Paras Netflix Original -elokuva 2020: valitsimme suoratoistojätin viime vuoden laadukkaimmat leffat

Vuosi 2020 oli myös Netflixille epätasaista aikaa. Hiteiksi odotetut Hillbilly Elegy ja The Prom saivat lopulta kriitikoilta vaimean vastaanoton, eikä yhtiön edellisvuoden häpeilemätön Oscar-pyrkyri The Irishmankaan onnistunut saavuttamaan himoitsemiaan pystejä.

Monet Netflixin omat elokuvat ovatkin jääneet pitkälti keskinkertaisiksi viihde-elokuviksi, eikä yhtiö ole ainakaan toistaiseksi saavuttanut leffoillaan samaa laatutaetta kuin esimerkiksi kilpailijansa HBO. Silti viimeisen vuoden eristyneessä maailmassa tasainen leffojen tulo on ollut monille henkireikä.

Yhtiö julkaisikin vuonna 2020 lähes kaksisataa kokopitkää elokuvaa tai dokumenttia. Vaikka monet näistä painuivat saman tien unohduksiin, osa nousi laadullisesti esiin massasta. Alle olemmekin koonneet kymmenen parasta Netflix Original -elokuvaa vuodelta 2020.

The Trial of the Chicago 7

(Image credit: NICO TAVERNISE/NETFLIX © 2020)

Aaron Sorkin palaa ohjaajan paikalle ja lakidraaman pariin toistamiseen elokuvallaan The Trial of the Chicago 7. Vuoden 1968 demokraattien puoluekokouksessa tapahtuneeseen kuuluisaan protestiin sijoittuva aikalaisdraama peilaa senaikaisia tapahtumia nykypäivän levottomuuksiin yhdistäen niin poliittisen ulottuvuuden kuin Sorkinille tyypillisen runsaan sanailun.

Sacha Baron Cohen loistaakin yhtenä seitsemästä syytetystä, mutta yhtä lailla kaikki elokuvan huippunäyttelijät tekevät rooleissaan upeaa jälkeä, kiitos Sorkinin nopeatempoisen dialogin. Komediallisten elementtien lisäksi elokuva kuvaa myös vakuuttavasti farssiksi muodostuneen oikeudenkäynnin ja siinä kohdatut laajat epäoikeudenmukaisuudet.

The Old Guard

(Image credit: AIMEE SPINKS/NETFLIX)

Gina Prince-Bythewood tunnetaan parhaiten romanttisista melodraamoistaan, joten hän voi tuntua oudolta valinnalta kuolemattomista palkkasotureista kertovan sarjakuvaelokuvan ohjaajaksi. Mutta juuri ohjaajan aiemmista tuotoksista lainattu ote henkilöhahmoihin ja heidän tunteille nostaa The Old Guardin esiin muista supersankarielokuvista.

Elokuvasta ei puutu myöskään toiminta, vaan näyttävät lähitaistelukohtaukset sekä hyvää vauhtia toimintaelokuvan uudeksi tähdeksi nouseva Charlize Theron rytmittävät rakennetta upeasti. Erinomainen popparielokuva iltaan!

Mank

(Image credit: Netflix)

Hollywood arvostaa Hollywoodista kertovia elokuvia, joten myös elokuvan kulta-aikaan sijoittuva Mank sai enemmän ehdokkuuksia ja myös muutaman voiton taannoisessa Oscar-gaalassa. David Fincherin odotettu uutuuselokuva kertoo Citizen Kane -elokuvan käsikirjoittaja Herman J. Mankiewiczista, joka yrittää saada kasaan klassikkoelokuvan käsikirjoituksen tiukan deadlinen sisällä.

Mank on suunnattu enemmän elokuvataiteen ystäville kuin huomattavasti katsojaystävällisemmät La La Land tai The Artist. Mutta vaikka männä vuosien Hollywood ja sen politikointi ei kiinnostaisikaan, elokuvan upeaa kuvausta voi ihastella huolella. Lisäksi Gary Oldmanin loistava roolisuoritus nimikkoroolin juoppona sekä tämän säteilevänä vastinkappaleena toimiva Amanda Seyfried kannattelevat upeasti tarinaa.

I’m Thinking of Ending Things

(Image credit: Netflix)

Kenties Netflixin oman tuotannon oudoin elokuva, I'm Thinking of Ending Things, saa David Lynchin tuntumaan melkein tavanomaiselta ohjaajalta. Charlie Kaufman onkin onnistunut aina kääntämään katsojan odotukset päälaelleen, ja tällä kertaa hän vie heidät unenomaiselle matkalle Iain Reidin samannimiseen kirjaan.

Jessie Buckley loistaa pääosassa eksistentiaalisen kriisin kärsivänä nuorena naisena, joka lähtee tapaamaan poikaystävänsä vanhempia. Useiden katselukertojenkin jälkeen on vielä vaikea saada selkoa, mikä elokuvassa on totta ja mikä ei – tai onko ylipäätään mikään. Silti Kaufmanin omintakeinen outous onnistuu riipimään ihon alle.

The Social Dilemma

(Image credit: Exposure Labs/Netflix)

Viime vuoden eittämättä puhutuin dokumentti on silmät avartava katsaus sosiaaliseen mediaan, minkä vuoksi monet jättivät sometilinsä ainakin hetkellisesti vapaalle. Dokumentissa kuullaan monia entisiä työntekijöitä, jotka yrittävät vapauttaa itsensä tekemistään synneistä, kun Jeff Orlowski paljastaa ne häpeilemättömät keinot, joilla Instagram, Twitter ja muut pitävät meitä liimautuneina ruudun ääressä.

Dokumentti avaa lisäksi näiden alustojen vahingollista vaikutusta politiikkaan ja mielipiteiden jakautumiseen, joita avittavat valeuutiset. Muutamat elokuvan dramaattiset kohtaukset saattoivat ehkä pehmentää dokumentin tehoa hieman, mutta kokonaisuus on silti upea ja vavisuttava katsaus ilmiöön, jossa me kaikki olemme mukana.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

(Image credit: Netflix)

Will Ferrell herätti kummastusta, kun hän ilmoitti tekevänsä seuraavaksi rakkauskirjeen Euroviisuille. Eihän Hollywood-tähti voisi mitenkään ymmärtää eurooppalaisen kulttuuritapahtuman vivahteita?

Ferrell on tosin henkilökohtaisen elämänsä kautta varsin valveutunut Euroviisujen outoudesta, ja näyttelijän uusi elokuva on tästä upea todiste. Vahvalla camp-huumorilla, korkealla draamalla ja vetävillä musiikkiesityksillä varustettu komediaelokuva on huikeaa katsottavaa. Varoitamme kuitenkin etukäteen, että JaJa Ding Dong jää soimaan päähän.

Crip Camp: A Disability Revolution

(Image credit: Netflix)

Barack ja Michelle Obaman tuotantoyhtiö onnistui nappaamaan Oscarin ensimmäisellä tuotoksellaan, ja nyt samaa laatua jatketaan Crip Campin parissa. American Factory käsitteli globalisaation vaikutuksia, kun taas Crip Camp keskittyy vammaisten oikeuksia ajavaan liikkeeseen, joka sai alkunsa 1970-luvulla New Yorkissa järjestetyssä hippitapahtumassa.

Elokuva yhdistää arkistokuvaa ja liikkeessä mukana olleiden aktivistien haastatteluja, joiden ansiosta valtavirrasta sivuutettu yhteisö saa äänensä kuuluviin. Tämä on toteutettu lisäksi upeasti ja erinomaisen soundtrackin kera, kokonaisuuden lämmittäessä sydäntä.

Enola Holmes

(Image credit: Netflix)

Sherlock Holmes on nähty kankaalle ja pienessä ruudussa jo miltei kyllästymiseen saakka, mutta silti Nancy Springerin nuorille aikuisille suunnattuun kirjasarjaan perustuva Enola Holmes onnistuu yllättämään. Kiitos pitkälti pääosaan nostetun huippuetsivän nuoremman sisaren, Enolan.

Stranger Thingsista tuttu Millie Bobby Brown loistaa roolissaan nimikkohahmona, joka on karismaattinen, voimaannuttava ja veljensä lailla lahjakas selvittäessään kadonneen äitinsä mysteeriä. Ei olekaan siis ihme, että elokuvalle ollaan jo suunnitelmassa jatkoa.

The Half of It

(Image credit: KC Bailey)

Kiinalaisamerikkalainen opiskelijatyttö lupaa kirjoittaa urheilijaopiskelijan rakkauskirjeen, mutta onnistuukin itse rakastumaan kohteeseensa. Alice Wun ensimmäinen elokuva sitten vuoden 2005 saattaa vaikuttaa tyypilliseltä romanttiselta komedialta, mutta totuus on paljon tätä syvällisempi.

The Half of It seuraa loistavan Cluelessin jalanjäljissä ottamalla kirjallisuuden klassikkoteoksen (Cyrano de Bregerac) ja sovittaa sen kouluelämään. Lopputuloksen kruunaavat upeat näyttelijäsuoritukset melko tuntemattomilta näyttelijöiltä.

Da 5 Bloods

(Image credit: Netflix)

Spike Leen kunnianhimoinen Da 5 Bloods on yhtäältä sotadraama, jännittävä ryöstöelokuva ja vakuuttava oppitunti mustien historiasta.

Oscar-ehdokkuuden saaneen BlacKkKlansmanin ohjaaja sovittaa ruudulle 1970-luvun uudesta näkökulmasta tarkastellessaan Vietnamin sotaa neljän afroamerikkalaisen silmin. Elokuva seuraa entisiä sotaveteraaneja, jotka palaavat taistelupaikalle tuodakseen takaisin sinne kaatuneen komentajansa (Chadwick Boseman) sekä sinne haudatun valtavan kulta-aarteen. Lee tarkasteleekin sodan vaikutuksia näiden neljän henkilön elämässä unohtamatta rotua ja politiikkaa.