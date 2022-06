Apple julkisti uudet M2-sirulliset MacBookit

Apple esitteli eilen virallisesti uuden 13-tuumaisen MacBook Pro sekä MacBook Air -kannettavan, jotka käyttävät yhtiön uutta M2-sirua.

Uudessa MacBook Prossa on 8-ytiminen suoritin (neljä suoritusydintä ja neljä tehokkuusydintä) sekä 10-ytiminen näytönohjain. Jälkimmäisessä on kaksi ydintä enemmän kuin parin vuoden takaisessa 13-tuumaisessa MacBook Prossa (2020). Lisäksi siinä on 16-ytiminen Neural Engine ja 58,2 WHr:n akku, joka yhdessä M2:n tuomien parannusten myötä tarjoaa yhtiön mukaan noin 20 tunnin akkukeston.

Kannettavaa on saatavilla aina 24 Gt yhteismuistilla ja jopa 2 Tt SSD-asemalla varustettuna.

M2-sirullisen MacBook Pron väitetään olevan 18 % nopeampi kuin nykyiset M1-sirulliset mallit, minkä lisäksi Apple väittää M2:n olevan 3,3 kertaa nopeampi kuin nimeämätön Intel Core i7 -suoritin pelikäytössä.

Retina-näyttö tukee puolestaan 2 560 x 1 600 -resoluutiota ja siinä on 500 nitin kirkkaus. Liitäntöjen osalta laitteessa on kaksi Thunderbolt/USB 4 -liitäntää, DisplayPort-ulostulo, Thunderbolt 3, USB 4 ja USB 3.1 Gen 2. Lisäksi kannettavassa on 3,5 mm kuulokeliitäntä.

Aavistuksen ristiriitaisempana lisäyksenä MacBook Prossa (2022) on myös Touch Bar, sekä Touch ID. Kannettavan kaikkiin ominaisuuksiin voi tutustua Applen kotisivuilta (opens in new tab).

13-tuumaisen MacBook Pron (2022) hinnat alkavat 1 659 eurosta. Myynti alkaa heinäkuussa 2022.

Se kevyempi vaihtoehto

MacBook Pron lisäksi WWDC 2022:ssa julkistettiin myös uusi MacBook Air -kannettava, jossa on niin ikään tehokkaampi M2-siru. Lisäksi siinä on isompi ja kirkkaampi 13,6 tuuman Liquid Retina -näyttö, sekä ohuempi ja kevyempi muotoilu.

Suorittimena toimii 8-ytiminen prosessori, jossa on neljä suorituskyky-ydintä ja neljä tehokkuusydintä, sekä 8- tai 10-ytiminen näytönohjain. Näiden ohella laitteessa on myös 16-ytiminen Neural Engine. Muistia kannettavaan saa jopa 25 Gt yhteismuistia sekä jopa 2 Tt SSD-tallennustilan.

Akkukestoltaan laitteen luvataan kestävän 18 tuntia, minkä lisäksi siinä on 1080p-kamera sekä MagSafe-lataus. Liitäntöinä löytyvät kaksi Thunderbolt / USB 4 -porttia sekä 3,5 mm kuulokeliitäntä.

Suomessa MacBook Air (2022) saapuu myyntiin 1 559 € hintaan. Laitteet saapuvat myyntiin heinäkuussa 2022.