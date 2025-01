Tendencias de diseño 2025, Canva nos muestra las nuevas formas creativas

Canva se ha posicionado como una de las soluciones para productividad y creación de contenido favorita de entusiastas, profesionales del marketing y publicidad, así como de creadores de contenido e influencers.

Cada mes, 175 millones de personas utilizan Canva para crear y compartir ideas ya sea de corte profesional o por entretenimiento. De este uso tan variado que sus suscriptores hacen de la plataforma se desprende una gran cantidad de datos que nos permiten entrever cuáles serán las tendencias que marcarán la creación de contenido.

¿Te has preguntado hacia dónde va el diseño? Pues Canva acaba de soltar su reporte de tendencias para 2025, y las cosas están poniéndose realmente interesantes. Lo que viene es una mezcla entre lo nostálgico y lo futurista, una especie de "todo lo que amamos del pasado, pero con el poder de la tecnología". Conversé con Silvia Oviedo, Head of Content and Discovery de Canva y te contamos todo lo que necesitas saber.

Dicotomías: La gran tendencia.

Si bien en diseño no hay recetas y son las mentes creativas las que definen el camino de las ideas que desean comunicar, llama la atención que el reporte hable de tendencias que podrían parecer disonantes, por ejemplo, la tendencia llamada Lo análogo conoce a la IA.

Estas y más tendencias nos asombrarán de acuerdo con Silvia Oviedo.

"Es algo que puede parecer extraño, las tendencias para 2025 nos han sorprendido incluso a nosotros, pero pensamos que son realmente interesantes, desde luego esta idea de que lo análogo se combine con inteligencia artificial es una tendencia muy interesante, pero también hay otras, en lo particular, la tendencia en donde lo botánico se encuentra con lo mecánico, es una que me llama mucho la atención, la idea de lo orgánico de las plantas en fusión con lo mecánico, el crear contenido serio pero que sea divertido, todo ello ofrece una gran variedad de ideas para los creadores".

Y es que esta tendencia es como si la naturaleza y la tecnología se dieran la mano. Aquí verás texturas orgánicas mezcladas con componentes cibernéticos, creando un equilibrio entre lo natural y lo digital. Es una forma de recordarnos que podemos abrazar el progreso sin dejar de lado nuestras raíces.

A estas dos tencencias se suma la de las formas geométricas. Piensa en círculos, cuadrados y triángulos que, bien usados, crean diseños súper funcionales y amigables. Añade un poco de fotografía retroiluminada y colores cálidos, y voilà, tienes un look moderno pero acogedor. Es como un abrazo visual que no pasa de moda.

Y hablando de elegancia, el lujo minimalista está aquí para quedarse. La idea es resaltar lo esencial con espacios negativos y detalles sofisticados. Es un glamour discreto, el tipo de diseño que no grita, pero que llama la atención con su refinamiento. Todo muy chic, sin necesidad de saturar.

"Canva se ha convertido en una plataforma utilizada por millones de usuarios en el mundo y el análisis de datos de uso nos ha permitido definir estas tendencias, por ejemplo, para la tendencia de "análogo encuentra a la IA" nos basamos en las estadísticas de búsqueda, en América Latina, "libro de recortes e IA tuvieron un 125% de incremento en las búsquedas, lo que nos lleva a definir como una tendencia en ideas de diseño estos tópicos, como puedes darte cuenta, todas estas búsquedas abarcan un amplio espectro de posibilidades, si bien no son plantillas preestablecidas si creemos que el contenido que veremos en 2025 estará definido por estas temáticas" nos dice Silvia Oviedo

En otra de las tendencias del reporte, si lo tuyo es darle un toque divertido a las cosas serias, esta tendencia te va a encantar. "Seriamente Divertido" es básicamente profesionalidad con un guiño. Es una forma de acercar el diseño corporativo al lado humano, sin perder ese aire estratégico. Imagina una presentación o un branding que te saque una sonrisa, pero que siga siendo impecable.

Y si hablamos de energía, el "Futuro en Movimiento" está rompiendo esquemas. Degradados animados, tipografías que se mueven, y una vibra que hace que todo cobre vida. Este tipo de diseño es ideal para captar atención en plataformas digitales, donde un diseño estático ya no basta.

Ahora, si lo que buscas es algo más crudo y auténtico, "Elegancia Bruta" te puede interesar. Esta tendencia va de despojar al diseño de adornos innecesarios y enfocarse en lo esencial. Es audaz, imperfecto y, sobre todo, muy real. Perfecto para destacar en un mundo lleno de cosas súper pulidas.

"En México tenemos una base de usuarios muy activos que utilizan la plataforma para crear contenido impresionante, estamos seguros de que, durante 2025 veremos la creatividad de nuestros usuarios mexicanos expresada en diferentes formatos".