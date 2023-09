Google kiusoittelee Pixel Watch 2:n muotoilulla, sensoreilla ja kestävyydellä

Google on jatkanut tulevan Pixel Watch 2 -älykellon esittelyä.

Googlen seuraava Pixel-julkistustilaisuus on vasta lokakuun 4. päivä, mutta valmistajajätti ei nähtävästi malttaisi odottaa niin kauaa. Yhtiö on nimittäin jatkanut tuotteillaan vihjailua. Tällä kertaa vuorossa on älykello Pixel Watch 2.

Lyhyellä mainosvideolla esitellään tulevan mallin ominaisuuksia sekä olemusta. Ensinnäkin muotoilu on ottanut pieniä harppauksia eteenpäin, ja tällä kertaa digitaalinen kruunu näyttäisi olevan hieman luontevammin kiinni näytössä.

Taustalta voi huomata anturien sijoittelun muuttuneen hiukan ensimmäisestä Google Pixel Watchista. Tarkempia tietoja on pelkkien kuvien pohjalta vaikea sanoa, mutta joka tapauksessa odotamme kuulevamme uusista ominaisuuksista ja sensoreista.

Sensoripäivityksistä on mainittu aiemminkin. Yksi todennäköinen lisäys on Fitbiteistä tuttu EDA-anturi, joka seuraa käyttäjän stressiä ihon sähkönjohtavuuden muutosten perusteella.

IP68-luokitus

Videolla mainitaan myös IP68-luokitus. Siinä missä Google Pixel Watch oli vedenkestävä 50 metrin syvyyteen 10 minuutin ajaksi (eli terminä 5 ATM), joten tällä kertaa mukana vaikuttaisi olevan lisäksi pölytiiviys.

Viimeinen tiedonjyvänen on nähtävissä videon alaosasta. Sen perusteella Pixel Watch 2 -älykellon ennakkotilaukset alkavat lokakuun 4. päivä, eli samassa yhteydessä esittelytilaisuuden kanssa.

Vaikka tapahtumaan on vielä lähes kuukauden verran aikaa, Pixel Watch 2 vaikuttaa lähes yhtä varmalta julkistuskohteelta kuin älypuhelimet Google Pixel 8 ja Google Pixel 8 Pro. Todennäköisesti kaikista kolmesta laitteesta saadaan pieniä vihjailuja vielä ennen lokakuun alkua.

Aiempien huhujen perusteella pidämme todennäköisenä, että Pixel Watch 2:n isoin muutos koskee parempaa suoritinta. Luvassa lienee paitsi nopeampi suorituskyky mutta myös parempi akkukesto ja tehokkuus.