tahansa paikkoihin, minkä lisäksi näihin määrätyt pikanäppäimet voi määrittää itse myös ohjaimella.

Diablo 4:n odotus on ollut pitkä. (Image credit: Blizzard Entertainment)

Rod Fergusson saapuu valvomaan Diablo-sarjan kehitystä

The Coalition -studion johtaja Rod Fergusson ilmoitti lähtevänsä Gears of War -kehittäjästudiosta ja saapuvan Blizzard Entertainmentille valvomaan Diablo-sarjan kehitystä.

Fergusson teki virallisen ilmoituksen Twitterissä, jossa hän paljasti liittyvänsä studioon maaliskuussa auttamaan Diablo 4:n ja Diablo Immortalin kehityksessä.

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQFebruary 5, 2020 See more

Monetisaatio

PCGamesN (opens in new tab) uutisoi BlizzCon 2019:ssä Twitch-striimaaja Quin69:n keskustelleen Diablo 4:n pääsuunnittelija Joe Shelyn kanssa, joka paljasti pelissä olevan jonkinlaisia mikromaksuja. Näiden kerrotaan olevan kuitenkin kosmeettisia.

"Diablo IV julkaistaan perusversiona. Aiomme julkaista myös laajennuksia. Pelissä voi hankkia myös kosmeettisia esineitä", Shely sanoi.

Shely lisäsi tosin, että pelin kehitys on vielä alkuvaiheessa, joten tilanne voi luonnollisesti muuttua ennen lopullista julkaisua.