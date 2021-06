Lomachenko vs. Nakatani: näin katsot huippunyrkkeilyä Suomessa

Nyrkkeilymaailma kohahti viime lokakuussa, kun Vasyl Lomachenko (14-2) menetti vyönsä yllätystappiossa. Nyt ukrainalainen yrittää palata voittokantaan kevyen sarjan mittelössä, jossa vastaan asettuu ulottuva Masayoshi Nakatani (19-1).

Lomachenko menetti viime vuonna WBA:n, WBO:n ja The Ringin tittelit tappiossa Teófimo Lopezille.

Yllättävää kyllä, yön ottelu on Lomachenkolle vasta toinen ilman tittelipanosta oleva matsi. Ensimmäinen kerta on debyytti vuonna 2013. On kuitenkin selvää, että Ukrainan tähti ei aio viihtyä vyöttömänä pitkään. Nakatanin kohtaaminen on ennakkoon erinomainen kuntomittari, sillä japanilainen on ollut loistovireessä edellisissä matseissaan.

Koska juhannusyön ottelua ei näytetä Suomessa, on sen katsominen haastavaa. Kerromme tässä oppaassa miten voit katsoa ottelun mahdollisimman helposti.

Näin katsot ottelun Lomachenko vs Nakatani

Koska ottelua ei näytetä Suomessa, on matsin nähdäkseen siirryttävä kansainvälisiin lähetyksiin. Ne on lähtökohtaisesti maarajoitettu, mutta tämän esteen voi kiertää VPN-palvelun avulla.

VPN-sovelluksen tarkoituksena on vaihtaa IP-osoite, minkä perusteella sijaintisi näyttää olevan eri maassa. Tämä tuo paitsi lisää yksityisyyttä mutta avaa myös portit eri alueiden lähetyksiin. Olemme keränneet alle nipun artikkeleita, joissa käymme VPN:n eri näkökulmia lävitse. Niitä lukemalla saat hyvän käsityksen siitä, mistä on kyse ja minkälaisia hyötyjä sekä vaihtoehtoja on tarjolla.

Nämä kanavat näyttävät ottelun

Yhdysvalloissa lähetyksestä vastaa ESPN. Lähetys alkaa 02.15 Suomen aikaa, kun taas varsinainen ottelu käynnistyy ennakkosuunnitelman mukaan kello 05.00. Ottelu ei valitettavasti näy ESPN:n peruskanavilla, joten katsomiseen tarvitaan erillinen ESPN Plus -tilaus. ESPN Plus maksaa 5,99 dollaria kuukaudessa. Voit katsoa lähetyksiä mobiili- ja TV-laitteiden lisäksi myös esimerkiksi Apple TV:llä, Amazon Fire TV:llä, Rokulla, PS4:llä ja muilla vempaimilla.

Iso-Britanniassa oikeudet ovat Sky-kanavalla. Lisäksi katsojien onneksi kyseessä on perinteinen ottelu eikä maksullinen PPV-tapahtuma. Lähetys alkaa vasta 05.00 Suomen aikaa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Ottelun näyttää Sky Sports Main Event.

Kanadassa ottelun näyttää TSN. Katsominen vaatii kuitenkin TSN Direct -tilauksen, joka maksaa 7,99 dollaria päivästä tai 19,99 dollaria kuukaudessa.

Ajankohta ja paikka

Lomachenko vs Nakatani järjestetään Nevadassa sunnuntaina 27. kesäkuuta kello 05.00. Areenana on Las Vegasissa sijaitseva Virgin Hotels.

Koko illan otteluohjelma