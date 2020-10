Apple AirPods Studio -kuulokkeiden huhuillaan myöhästyvän tuotanto-ongelmien vuoksi

Apple AirPods Studio on viivästynyt jälleen, kun yhtiön tulevien kuppikuulokkeiden tuotannon kerrotaan kohdanneen "merkittävän hidasteen".

Näin väittää ainakin tunnettu Apple-vuotaja Jon Prosser, joka väittää twiitissään, etteivät AirPods Studio -kuulokkeet ennätä toimitukseen kuin aikaisintaan joulukuussa. Mahdollisesti viivästyminen kestää ensi vuoden maaliskuuhun saakka.

First:Major hiccup in AirPods Studio production 😬A few key features have now been cut. Seems they still need to work some things out before we have final units.Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhHOctober 14, 2020

Jatkotwiitissään Prosser mainitsee "teknisesti tämän tarkoittavan sitä (jos kaikkis sujuu hyvin, eikä uusia ongelmia ilmene), että kuulokkeet voitaisiin julkistaa marraskuussa ja toimittaa joulukuussa". Se ei kuitenkaan ole niin todennäköistä kuin kuulokkeiden myöhästyminen ensi vuoteen.

Toivoa AirTagista

Prosser väittää myös, että muutaman "tärkeät ominaisuudet" on jouduttu poistamaan AirPods Studiosta – vaikka emme tiedä kuulokkeiden teknisiä tietoja tässä vaiheessa, toivomme niissä olevan huhuttu Applen UI-siru.

Tämä auttaisi käyttäjiä löytämään kadonneet kuulokkeet helpommin käyttämällä Find My -sovellusta. Lisäksi sen avulla pystyy määrittelemään suunnan ja etäisyyden tarkemmin, mikä mahdollistaisi AirPods Studion tunnistamaan automaattisesti kuulokkeiden oikean ja vasemman puolen, joten niitä voisi käyttää päässä mitenpäin tahansa.

UI-sirun huhutaan saapuvan niin ikään pitkään odotetun Apple AirTagin kanssa, jonka avulla käyttäjät voisivat käyttää iOS-laitteita etsimään kadonneita laitteita, joihin AirTag on liitetty.

Prosserin mukaan AirTagit saattaisivat tulla sittenkin odotettua aiemmin:

Second:With AirPods Studio now being pushed back, it now looks like Apple is going to launch AirTags after all.Currently, they’re on schedule to be released with iOS 14.3 (iOS 14.3 will contain features enabled for AirTags) and iOS 14.3 is supposed to be next month.. So... pic.twitter.com/Dl0DpMrH9YOctober 14, 2020

Odotimme näkevämme AirPods Studion jo iPhone 12 -julkaisun kanssa 13. lokakuuta, mutta tätä ei koskaan tapahtunut.

Sen sijaan meille esiteltiin Apple HomePod mini, joka julkistettiin virallisesti parin vuoden huhuilun ja spekuloinnin jälkeen.

Apple HomePodin pienempi versio on älykaiutin, jossa on mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia, kuten mahdollisuus lähettää ääniviestejä Applen laitteisiin kotoa käsin.

Homepod mini -huhut käynnistyivät jo vuonna 2018, joten toivottavasti emme joudu odottamaan AirPods Studio -kuulokkeita aivan yhtä pitkään.