Joululahja poikaystävälle: parhaat tekniikkalahjat rakkaimmallesi

Jouluna on sopiva tilaisuus osoittaa arvostusta omaa kumppania kohtaan erimerkiksi hyödyllisellä ja toivotulla tekniikkalahjalla. Tänä vuonna varmoja hittilahjoja ovat erilaiset älylaitteet, kuten älypuhelimet ja älykellot sekä hauskuutta ja viihdyttävää ajanvietettä tarjoavat vempeleet, kuten pelikonsolit ja kaiuttimet.

Koska tekniikkamaailma on moniuloitteinen ja erilaisia tuotteita on paljon, oikeanlaisen laitteen löytäminen voi olla vaikeaa. TechRadar on koonnut parhaat tekniikkalahjat yhdeksi listaukseksi, jotta jouluostosten tekeminen olisi mahdollisimman vaivatonta. Listalta löytyy kovia paketteja sekä hauskanpitoon (pelikonsoleita) että treenaamisen tai työskentelyn parantamiseen (älypuhelimet ja -kellot).

Kaikki listatut vaihtoehdot sopivat oman kumppanin lisäksi mainiosti myös muille perheenjäsenille.

Tutustu TechRadarin alla olevaan joululahjalistaukseen.

PlayStation 4

Edullinen ja monipuolinen pelikonsoli.

Mitat: 265 × 39 × 288 mm (leveys × korkeus × pituus) | Näytönohjain: 1,84 TFLOPS, AMD-pohjainen grafiikkamekaniikka | RAM-muisti: 8 Gt GDDR5 | Maximal upplösning: 1080 p | Optinen asema: DVD/Blu-ray | Tallennustila: 500 Gt tai 1 Tt (laajennettavissa)

Mahtavia pelejä

VR-tuki

Edullinen hinta

Ei 4K-kuvaa

Huono yhteensopivuus

PlayStation 4 Slim on Sonyn viimeisimpien pelikonsolien edullisin ja samalla myös pienin malli. Tällä hetkellä PS4 Slimin 500 gigatavun konsoli maksaa Suomessa noin 299 euroa. Kyseinen PS4-malli on paitsi budjettiystävällinen myös monipuolinen lahja pelaajalle laajan pelivalikoiman ansiosta. Konsolille on saatavilla muun muassa sellaisia hittipelejä kuin God of War, Horizon Zero Dawn ja The Last of Us. Uuden ulottuvuuden pelaamiseen tuo tuki virtuaalitodellisuutta hyödyntäville peleille. PlayStation 4 on lahja, joka tarjoaa yhteistä tekemistä useammaksi tunniksi.

Konsolin kaveriksi voi poimia vaikkapa pelin TechRadarin valitsemien parhaiden PS4-pelien englanninkieliseltä listalta.

Lue koko arviomme: PlayStation 4.

UE Boom 2

Paras Bluetooth-kaiutin.

Paino: 548 g | Akunkesto: 15 tuntia | Langaton kantama: Yli 10 m | Taajuusvaste: 90 Hz–20 kHz | Elementit: Kaksi 1,75 tuuman kalvoa ja kaksi 1,75 tuumaa x 3 passiivista kaiutinta | NFC: Kyllä | Aux-liitäntä: Kyllä | USB-lataus: Kyllä

Tyylikäs muotoilu

Vedenkestävä

Vankka joukko ominaisuuksia

Akunkestoa ei ole parannettu aiemmasta versiosta

Jos puolisosi on musiikkimiehiä, voisi tämä voimakasääninen Bluetooth-kaiutin olla sopiva joululahja hänelle. Markkinoiden parhaimpiin langattomiin kaiuttimiin lukeutuva UE Boom 2 on erittäin vankkarakenteinen sekä kestää vettä ja erilaisia sääolosuhteita. Näin ollen kaiuttimen voi ottaa huoletta mukaan vaikkapa laskettelurinteeseen tai rantalomalle.

Lue koko englanninkielinen arviomme: UE Boom 2.

Razer Phone 2

Spelspecifika funktioner överglänser vardagliga funktioner.

Julkaisuajankohta: Lokakuu 2018 | Paino: 205 g | Mitat: 158,5 x 78,9 x 8,5 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 Oreo | Näytön koko: 5,72 tuumaa | Näytön resoluutio: 2 560 × 1 440 pikseliä | Suoritin: Snapdragon 845 | RAM-muisti: 6 tai 8 Gt | Tallennustila: 64 tai 128 Gt (laajennettavissa muistikortilla 1 Tt:uun) | Akku: 4 000 mAh | Takakamera: 12 MP:n f/1,75-laajakulmalinssi / 12 MP:n f/2,6-telelinssi | Etukamera: 8 MP:n f/2,0-linssi

Tasokkaat tekniset ominaisuudet

Näyttö 120 hz:n päivitysnopeudella

Takaosan logossa on miljoonia RGB-värisävyjä

64 Gt:n tallennustila on puhelimen hintaan nähden pieni

Pienempi 5,72 tuuman näyttö

Tässä lahjassa yhdistyvät käytännöllisyys ja viihdyttävyys. Razer Phone 2 on pelaamiseen tarkoitettu tehokas älypuhelin, joka sisältää myös kaikki tarvittavat puhelimen perusominaisuudet. Samalla laitteella voi siis huoletta soittaa ja tekstata sekä jatkaa pelaamista esimerkiksi pitkillä auto- juna- tai lentomatkoilla. Kaiken lisäksi Razer Phone 2 on myös hieman edullisempi kuin monet muut tuoreet älypuhelinmallit, mukaan lukien uudet iPhonet.

Lue koko ensiarviomme: Razer Phone 2

Nya iPad (2018)

Uusi iPad (2018)

Paras iPad yksinkertaisuutta arvostavalle keskivertokuluttajalle.

Paino: 469 g | Mitat: 240 x 169,5 x 7,5 mm | Käyttöjärjestelmä: iOS 11 | Näytön koko: 9,7 tuumaa | Näytön resoluutio: 1536 x 2048 pikseliä | Suoritin: A10 Fusion | RAM-muisti: 2 Gt | Tallennustila: 32 Gt tai 128 Gt | microSD-muistikorttipaikka: Ei | Akku: TBC | Takakamera: 8 MP | Etukamera: 1,2 MP

Laadukas näyttö

Tehokas hintaansa nähden

Apple Pencil saatavilla vain lisämaksusta

Ei 256 Gt:n muistin vaihtoehtoa

Tämä tabletti on Applen budjettiystävällinen vaihtoehto keskivertokuluttajalle. Vuoden 2018 iPad ei ehkä ole markkinoiden tehokkain tabletti, mutta sisältää kaikki tarvittavat ominaisuudet eri käyttötarkoituksiin. Sitä voi käyttää esimerkiksi työskentelyvälineenä, pelaamisessa tai vaikkapa elokuvien tai Youtube-videoiden katsomiseen. Tuote on saatavilla ainoastaan 32 gigatavun ja 128 gigatavun muistilla, mutta 256 gigatavun vaihtoehtoa tuskin jää monikaan kaipaamaan, sillä enemmistö hyödyntää elokuvien katsomisessa ja musiikin kuuntelussa suoratoistopalveluja. Tämä paketti tarjoaa yhteistä tekemistä puolison kanssa ja on varmasti myös koko muun perheen mieleen.

Lue koko englanninkielinen arviomme: New iPad (2018)

Samsung Galaxy Watch

Urheilullinen Samsung-kello on entistäkin tyylikkäämpi.

Käyttöliittymä: Tizen OS | Yhteensopivuus: Android, iOS | Näyttö: 1,2-tuumainen tai 1,3-tuumainen 360 x 360 Super AMOLED | Suoritin: Tuplaydin 1,15 GHz | Rannekkeen koko: 22 mm tai 20 mm | Tallennustila: 4 Gt | Akunkesto: 4 päivää 46 mm:llä / vähemmän 42 mm:llä | Latausmenetelmä: Langatoon | IP-luokitus: 50 m | Yhteydet: Wifi, Bluetooth

Vaikuttava akunkesto

Kätevä pyörivä kellotaulu

Ärsyttävä laturi

Kellon Bixby on edelleen huono muihin ääniassistentteihin verrattuna

Markkinoiden paras älykello, Samsung Galaxy Watch, on mainio lahja älykkäitä ominaisuuksia arvostavalle ja urheilusuorituksia seuraavalle tekniikan ystävälle. Tämä älykello tarjoaa kattavasti erilaisia fitness- ja urheilutoimintoja, neljän päivän akunkeston, erinomaisen käyttöliittymän ja tyylikkään perinteistä kelloa muistuttavan muotoilun. Mallia on saatavilla kahdessa eri koossa: 22 ja 20 millimetrin rannekkeella.

Lue koko arviomme: Samsung Galaxy Watch.

