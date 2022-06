Apple harkitsee AirTag 2 -paikanninta

Alkuperäinen Apple AirTag julkaistiin huhtikuussa 2021, mutta sen seuraajasta ei ole vielä kuultu yksityiskohtia tai edes huhuja. Tuoreimman tiedon mukaan AirTag 2 -paikannin on kuitenkin vähintään harkinnassa.

Väitteen takana on Applen asioista yleensä hyvin perillä oleva Ming-Chi Kuo (opens in new tab). On silti syytä korostaa, että vaikka Kuo on erityisesti viime aikoina tiennyt yhtiöön suunnitelmista varsin tarkasti, kannattaa huhuun suhtautua varauksella.

Kuon mukaan Apple AirTag 2 vaatii ilmestyäkseen ensimmäisen sukupolven paikantimen myyntimenestyksen jatkumista. Apple haluaa nähdä, onko suosio jatkuvaa myös pidemmällä tähtäimellä.

Tasaista kasvua

Kuo kertoo alkuperäisen Apple AirTagin myyntilukemien kasvaneen tasaisesti. Vuonna 2021 toimitettiin myyntiin noin 20 miljoonaa yksikköä, ja tänä vuonna lukema on ennusteiden valossa noin 35 miljoonaa kappaletta.

Jos menekki jatkaa kasvuaan, Kuo olettaa uuden AirTagin päätyvän kehitykseen jopa varsin nopeasti. Ja jo pelkkä mallin harkitseminen antaa osviittaa siitä, että laite ei välttämättä ole kovinkaan kaukana toteutumisesta.

Käytännössä uuden sukupolven mallin suunnittelu voi olla hankalampaa kuin yleensä, sillä selkeitä kehityskohteita ei juurikaan ole. Apple on silti tuonut muista tuotteistaan päivitettyjä versioita varsin sähäkästi. Olisikin yllättävää, jos AirTag ei saisi samaa kohtelua.

Paikantimet ovat hintansa väärtejä

Apple ei ollut ensimmäinen valmistaja, joka toi pienen paikannuslaitteen myyntiin. Sen sijaan yhtiö onnistui tapojensa mukaan hiomaan jo tarjolla ollutta teknologiaa. AirTag vakuuttikin monet ulkonäöllään ja helppokäyttöisyydellään.

Valmistajan laitteet tapaavat toimia varsin hyvin yhteen. Sama vahvuus koskee myös AirTagia. Sen yhdistäminen puhelimeen onnistuu vaivattomasti, minkä jälkeen esineen paikantaminen on yhtä suoraviivaista ja helppoa.

Apple on saanut paikantimella myös runsaasti kritiikkiä, sillä sen ominaisuuksia on väärinkäytetty joidenkin käyttäjien tietämättä. Sen avulla ihmisten luvatonta seuraamista on tehty aiempaa vaikeammaksi.

Ming-Chi Kuon kommenttien perusteella vaikuttaa siltä, etteivät myyntilukemat ole suoranaisesti räjäyttäneet pankkia. Todennäköisesti paikantimien arvo huomataan vasta käyttökokemuksien pohjalta, jolloin menekki saattaa kasvaa ajan kuluessa.