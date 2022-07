Apple tuomassa kehon lämpötilamittauksen kahteen uuteen älykelloon

Huhujen mukaan Apple on julkaisemassa tänä vuonna peräti kolme erilaista älykelloa. Näistä Apple Watch 8 on lippulaivamalli, ja se onkin täten saamassa toivottuja uutuusominaisuuksia.

Yhtiön kerrotaan tuovan malliin odotetun kehon lämpötilamittauksen, jonka avulla kello osaa kertoa mahdollisesta kuumeen nousemisesta. Vaikka asiasta on kuiskuteltu useissa lähteissä jo pidemmän aikaa, väittämä sai merkittävää lisäuskottavuutta, kun tunnettu Apple-sisäpiiriläinen Mark Gurman (opens in new tab) kommentoi asiaa. Kyseessä ei ole virallinen vahvistus, mutta Gurman on yleensä ollut oikeassa väittämiensä kanssa.

Gurman kertoo tuoreimmassa uutiskirjeessään, että myös kestävämpi Apple Watch Rugged Edition on saamassa samaisen ominaisuuden. Sen sijaan edullinen Apple Watch SE 2 jää ilman lämpötilamittausta.

Tätä voidaan pitää varsin luonnollisena valintana, sillä Apple Watch SE 2 pohjautunee vanhempaan Apple Watch -malliin. Samalla ratkaisu tekisi kaivattua pesäeroa edullisemman ja edistyneemmän älykellon välille.

Välimallin päivitys?

Gurman mainitsi samassa yhteydessä, että Apple Watch 8 ei ole saamassa muita merkittäviä parannuksia. Hänen mukaansa kello hyödyntää vanhaa suoritinta. Lisätehojen puuttumista saatetaan kuitenkin paikata aiempaa kirkkaammalla näytöllä.

Apple vaikuttaa olevan tällä hetkellä hiukan pinteessä uusien järjestelmäpiirien kanssa, sillä myös iPhone 14 hyödyntänee vanhaa suoritinta.

Jos tiedot pitävät paikkansa, Apple Watch 8 on jäämässä hyvin maltilliseksi parannukseksi edeltävään Apple Watch 7:ään nähden. Samalla se tekisi vuoden 2022 lippulaivamallista houkuttelevan vaihtoehdon lähinnä niille, jotka omistavat vanhemman Apple Watchin.

Isojen muutosten puuttuminen on ymmärrettävää. Applella on työn alla lukuisia uusia tuotteita, joten on luonnollista, että osa jää kehitystyössä hiukan taka-alalle. Ja uudenlaista Apple Watch -kokemusta etsivät pitänevät uutta Rugged Edition -mallia muutoinkin mielenkiintoisempana.

Applen uskotaan esittelevän uudet älykellot syyskuun hujakoilla, jolloin kuultaneen lisää myös iPhone 14 -puhelimista sekä iPad Pro 2022 -tabletista.