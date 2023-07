Samsung Galaxy Tab S9 y Tab S9 Plus: avance de dos minutos

Samsung ha presentado la serie Samsung Galaxy Tab S9 en el Samsung Unpacked 2023, con los modelos estándar Tab S9 y S9 Plus que llegarán junto con el Tab S9 Ultra (visita nuestra Reseña del Samsung Galaxy Tab S9 Ultra para echar un vistazo anticipado a este dispositivo, así como nuestra página de pedidos anticipados del Samsung Galaxy Tab S9 para ver las mejores ofertas disponibles en este momento).

Ya hemos visto la Tab S9 y la S9 Plus en persona, pero no hemos pasado suficiente tiempo con ninguna de las dos tabletas como para emitir un veredicto completo sobre sus pros y sus contras. Eso sí, las mejoras que se ofrecen son claras: la Tab S9 tiene una pantalla más brillante, un procesador más rápido, una batería ligeramente mayor, más opciones de RAM y resistencia al agua IP68.

En el modelo Plus, más grande, las mejoras son prácticamente las mismas, aunque en lugar de aumentar el tamaño de la batería, Samsung ha incluido un sensor ultra gran angular más potente en la parte trasera de la tableta. La Tab S9 Plus también está disponible con 512 GB de almacenamiento.

Todo eso suena genial, ¿verdad? Claro, pero como Samsung es Samsung, estas mejoras tienen un coste excepcionalmente alto y, dependiendo del modelo que busques, los aumentos de precio generalizados de la empresa no están necesariamente justificados.

En cualquier caso, tanto la Samsung Galaxy Tab S9 como la S9 Plus están destinadas a figurar entre las mejores tabletas Android que el dinero puede comprar en 2023, y estamos deseando poner a prueba ambos dispositivos pronto en nuestras Reseñas completas.

Samsung Galaxy Tab S9 y Tab S9 Plus: Precio y disponibilidad

Samsung Galaxy Tab S9 en color grafito (Image credit: Future / Axel Metz)

Como ya se ha mencionado, Samsung presentó la Galaxy Tab S9 y la S9 Plus en el Samsung Unpacked el 26 de julio de 2023, y ambos modelos estarán disponibles para pedidos anticipados en esa fecha.

Las tabletas se empezarán a distribuir en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia el 11 de agosto, y cualquiera que haga un pedido anticipado de la Galaxy Tab S9 y S9 Plus directamente a Samsung obtendrá un teclado delgado con tapa de libro y 12 meses de Disney Plus gratis.

Al igual que con la gama Galaxy Tab S8, ambas tabletas se suministran con dos configuraciones de RAM/almacenamiento y con conectividad Wi-Fi o 5G, pero las opciones no son idénticas a las de sus respectivas predecesoras. En esta ocasión, ambas tabletas están disponibles con hasta 12 GB de RAM -el S9 Plus se ofrece exclusivamente con 12 GB de RAM- y el S9 Plus también tiene una configuración de almacenamiento mayor de 512 GB.

Swipe to scroll horizontally Precios de la Samsung Galaxy Tab S9 Header Cell - Column 0 US UK Australia 8GB / 128GB (Wi-Fi): $799.99 £799 AU$1,299 8GB / 128GB (5G): TBC £949 AU$1,549 12GB / 256GB (Wi-Fi): TBC £899 AU$1,499 12GB / 256GB (5G): TBC £1,049 AU$1,749

Swipe to scroll horizontally Precios de la Samsung Galaxy Tab S9 Plus Header Cell - Column 0 US UK Australia 12GB / 256GB (Wi-Fi): $999.99 £999 AU$1,699 12GB / 256GB (5G): $1,149.99 £1,149 AU$1,949 12GB / 512GB (Wi-Fi): TBC £1,099 AU$1,899 12GB / 512GB (5G): TBC £1,249 AU$2,149

Es un poco difícil comparar directamente estos precios con los de la gama Tab S8, dadas las diferentes configuraciones de RAM/almacenamiento y las discrepancias en los precios regionales (que confirmaremos cuando hayamos obtenido los precios completos para Estados Unidos), pero el hecho es que tanto la Tab S9 como la S9 Plus son más caras que las Tab S8 y S8 Plus.

Si tomamos los precios de las tabletas en el Reino Unido, por ejemplo, los modelos Tab S9 de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento cuestan 150 £ más que sus equivalentes Tab S8, mientras que los modelos de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento cuestan la friolera de 200 £ -¡sí, 200 £! - más que sus equivalentes de última generación de 256 GB (aunque esta vez sí que tienes más RAM).

Samsung Galaxy Tab S9 Plus en color beige (Image credit: Future / Axel Metz)

Las noticias no son tan malas para el Tab S9 Plus. Los modelos de 12 GB de RAM / 256 GB de almacenamiento cuestan 100 € más que sus equivalentes más cercanos Tab S8 Plus, pero de nuevo, obtienes más RAM del S9 Plus. El Tab S8 Plus no estaba disponible en una configuración de 12 GB / 512 GB.

Samsung Galaxy Tab S9 y Tab S9 Plus: Especificaciones

Echa un vistazo a las especificaciones completas del Samsung Galaxy Tab S9 y Tab S9 Plus a continuación:

Swipe to scroll horizontally Especificaciones del Samsung Galaxy Tab S9 y Tab S9 Plus Samsung Galaxy Tab S9 Samsung Galaxy Tab S9 Plus Dimensiones 165.8 x 254.3 x 5.9mm 185.4 x 285.4 x 5.7mm Peso: 498g (Wi-Fi), 500g (5G) 581g (Wi-Fi), 586g (5G) OS: Android 13 Android 13 Pantalla: Dynamic AMOLED 2X de 11 pulgadas Dynamic AMOLED 2X de 12,4 pulgadas Tasa de refresco: 120Hz 120Hz CPU: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM: 8GB, 12GB 12GB Almacenamiento: 128GB, 256GB 256GB, 512GB Batería: 8,400mAh 10,090mAh Cámaras traseras: principal de 13MP principal de 13MP, ultra gran angular de 8MP Cámara frontal: 12MP ultra gran angular 12MP ultra gran angular

Samsung Galaxy Tab S9 y Tab S9 Plus: Diseño

Samsung Galaxy Tab S9 en color grafito (Image credit: Future / Axel Metz)

En cuanto al diseño, Samsung no ha alterado una fórmula ganadora; tanto el Tab S9 como el Tab S9 Plus tienen un aspecto casi idéntico al de sus respectivos predecesores.

Estas pizarras cuentan con cuerpos afilados y totalmente de aluminio, una práctica disposición de los botones y unos biseles de pantalla mínimos, y ambas resultan cómodas de sostener en la mano. El elegante silo magnético para el lápiz óptico S Pen incluido también vuelve en esta generación, que de nuevo sirve de cargador en ambos modelos.

El Tab S9 mide 165,8 x 254,3 x 5,9 mm -ligeramente más fino que el Tab S8- y pesa 498 g (Wi-Fi) / 500 g (5G), mientras que el Tab S9 Plus mide 185,4 x 285,4 x 5,7 mm y pesa 581 g (Wi-Fi) / 586 g (5G). Ambas están disponibles en color grafito o beige.

Samsung Galaxy Tab S9 Plus en beige (Image credit: Future / Axel Metz)

La única diferencia estética real entre estas tabletas y sus predecesoras es la disposición de la cámara trasera en ambos modelos, que ahora se parece más a la configuración del sensor de la línea de teléfonos Samsung Galaxy S23; es un cambio que nos alegra ver implementado.

La mayor mejora de diseño es la certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua, la primera de este tipo en una tableta de gama alta. Incluso los mejores iPads corren el riesgo de quedar fritos por el agua si los usas en la bañera o demasiado cerca de la piscina, pero Samsung afirma que los Tab S9 y S9 Plus pueden sobrevivir sumergidos en hasta 1,5 m de agua durante un máximo de 30 minutos.

Obviamente, aún no hemos podido probar esa afirmación por nosotros mismos, pero, al menos sobre el papel, las últimas tabletas de Samsung presentan unas credenciales de durabilidad que ninguna otra tableta premium puede igualar ahora mismo.

Samsung Galaxy Tab S9 y Tab S9 Plus: Pantalla

Imágen 1 de 2 Samsung Galaxy Tab S9 display (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz) Samsung Galaxy Tab S9 Plus display (Crédito de la imagen: Future / Axel Metz)

Samsung ha cambiado las pantallas LCD LTPS por pantallas AMOLED dinámicas en la gama Galaxy Tab S9, lo que significa que las Tab S9 y Tab S9 Plus son más brillantes, más vibrantes y, en general, más impresionantes visualmente que sus predecesoras.

Los tamaños de pantalla son los mismos -11 pulgadas para la Tab S9 estándar, 12,4 pulgadas para la S9 Plus- y también vuelve la frecuencia de actualización dinámica de hasta 120 Hz, por lo que la experiencia de uso de cualquiera de las dos tabletas sigue siendo tan fluida como cabría esperar de dispositivos de este rango de precios.

Samsung también ha dotado a ambas tabletas de su nueva tecnología Vision Booster, que dice que mejorará la visibilidad en exteriores. Aún no hemos tenido ocasión de comparar las series S9 y S8 en este aspecto, pero realizaremos pruebas en paralelo en nuestras Reseñas completas.

Samsung Galaxy Tab S9 y Tab S9 Plus: Cámaras

La Samsung Galaxy Tab S9 tiene una cámara principal de 13 MP (Image credit: Future / Axel Metz)

Las tabletas de gama alta nunca se han dirigido a los aficionados a la fotografía, y está claro que Samsung no tiene intención de cambiar eso con la Galaxy Tab S9 y la S9 Plus.

Ambas tabletas incorporan cámaras principales de 13 MP en la parte trasera, y la Plus también se beneficia de un sensor ultra gran angular de 8 MP (que supone una mejora respecto al equivalente de 6 MP del S8 Plus). Obviamente, estas cámaras no pueden competir con las de los mejores teléfonos con cámara en el departamento de detalles, ni siquiera con las de los mejores teléfonos baratos, pero eso no quiere decir que sean incapaces de hacer fotos sólidas.

Si eres alguien que necesita hacer fotos en entornos educativos o laborales, o a quien le gusta usar su tableta para sacar alguna foto familiar ocasional o una bonita imagen del jardín, la cámara de 13 MP tanto del Tab S9 como del S9 Plus funcionará perfectamente. Obtendrás más versatilidad del S9 Plus, ya que tiene un sensor ultra gran angular de 8 MP, pero ninguno de los dos modelos ofrece el nivel de opciones de composición que esperarías encontrar en un smartphone de gama alta (diablos, incluso el carísimo Galaxy Tab S9 Ultra utiliza la misma configuración de cámara que el S9 Plus).

Tanto el Tab S9 como el S9 Plus mantienen la cámara frontal ultrapanorámica de 12 MP de sus predecesores, que es más que adecuada para videollamadas y similares.

Samsung Galaxy Tab S9 y Tab S9 Plus: Rendimiento

Uso de Google Maps en la Samsung Galaxy Tab S9 Plus (Image credit: Future / Axel Metz)

Una de las mejoras más significativas de los dispositivos Galaxy Tab de este año se encuentra bajo el capó. Además de más opciones de RAM, los tres modelos de la gama incorporan el Snapdragon Galaxy 8 Gen 2 de Qualcomm para Galaxy, el mismo chipset a medida que encontrarás en los excelentes teléfonos Galaxy S23 de Samsung.

Ni el S8 ni el S8 Plus son tabletas lentas, ni mucho menos, pero el último y mejor procesador de Qualcomm ha demostrado ser una fuente de energía sumamente capaz en muchos de los mejores teléfonos Android de este año, y es bueno ver que Samsung muestra el mismo amor a su nueva gama de tabletas.

Haremos pruebas comparativas en nuestras reseñas completas de la Tab S9 y la Tab S9 Plus, pero podemos afirmar con seguridad que el desplazamiento fluido, la multitarea sin interrupciones y el rendimiento estelar en juegos están garantizados: te costará encontrar tabletas más rápidas en cualquier otro sitio.

La experiencia de ver películas es igualmente impresionante en ambos modelos. Cuatro altavoces compatibles con Dolby Atmos acompañan a las mencionadas pantallas Dynamic AMOLED, así que no tendrás problemas para oír el contenido de vídeo si eres lo bastante valiente como para transmitir lo que estés viendo a todo volumen.

Samsung Galaxy Tab S9 and Tab S9 Plus: Software

Uso del S Pen en el Samsung Galaxy Tab S9 (Image credit: Future / Axel Metz)

La experiencia de software tanto en el Galaxy Tab S9 como en el S9 Plus es familiar. Todos los dispositivos de la nueva gama de Samsung ejecutan Android 13 con OneUI de la empresa por encima, así que los que estén familiarizados con este último sistema operativo no encontrarán nada fuera de lo normal aquí.

Al tratarse de tabletas Samsung, también dispones del modo DeX -que te permite imitar la experiencia de un ordenador de sobremesa enlazando un teclado y un monitor-, de la sencilla funcionalidad de pantalla dividida y de MultiControl, el software multitarea multidispositivo de Samsung.

GoodNotes -la aplicación para tomar notas más popular en iOS, según Samsung- debuta también en Android con la serie Galaxy Tab S9, y las tres tabletas vienen equipadas con integración para aplicaciones creativas como LumaFusion, Clip Studio Paint y ArcSite.

Samsung Galaxy Tab S9 y Tab S9 Plus: Duración de la batería

as Galaxy Tab S9 y S9 Plus tienen baterías de 8.400 mAh y 10.090 mAh, respectivamente. La primera es un poco más grande que la batería de 8.000 mAh de su predecesor, mientras que la segunda es idéntica a la del Tab S8 Plus.

Todavía no hemos podido probar adecuadamente la duración de la batería de ninguno de los dos modelos, pero dado que conseguimos unas ocho horas de reproducción de vídeo con una sola carga en el Tab S8, puedes esperar un rendimiento igual o mejor del Tab S9.

En nuestras pruebas del Tab S8 Plus, conseguimos un día completo de uso moderado con una sola carga, por lo que se deduce que el Tab S9 Plus ofrecerá un rendimiento similar en cuanto a duración de la batería. También vuelve la carga rápida (hasta 45 W) para ambos modelos.

Probado por primera vez en julio de 2023