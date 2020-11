Paras jouluelokuva: 13 klassikkoa joulupyhien iltoihin

Mukavaan jouluun lukeutuu monia asioita, mutta yksi parhaimmista on eittämättä käpertyminen peiton alle katsomaan tuttuja jouluklassikoita hyvän ruuan ääressä. Toki siinä sivussa jaetaan joululahjat kullekin, mutta sitten on taas aika palata television ääreen.

Maailmassa on lukuisia jouluelokuvia, joista suurin osa on ala-arvoista tauhkaa, jonka unohtaa välittömästi nähtyään. Onneksi valikoimaan mahtuu myös hyviä vaihtoehtoja sekä suoranaisia klassikoita, jotka kestävät vuosittaista tapitusta.

Alle olemme koonneet 13 parasta jouluelokuvaa, jotka kannattaa pistää joulupyhien katselulistalle. Mukana on niin kestosuosikkeja kuin muutama näiden ulkopuolelle jäävä erinomainen leffatapaus.

Tässä ovat valintamme parhaiksi jouluelokuviksi:

Paras jouluelokuva 2020

The Muppets Christmas Carol

(Image credit: Disney)

Onko olemassa kuuluisaa tarinaa, jota muppetit eivät voisi parantaa? Muppet-tuotannon kiistaton merkkipaalu on Charles Dickensin klassikkotarinan sovitus, jonka Scroogena nähdään Michael Caine. Lähes kaikki muut hahmot ovat sen sijaan muppetteja. Jouluajan ehdoton katselusuosikki on nykyäänkin yhtä hyvä kuin julkaisuvuonaan, ja se onnistuu kaappaamaan niin alkuperäisen klassikon hengen kuin tuomaan siihen Muppeteille tuttua huumoria.

Katsottavana Disney+-palvelusta. Vuokrattavana Google Playsta.

Die Hard

(Image credit: 20th Century Fox)

Jokavuotinen (ja turha) kiista elokuvaharrastajien keskuudessa on se, onko Die Hard laskettavissa jouluelokuvaksi? Ja vastaus on: tietenkin. Bruce Willis nähdään newyorkilaisena poliisina John McClanena, joka matkaa Los Angelesiin viettämään joulua perheensä luokse. Mutta paikalle Nakatomi Plazaan päästyään terroristit kaappaavat tornin haltuunsa, jolloin John on ainoa, joka voi pelastaa joulun ja kaikki vangitut ihmiset. Kiistaton toimintaelokuva nosti Bruce Willisin uudeksi toimintasankariksi ja käynnisti kokonaisen loistavien elokuvien sarjan.

Vuokrattavana muun muassa Apple iTunessa ja Google Playssa.

Elf

(Image credit: New Line Cinema)

Will Ferrell on riemastuttava Bobbyna, joulutonttujen kasvattamana ihmisenä, joka matkaa Pohjoisnavalta New Yorkiin kohdatakseen biologisen isänsä (James Caan). Elokuvan on ohjannut Jon Favreau, joten kyseessä ei suinkaan ole perinteinen joulukomedia, vaan koskettava ja hauska koko perheen elokuva.

Katsottavana Netflixistä ja C Morelta. Vuokrattavissa Apple iTunesista ja Google Playsta.

Bad Santa

(Image credit: Sony Pictures)

Billy Bob Thornton ei ole se kaikkein perinteisin joulupukki, vaan Bad Santassa hän esittää kaikkipuolista kusipäätä. Tämä onkin koko elokuvan ydinidea, kun rääväsuinen ja välinpitämätön hahmo toimii joulua innolla odottavien lasten kanssa. Asiat tosin muuttuvat aavistuksen, kun hän kohtaa ongelmallisen nuoren, joka voisi kaivata roolimallia. Bad Santa ei sovi kaikille, mutta jos sen ronski huumori osuu, se on täydellinen jouluelokuva ihmisille, jotka vihaavat joulua.

Vuokrattavissa Apple iTunesista.

Home Alone

(Image credit: 20th Century Fox)

Home Alone nosti Macaulay Culkinin hetkellisesti tähdeksi, mutta se oli samalla yksi hauskimmista ja innovatiivisimmista jouluelokuvista pitkään aikaan. Kun McCallisterin perhe jättää pohjan vahingossa kotiin jouluksi, Kevin (Culkin) uskoo toiveensa täyttyneen. Vaikka hän nauttii aluksi lomaansa yksin kotona, tilanne muuttuu, kun kaksi varasta aikoo ryövätä talon luullessa koko perheen olevan toisaalla. Kevin on kuitenkin varsin nokkela nuorukainen ansoineen.

Katsottavissa Disney+-palvelusta. Vuokrattavissa Apple iTunesista ja Google Playsta.

White Christmas

(Image credit: Paramount)

Voimme kiittää legendaarista viihdyttäjä Bing Crosbya White Christmas -kappaleen valtavasta suosiosta. Vaikka kappale itsessään sävellettiin jo 12 vuotta ennen tätä elokuvaa, nimenomaan tämä elokuva nosti kappaleen todelliseen suosioon. Kyseessä onkin viihdyttävä koko perheen musikaalikomedia ja ehdoton jouluelokuva.

Vuokrattavissa Google Playsta.

It's a Wonderful Life

(Image credit: Liberty Films)

Frank Capran ohjaama It's A Wonderful Life ei ole vain rakastettu jouluelokuva, vaan monien mielestä maailman paras elokuva. James Stewart esittää elokuvassa masentunutta liikemiestä, joka toivoo, ettei olisi koskaan syntynytkään. Kun enkeli kuulee hänen toiveensa, hän päättää näyttää miehelle, miltä hänen perheensä ja ystäviensä elämä näyttäisi, jos häntä ei olisi ollut olemassa. Elokuva onkin samanaikaisesti surullinen ja äärettömän sydäntä lämmittävä katselukokemus, josta on vaikea olla pitämättä.

Vuokrattavissa Apple iTunesista ja Google Playsta.

The Nightmare Before Christmas

(Image credit: Disney)

Tim Burtonin luoma The Nightmare Before Christmas on klassikkosatu, joka yhdistää Halloweenin ja joulun riemastuttavan kauhistuttavalla tavalla. Koskettavassa nukkeanimaatiossa Halloween-riehan kuningas Jack Skellington löytää tien joulupyhän puolelle ja haluaa anastaa sen itselleen. Riemastuttava, koskettava ja kaunis elokuva toimii edelleen.

Katsottavissa Disney+-palvelusta. Vuokrattavissa Apple iTunesista ja Google Playsta.

Scrooged

(Image credit: Paramount)

Scrooged perustuu löyhästi Charles Dickensin A Christmas Caroliin, ja elokuvassa nähdään Bill Murray pistämässään parastaan. Toisin sanoen hän esittää hulvatonta mänttiä, joka oppii lopulta olemaan hyvä tyyppi. Vaikka elokuva sai nyrpeän vastaanoton julkaisussa, se on sittemmin kerännyt ympärilleen vankan fanijoukon varsinkin Murrayn fanien joukossa.

Vuokrattavissa Google Playsta.

Love Actually

(Image credit: Prime Video)

Britit tuntuvat olevan erityisen hyviä romanttisten joulukomedioiden suhteen. Näistä ikimuistoisin ja parhain on eittämättä Love Actually, joka seuraa kahdeksaa eri pariskuntaa läpi joulupyhien. Elokuva on samaanaikaan hauska että koskettava, mikä tekeekin siitä oivan kestosuosikin joulupyhiksi.

Katsottavissa Amazon Primesta ja C Morelta. Vuokrattavissa Apple iTunesista ja Google Playsta.

Krampus

(Image credit: Universal)

Kaikki jouluelokuvat eivät ole välttämättä iloisia! Osa kaipaa jouluunsa hieman kauhua, jolloin pääsemme kansanperinteeseen ja siellä lymyilevään Krampus-hahmoon. Samaa nimeä kantava kauhuelokuva esittelee joulupukin vastakohdan, joka rankaisee tuhmia lapsia syömällä näitä. Elokuvassa on toki myös humoristisia kohtia, ja sen pääosassa nähdään muun muassa Adam Scott ja Toni Collette.

Vuokrattavissa Apple iTunesista ja Google Playsta.

Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas

(Image credit: Universal)

Dr Seussin tarinat ovat tunnettuja etenkin Yhdysvalloissa, mutta How the Grinch Stole Christmas -tarinasta sovitettu elokuva tunnetaan hyvin myös Suomessa, kiitos pääosaesittäjänsä. Jim Carrey nähdäänkin ikimuistoisessa roolissa vihreänä Grinchinä, joka pyrkii saamaan lähikylän asukkaiden tunnelman kurjaksi keinolla millä hyvänsä. Mutta sitten hän tapaa pienen tytön (Taylor Momsen), joka tahtoo ystävystyä vihreän otuksen kanssa.

Katsottavissa Netflixistä, Viaplaysta ja Amazon Primesta. Vuokrattavissa Apple iTunesista ja Google Playsta.

Jingle All The Way

(Image credit: 20th Century Fox)

Jingle All the Way, tai suomennettu vieläkin parempi Isäni on turbomies, ei ole saanut kriitikoilta suosiota, mutta siitä on sittemmin muodostunut kulttiklassikko. Tästä saamme kiittää pääosassa nähtävää Arnold Schwarzeneggeria, joka yrittää hommata pojalleensa hinnalla millä hyvänsä joulun suosikkituotteen Turbo-Manin. Tämä ei todellakaan ole mikään jouluajan klassikko, mutta varsinkin nykyään se on ikimuistoinen jouluelokuva.

Vuokrattavissa Apple iTunesista ja Google Playsta.