Tässä on viikon halvin Razer DeathAdder Elite -pelihiiri

Pelihiirien markkinoilla vilisee vaihtoehtoja. Yksi tunnetuimmista valmistajista on Razer, jonka DeathAdder Elite on pitänyt paikkansa edullisten pelihiirien taistossa. Mallissa on erittäin tarkka 16k:n optinen sensori sekä mekaaniset kytkimet. Painikkeita on seitsemän kappaletta, mikä riittää suurimmalle osalle vaivatta.

DeathAdder Elite on viime aikoina jäänyt hitusen erityisesti SteelSeriesin Rival 600 -sarjan puristuksiin, mutta Gigantin huipputarjouksen ansiosta hinta on kohdillaan. Alennuksen ansiosta loppusumma on lähes puolittunut, minkä jälkeen Razerin suosittelu on jälleen erittäin helppoa.

Jos et ole täysin varma siitä, riittääkö Razer DeathAdder Elite tarpeisiisi, kannattaa suunnata parhaiden pelihiirien listallemme. Sen jokainen vaihtoehto tarjoaa sinulle parhaat mahdolliset pelihetket. Tosin osa malleista on ominaisuuksien noustessa myös melkoisesti Razer-tarjousta kalliimpia.