Tässä on helmikuun halvin Samsung Galaxy S20 Plus 5G

Samsung toi tammikuun alussa myyntiin uuden Galaxy S21 -malliston, joka on napannut valokeilan itseensä. Samalla kuitenkin edellinen lippulaivamallisto Galaxy S20 on pidetty edelleen erittäin varteenotettavana vaihtoehtona, sillä mallien hinnat ovat selvästi huokeampia kuin uutuuspuhelimien tapauksessa.

Siinä missä uusi Samsung Galaxy S21 Plus maksaa uutena 1 079 euroa, viimevuotisen Samsung Galaxy S20 Plussan hintalappu on pudonnut jo alle 700 euron. S20 Plus on ikääntymisestä huolimatta edelleen erinomainen puhelin Se tarjoaa 6,7-tuumaisen Quad HD+ Dynamic AMOLED -näytön 120 Hz:n virkistystaajuudella. Lisäksi sen 64 megapikselin pääkameralla varustettu kamerajärjestelmä on yhä erittäin mainio.

128 gigatavun malli on saatavissa 699 euron hintaan ainakin DNA:lta ja Gigantista. Hinta on houkutteleva, sillä lähes 400 euroa edullisempi hinta uuteen Galaxy S21 Plussaan verrattuna on kutkuttava mahdollisuus. Mikäli haluat tutustua uutuusmallin eroihin sekä uutuuksiin, voit tehdä sen arvostelustamme.