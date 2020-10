Applen uudet AirPodsit saatetaan julkaista jo toukokuussa

Vaikka Applen AirPodsit päivitettiin juuri viime vuonna ja sai rinnalleen vastamelutoiminnolla varustetun AirPods Pro -mallin, yhtiö olisi tuoreimpien huhujen mukaan aikeissa julkaista uuden AirPods-mallin toukokuussa.

Front Page Techin analyytikko ja luotettavista väitteistä tunnettu Jon Prosser väittää uusien AirPodsien "olevan valmiita julkaistavaksi" ja että ne tuodaan kauppoihin todennäköisesti uuden MacBook Pron kanssa ensi kuussa.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.Probably alongside the MacBook Pro next month.April 19, 2020