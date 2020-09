Apple vahvisti julkaisutapahtuman – nähdäänkö iPhone 12 ensi viikolla?

Kuten eilen uutisoimamme huhu kertoi, näemme ensi viikolla ensivilauksen iPhone 12 -mallistosta. Apple on vahvistanut paljastavansa tulevia laitteitaan syyskuun 15. päivä.

Kyseessä on poikkeuksellinen tilaisuus, sillä tällä kertaa tapahtuva lähetetään vain digitaalisesti. Aiemmat tilaisuudet on tavattu järjestää Kaliforniassa sijaitsevassa Steve Jobs Theaterissa.

Tapahtuma käynnistyy tiistaina 15. syyskuuta kello 20 Suomen aikaa.

Mikäli huhut pitävät paikkansa, tapahtumassa nähdään kaikki neljä uutta iPhone-puhelinta. Esiteltävät mallit ovat tiettävästi iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro sekä iPhone 12 Pro Max.

Apple ei toistaiseksi ole kuitenkaan vahvistanut tapahtuman koskevan iPhone 12 -mallistoa. Tämä on kuitenkin ehdottomasti todennäköisin skenaario, sillä Bloombergin Mark Gurman paljasti tapahtuman jo eilen.

Mikäli Gurmanin tiedot pitävät paikkansa, samaisessa tapahtumassa julkaistaan Apple Watch 6 ja iPad Air 4. Uudet iPhone-mallit puolestaan saapuvat väittämän mukaan kauppoihin vasta lokakuussa.

I am told Apple won’t announce the iPhone until October. This is for the iPad and Apple Watch in all likelihood. https://t.co/pw1oVXVoaLSeptember 8, 2020