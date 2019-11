Black Friday 2019: CDONin parhaat tarjoukset

Kaikki Black Friday -tarjoukset on jo julkaistu, ja alennukset jatkuvat usein aina 2.12. järjestettävään Cyber Mondayhin saakka.

CDON on yksi Pohjoismaiden suurimmista jälleenmyyjistä ja on aina panostanut näkyvästi Black Fridayhin.

Verkkokaupan valikoimista löytyy kaikkea maan ja taivaan välillä aina vaatteista kauneustuotteisiin ja sisustusesineistä elokuviin. Me TechRadarilla jätämme kuitenkin edellä mainitut tuotekategoriat suosiolla sikseen ja keskitymme mieluummin puhelimiin, tietokoneisiin tabletteihin, pelikonsoleihin ja kameroihin.

Tarjousviikonlopun aikana julkaistaan valtavasti erilaisia alennuksia, mutta kaikki niistä eivät tietenkään ole yhtä houkuttelevia. Siksi TechRadarin kokeneet toimittajat etsivät puolestasi vain kaikkein kiinnostavimmat tarjoukset ja edullisimmat hinnat. Vältyt siis itse turhalta työltä ja pääset vain poimimaan kirsikat kakun päältä.

Keräämme tähän artikkeliin kaikki CDON.comin parhaat tarjoukset.

Kingdom Hearts III (Xbox One) | 39,99 € 17,79 € | 55 % | CDON.fi Kaipaatko itsellesi tai lapsillesi hyvää seikkailtavaa? Disneyn maailmaan sukeltava Kingdom Hearts III on Black Fridayn kunniaksi myynnissä edulliseen hintaan.

Moto G7 Plus | 329 € 214 € | 34 % | CDON.fi

Moto G7 Plus on yksi parhaista kohtuuhintaisista puhelimista ja tarjoaa erinomaisen vastineen rahoillesi. Puhelimessa on tasokas kamera, nopea pikalataus ja vankka muotoilu.

Tarjous on voimassa 2.12. asti. Verkkokauppa.comin 199 € tarjous myytiin nopeasti loppuun, mutta myös CDON.fin tarjous on hyvä.Katso tarjous