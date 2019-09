55-tuumainen OnePlus TV julkistettiin virallisesti

OnePlus on julkistanut virallisesti OnePlus TV:n olemassaolon. Yhtiö esitteli uuden television viikkoja kestäneen vihjailun jälkeen tänään New Delhissä järjestetyssä erikoistilaisuudessa, jossa nähtiin myös uusi OnePlus 7T -puhelin.

OnePlus TV on yhtiön ensimmäinen laite älypuhelinten ulkopuolelta, ja uusi televisiomalli jakoikin lavan tulevan OnePlus 7T:n kanssa, joka tuodaan markkinoille vain viisi kuukautta OnePlus 7:n ja 7 Pron jälkeen.

OnePlus TV:n ominaisuudet, hinta ja saatavuus

(Image credit: OnePlus)

OnePlus TV on yhtiön ensimmäinen malli uudella toimialalla, ja se julkaistaan kahden eri mallin voimin: OnePlus TV Q1 ja OnePlus TV Q1 Pro, joissa on pieniä eroja keskenään.

OnePlus TV:ssä on 55-tuumainen QLED-näyttö, jossa on 120 % NTSC-väriavaruus, dedikoitu Gamma Color Magic -piirisarja, Dolby Vision sekä HDR10 ja HDR10+ -tuki, jotka näkyvät elävässä kuvassa, syvissä mustissa ja kirkkaissa valkoisissa.

Molemmissa malleissa on 50 W ääniulostulo, joka tukee Dolby Atmosta. Q1-mallissa kaiuttimia on neljä, kun taas Q1 Prossa on yhteensä kahdeksan kaiutinta, joista neljä liukuu alas surround-elämystä varten.

OnePlus TV:t pyörivät Googlen Android TV 9.0 OS:n varassa, minkä lisäksi käyttöliittymä on optimoitu OxygenOS:llä.

Molemmat mallit saapuvat myyntiin alkuun ainoastaan Intiassa 28. syyskuuta. Yhtiö on kuitenkin ilmoittanut käyvänsä jo keskusteluja eurooppalaisten ja Yhdysvaltain toimijoiden kanssa tuodakseen televisiot myyntiin myös länteen.