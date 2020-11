Halvin iPad: keräsimme parhaat hinnat ja Black Friday -tarjoukset Applen tableteista

JUMP TO:

Etsitkö itsellesi uutta tablettia? Erityisesti iPadit ovat pitäneet tukevasti asemansa jo vuosien ajan, minkä vuoksi Applen laadukkaita tabletteja on tarjolla runsain mitoin eri koolla ja tehoilla varustettuna.

Jos et ole aivan varma siitä, mikä malli sopii sinulle parhaiten, et todellakaan ole yksin. Useimmat eivät ole aivan varmoja itselleen sopivimmasta mallista. Toisaalta ostoshetkellä ei haluaisi maksaa itseään kipeäksi turhista ominaisuuksista, mutta samaan aikaan puuttuvat työkalut tai turhan painava rakenne harmittavat myöhemmin.

Toinen ongelmakohta on hinta. Tämän vuoksi olemme koostaneet erilaiset Apple iPad -mallit näytille parhaiden hintojen kera. Olipa hakusessa iPad Air 4 tai vanhempi iPad Pro, voit luottaa siihen että löydät sivuiltamme halvimman mahdollisen hinnan.

Tällä hetkellä ostospäätös saattaa tuntua tavallistakin kutkuttavammalta, sillä Apple julkaisi syyskuussa kaksi uutta tablettia. Uudet tulokkaat ovat iPad Air 4 sekä iPad 10.2, jotka ovat teknisesti aallonharjalla. Samalla niiden hinta on luonnollisesti korkeammalla kuin vanhempien mallien. Lisäksi eroa korostaa aiempien vuosikertojen saamat säännölliset tarjoukset.

Vaikka uusien mallien alennukset eivät olisi ennenkuulumattomia yllätyksiä, todennäköisesti näemme tämän vuoden Black Fridayn yhteydessä erityisesti aiempien mallien alennuksia.

Olemme keränneet tähän artikkeliin eri mallit ja niiden tämän hetken halvimmat hinnat. Mikäli jokin tuotteista ei juuri tällä hetkellä ole tarjouksessa, kannattaa sivu lisätä kirjanmerkkeihin ja palata katsomaan tilanne uudelleen vähän myöhemmin.

iPad-tarjoukset

(Image credit: Apple)

iPad 10.2 (2020) Uusin iPad tarjoaa parhaat ominaisuudet Paino: 490 g | Mitat: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm | Käyttöjärjestelmä: iPadOS | Näytön koko: 10,2" | Resoluutio: 2 160 x 1 620 | Järjestelmäpiiri: A12 Bionic | Tallennustila: 32 / 128 Gt | microSD-paikka: Ei | Akku: Jopa 10 tuntia | Takakamera: 8 MP | Etukamera: 1,2 MP 499 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Proshop.fi Parantunut prosessori Sama hinta kuin edeltäjällä Ei vieläkään Face ID -tunnistusta Tukee vain ensimmäisen sukupolven kosketuskynää

Apple paljasti syyskuussa odotettuja uutisia iPad-käyttäjille. Vuoden 2020 iPad maksaa saman verran kuin edeltäjänsä, mutta erityisesti järjestelmäpiirin 40 prosentin harppaus tekee käytöstä merkittävästi sujuvampaa. Tämän vuoksi saatkin rahallesi parhaan mahdollisen vastineen.

Uusi malli pitäytyy edeltäjän tavoin 10,2-tuumaisessa näytössä. Aiemmassa iPadissa on sisällä kuitenkin vain A10 Fusion -prosessori. Vaikka sekin on nopea, perushinnan tapauksessa uudempi malli on selvä valinta. Ainoan muuttujan saattaa aiheuttaa viimevuotisen mallin mahdolliset alennukset, joita uskomme näkevämme jo lähiaikoina.

iPad 10.2 (2020) maksaa Suomessa 32 gigatavun tallennustilalla 399 euroa ja 129 gigatavun tallennustilalla 499 euroa.

Lue lisää: Arvostelussa iPad 10.2 (2020)

(Image credit: Apple)

iPad 10.2 (2019) Hinnanpudotus odottaa horisontissa Paino: 483 g | Mitat: 250,6 x 174,1 x 7,5 mm | Käyttöjärjestelmä: iPadOS | Näytön koko: 10,2" | Resoluutio: 1 620 x 2 160 | Järjestelmäpiiri: A10 Fusion | Tallennustila: 32 / 128 Gt | microSD-paikka: Ei | Akku: Jopa 10 tuntia | Takakamera: 8 MP | Etukamera: 1,2 MP 657 € Katso tarjous jälleenmyyjältä CDON Uusittu iPadOS Edeltäjää suurempi näyttö Smart Keyboardin ja Apple Pencilin tuki Kookkaat reunat

Jos etsit edullista iPadia, vuoden 2019 lippulaiva saattaa hyvinkin olla sinulle sopivin vaihtoehto. Sen perushinta on samalla tasolla kuin uudemman iPad 10.2 (2020) -mallinkin, mutta uuden version saapuminen tarkoittaa todennäköisesti hyviä alennuksia lähitulevaisuudessa.

iPad 10.2 (2019) erottuu edukseen muista vaihtoehdoista käytännöllisellä näytöllään, tuoreella iPad OS -käyttöjärjestelmällään sekä Smart Keyboard- ja Apple Pencil -tuellaan. Asema aikansa suosituimpana mallina ei todellakaan tullut aiheetta.

Pienempi 32 gigatavun malli käy nopeasti pieneksi, joten suosittelemme kääntämään katseen ennemmin isompaan 128 gigatavun malliin. Tällöin saat sovelluksia sekä pelejä mahtumaan tabletillesi merkittävästi enemmän, joskin hinta luonnollisesti nousee samaan tahtiin.

iPad Pro -tarjoukset

(Image credit: Apple)

iPad Pro 11" (2020) Uusin iPad Pro Paino: 471 g | Mitat: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | Käyttöjärjestelmä: iPadOS | Näytön koko: 11" | Resoluutio: 2 388 x 1 668 | Järjestelmäpiiri: A12X Bionic | Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt / 512 Gt / 1 Tt | microSD-paikka: Ei | Akku: | Takakamera: 12 MP | Etukamera: 7 MP 1 022,57 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Proshop.fi Tuki hiirelle Tehokas Paranneltu tuki AR-sisällölle Vain vähän uutta

iPad Pro teki vuonna 2020 paluun kahden vuoden hiljaiselon jälkeen. Pieni tauko teki hyvää, sillä A12Z Bionic -prosessorin selvä teholoikka, muutamat näppärät uutuusominaisuudet sekä erilaiset vaihtoehdot tallennustilan suhteen tekevät siitä mainion vaihtoehdon. Samalla kuitenkin hintahaitari on melkoinen, joten myös vanhemmat iPad Prot ovat pysyneet kilpailussa mukana.

Nyt kun iPad Pro on ollut myynnissä jo hetken aikaa, saatamme hyvinkin nähdä houkuttelevia tarjouksia eri versioista. Tämä pienentää eroa vuoden 2018 malliin, jolloin uusimman nappaaminen on varmasti monille paras ratkaisu.

(Image credit: Apple)

iPad Pro 12.9" (2020) Tehokas tabletti suuremmalla näytöllä Paino: 641 g | Mitat: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm | Käyttöjärjestelmä: iPadOS | Näytön koko: 12,9" | Resoluutio: 2 732 x 2 048 | Järjestelmäpiiri: A12X Bionic | Tallennustila: 128 Gt / 256 Gt / 512 Gt / 1Tt | microSD-paikka: Ei | Akku: | Takakamera: 12 MP | Etukamera: 7 MP 1 264,40 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Proshop.fi Suuri ja uusi näyttö Tehokkain iPad tähän asti Monet erikoisominaisuudet mukana myös halvemmissa malleisa

12,9-tuumainen iPad Pro (2020) on markkinoiden tämän hetken kallein malli. Hintalappu voi säikäyttää, mutta rahalle saa runsaasti vastinetta. Mukana on tehokas näyttö, massiivinen näyttö sekä kaikki uutuusominaisuudet. Jos siis haluat täysiverisen iPad-kokemuksen eikä rahatilanne aiheuta painetta, iPad Pro 12.9 (2020) on paras vaihtoehto.

Jos tonnin molemmin puolin sijoittuva hinta tuntuu ahdistavalta, säästät pitkän pennin nappaamalla vuoden 2018 version. Se saa jälkijunassa oikeastaan kaikki uudet ominaisuudet, joten ainoaksi merkittäväksi eroksi jää hitusen vanhentunut järjestelmäpiiri.

(Image credit: Apple)

iPad Pro 11" (2018) Loistava suorituskyky huokeampaan hintaan Paino: 468 g | Mitat: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | Käyttöjärjestelmä: iPadOS | Näytön koko: 11" | Resoluutio: 2 388 x 1 668 | Järjestelmäpiiri: A12X Bionic | Tallennustila: 64 Gt / 256 Gt / 512 Gt / 1Tt | microSD-paikka: Ei | Akku: 7 812 mAh | Takakamera: 12 MP | Etukamera: 7 MP 836,97 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Proshop.fi Tehokas Mainio näyttö Tuki kosketuskynälle ja Smart Keyboardille tuntuvat ylihintaisilta

Vuoden 2018 iPad Pro otti aimoharppauksen perusmalliin verrattuna erityisesti näytöllään. Reunaton LCD-ruutu onnistui pyöristettyjen kulmien sekä iPhone XR -puhelimista tutun Retina-teknologian avulla. Lopputuloksena näyttö on kasvanut 11-tuumaiseksi, vaikka laite itsessään on säilyttänyt vanhan 10,5-tuumaisen mallin rungon. Kun tähän lisätään 120 Hz:n virkistystaajuus sekä Face ID -tunnistautuminen, kokonaisuus on todellakin kohdillaan.

A12X Bionic -järjestelmäpiiri oli vuonna 2018 mullistava loikkaus, joka vakuutti myös luovaa työtä tekevät ammattilaiset. Laite pystyy edelleen käsittelemään satoja laadukkaita Photoshop-kuvakerroksia ilman pienintäkään viivettä. Apple mainosti jopa tuolloin iPad Pron olevan tehokkaampi kuin 92 prosenttia käytössä olevista kannettavista tietokoneista.

Parin vuoden takaisen mallin voi saada nykyään erittäin houkuttelevaan hintaan. Vaikka uusi 2020-malli onkin hitusen vielä tehokkaampi, ei se ole himmentänyt iPad Pro 11" (2018):n loistoa.

(Image credit: Apple)

iPad Pro 12,9 (2018) Paras budjettiluokan iPad luovaan työhön Paino: 631 g | Mitat: 280,6 x 214,9 x 5,9 mm | Käyttöjärjestelmä: iPadOS | Näytön koko: 12,9" | Resoluutio: 2 732 x 2 048 | Järjestelmäpiiri: A12X Bionic | Tallennustila: 64 Gt / 256 Gt / 512 Gt / 1 Tt | microSD-paikka: Ei | Akku: 9 720 mAh | Takakamera: 12 MP | Etukamera: 7 MP 1 959 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Proshop.fi Loistava työkalu luovaan työhön Runsaasti tehoa kookkaalla näytöllä Yhä kallis

12,9-tuumainen iPad Pro (2018) ansaitsee samat kehut kuin 11-tuumainenkin malli. Sen merkittävin muutos on entistä kookkaampi näyttö, joka soveltuu luovaan työhön vielä pienempää versiota paremmin. Niin ikään USB-C-liitäntä on varmasti monille mieleen, sillä tabletin saa yhdistettyä ulkoiseen näyttöön vaivattomasti. Tukea piisaa aina 5K-resoluutioon asti.

Mainiot ominaisuudet eivät kuitenkaan tule ilmaiseksi. 12,9-tuumaisesta mallista joutuu pulittamaan itsensä tavallisesti kipeäksi erityisesti kookkaampien tallennustilojen kohdalla.

Onneksi vuoden 2020 iPad Pro -mallien saapuminen on tuonut mukanaan mainioita tarjouksia. Tämän vuoksi onkin todennäköistä, että vanhempaa laitekantaa saa esimerkiksi Black Fridayn tiimellyksessä houkuttelevaan alennushintaan.

Mikä iPad Pro -malli kannattaa hankkia?

iPad Pro -mallit ovat keskimääräisesti todella kalliita, mutta onneksi erityisesti vuoden 2018 mallit ovat saaneet omia tarjouksiaan. Vaikka uudemmat mallit ovat tehokkaampia, ero ei kuitenkaan ole niin suuri, että siitä kannattaisi tehdä kynnyskysymystä. Tämän vuoksi tarjoushintaiset vanhat mallit voivat olla parempia hankintoja monille kuin uudet 2020-vuoden versiot.

Ensimmäisen sukupolven iPad Pro -mallit ovat kuitenkin asia erikseen. Niiden hinta on yhä korkealla, mutta teknologia on auttamatta vanhentunutta. Tämän vuoksi suosittelemme hankkimaan ainoastaan vuosien 2018 ja 2020 malleja.

iPad Air -tarjoukset

(Image credit: Apple)

iPad Air (2020) Ilmavampi vaihtoehto alkuperäisen Airin ja iPad Pron välissä Paino: 458 g | Mitat: 247,6 x 178,5 x 6,1 mm | Näytön koko: 10,9" | Resoluutio: 2 360 x 1 640 | Järjestelmäpiiri: A14 Bionic with Neural Engine | Tallennustila: 64 / 256 Gt | Akku: Jopa 10 tuntia | Takakamera: 12 MP (laajakuva) | Etukamera: 7 MP 679 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Proshop.fi Isompi näyttö Sormenjälkitunnistimen uudistuminen USB-C-liitäntä Edeltäjäänsä kalliimpi

iPad Air (2020) paljastettiin syyskuussa ja saapui myyntiin lokakuun 23. päivä. Koska julkaisu on näin tuore tapahtuma, ei tarjouksia todennäköisesti nähdä vielä hyvään toviin.

iPad Air 4 tarjoa niin paljon tehoa, ettei vertailu Pro-malleihinkaan ole epäreilu. Samalla kuitenkin hinta on pompannut uusimman painoksen kohdalla hitusen aiempaa korkeammalle. Toisaalta tiettyjen Pro-mallien ominaisuuksien karsinta pitää hinnan edelleen kohtuullisena.

Mukana ei ole Face ID -tunnistusta, minkä lisäksi näyttö on "vain" 10,9-tuumainen. Huomannetkin nopeasti eron suurempiin malleihin. Mikäli tämä ei kuitenkaan haittaa, tarjoaa iPad Air 4 mainiota vastinetta rahalle Pro-malleja kevyempään hintaan.

iPad Air (2019) Runsaasti tehoa edulliseen hintaan Paino: 456 g | Mitat: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | Näytön koko: 10,5" | Resoluutio: 2 224 x 1 668 | Järjestelmäpiiri: A12 | Tallennustila: 64 / 256 Gt | Akku: Jopa 10 tuntia | Takakamera: 8 MP | Etukamera: 7MP 621,85 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Proshop.fi Tavallista iPadia tehokkaampi Mainio näyttö Tuki Apple Pencilille ja Smart Keyboardille

Jos etsit sopivaa kompromissia äärimmäisen tehokkaan iPad Pron ja perusmalli iPad 9,7:n välillä, suosittelemme iPad Airia. Se on hinnoiteltu juuri sopivan houkuttelevasti opiskelijoiden kannalta ja Smart Keyboard -tuki tekee siitä hyvän työkalun luentomuistiinpanojen tekemiseen.

Se tukee myös Apple Penciliä, mutta valitettavasti vain ensimmäisen sukupolven versiota. Kynää ei saa siis kiinnitettyä tablettiin magneettisesti, eikä se tue kaikkia uudemman sukupolven ominaisuuksia. Tabletissa on myös vain kaksi kaiutinta iPad Pron neljän kaiuttimen sijaan.

Yllä mainitut puutteet ovat kuitenkin pieniä verrattuna siihen, kuinka paljon vastinetta iPad Air tarjoaa rahoillesi. Siinä on yksi markkinoiden tehokkaimmista suorittimista, loistava näyttö ja Applen mainio käyttöjärjestelmä. Se on paras vaihtoehto keskihintaista tablettia etsivälle.

Lue koko arvostelu: iPad Air (2019)

iPad Mini -tarjoukset

(Image credit: Apple)

iPad Mini (2019) Pieni näyttö ja runsaat tehot Paino: 300 g | Mitat: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm | Näytön koko: 7,9" | Resoluutio: 2 048 x 1 536 | Järjestelmäpiiri: A12 | Tallennustila: 64 / 256 Gt | Akku: Jopa 10 tuntia | Takakamera: 8 MP | Etukamera: 7 MP 458,21 € Katso tarjous jälleenmyyjältä Proshop.fi Kirkas ja yksityiskohtainen näyttö Ominaisuudet kohdillaan Paksut reunat

Vuoden 2015 iPad Mini 4 sai odottaa seuraajaa neljä pitkää vuotta, jolloin yksinkertaisesti iPad Miniksi kutsuttu pikkumalli ilmestyi.

Vaikka ulkoasu itsessään ei ole pahemmin muuttunut, teholoikka on merkittävä. iPad Mini tarjoaa upean 2 048 x 1 536 -resoluutioon yltävän näytön, mikä on todella komea lukema 7,9-tuumaiselle ruudulle. Kun akkukestokin yltää 10 tuntiin, käyttöjärjestelmä on uusittu ja A12 Bionic -järjestelmäpiiri pyörittää oikeastaan mitä tahansa, harppaus tavallisiin iPadeihin on vaikuttava.

iPad Mini soveltuu erityisesti niille, joille tavalliset mallit tuntuvat turhan isoilta. Jos haluat vaikkapa laukkuun lukulaitteen tai viihdykettä, iPad Mini on mitä parhain vaihtoehto.

Kun malli on ollut myynnissä jo hyvän aikaa, odotamme näkevämme hyviä tarjouksia erilaisten kampanjoiden yhteyksissä.

Mistä löydän iPadin parhaaseen hintaan?

Jos etsit Apple iPadia välittömään tarpeeseen, kannattaa katse suunnata suurimpiin jälleenmyyjiin. Malleja on kattavasti myynnissä tunnetuilla myymälöillä, joten löydät parhaat hinnat nopeasti kauppojen verkkosivuilta.

Mikä iPad on paras ostos?

Jos etsit edullista iPadia, helpoin vaihtoehto on todennäköisesti vuoden 2019 iPad 10.2. Se tarjoaa kattavat ominaisuudet sekä runsaasti tehoa varsin houkuttelevaan hintaan.

Jos taasen kaipaat vielä enemmän tehoa sekä kenties laadukkaita kuvankäsittelysovelluksia, suosituksemme osuu iPad Air -mallistoon. Ne tarjoavat isommat tallennustilat sekä entistä enemmän tehoa. Air-mallisto on myös pelaajien tarpeisiin yleensä sopivin.

Kun teho on kaikki kaikessa ja editoit vaikkapa videoita päivittäin, iPad Pro on ainoa oikea vaihtoehto. Hinta pompsahtaa toki merkittävästi tavallista korkeammalle, mutta samalla ominaisuudet ja suorituskyky ovat omilla lukemillaan. Voit kuitenkin säästää pitkän pennin valitsemalla vuoden 2018 iPad Pron, joka on vain hitusen heikompi kuin selvästi kalliimpi iPad Pro (2020).

Milloin iPad kannattaa ostaa?

Kun uusi iPad saapuu myyntiin, edeltäjä saa yleensä alennuksensa pari kuukautta myöhemmin. Tämän vuoksi tuleva Black Friday on otolliseen aikaan, sillä uudet iPad Air 4 ja iPad 10.2 (2020) ovat olleet myynnissä jo hetken aikaa. Mikäli ostoksellasi ei ole välitön kiire, kannattaa odottaa marraskuun 27. päivä alkavaa Black Fridaytä.

Myös muiden tarjouskampanjoiden aikana kannattaa pitää silmät auki. Vanhemmat iPad-mallit ovat säännöllisesti tarjouksessa, joten myös joulun jälkeen on mahdollista saada upouusi tabletti houkuttelevaan hintaan.