Cyberpunk 2077 murskasi Steamin ja Twitchin ennätykset

Cyberpunk 2077 on rikkonut Steamin ennätyksen yksinpelijulkaisun samanaikaisten pelaajien määrässä. Niin ikään Twitchin samanaikaisten katsojen maksimimäärä on noussut uusiin ennätyslukemiin.

PC Gamer uutisoi Steamin edellisen ennätyksen olleen Fallout 4:n nimissä 472 962 pelaajalla. Lukeman oletettiin rikkoutuvan jo ennakkoon, ja suurin spekulaatio koskikin miljoonan pelaajan rajapyykin rikkoutumista.

Uusi huippulukema rikkoi juuri ja juuri miljoonan pelaajan rajapyykin. CD Projekt Redin teoksen kimpussa ahersi parhaimmillaan 1 003 264 pelaajaa.

Steamin historian paras lukema se ei toki ole, sillä moninpelit saavat edelleen pitää kärkipaikkoja. Historian paras lukema on tällä hetkellä PlayerUnknown's Battlegroundsilla, joka veti taistelutantereelle huikaisevat 3 257 248 samanaikaista pelaajaa.

On kuitenkin syytä huomata, että Cyberpunk 2077 ei ole Steam-yksinoikeus, vaan se on saatavissa myös GOG.comista sekä Epicin kauppapaikalta. Tosiallinen pelaajamäärä on siis merkittävästi korkeammalla kuin Steamin ennätyslukema antaa ymmärtää.

Steamista pelinsä ostaneita tuskin ainakaan harmittaa, että muitakin kauppapaikkoja on käytetty runsaasti. Cyberpunk 2077 sai nimittäin julkaisupäivänä kookkaan ja merkittävän päivityspaketin. Sen latausmäärät ovat aiheuttaneet selvää hidastelua ja jopa kaatuilua.

Osa pelaajista ehti jo marmattaa itse emopelin latauksenkin jumiutumisesta loppumetreillä. Steamin omistava Valve tarttui kuitenkin väitteisiin toteamalla, että todellisuudessa kyse ei ollut kaatuilusta vaan suojatun sisällön purusta.

You can verify this is what's happening by looking for "Disk Activity" on the downloads page in the Steam client.When the unpacking has caught up, you'll resume downloading the remaining few GBs. No need to switch data centers or restart the Steam client! pic.twitter.com/E9SmnAtfm0December 10, 2020