Reseña de la Ring Spotlight Cam Pro (Batería)

Antaño conocida por algunos de los mejores timbres con vídeo, Ring no ha dejado de aumentar su gama de productos para incluir la vigilancia de la seguridad más allá de tu puerta. De hecho, hace más de cinco años que Ring lanzó su popular Floodlight Cam, que combina una luz exterior con tecnología de seguridad.

Desde entonces, ha evolucionado hasta convertirse en la Floodlight Cam Pro, inicialmente con un modelo con cable seguido de esta versión con batería, que ofrece mayor flexibilidad en cuanto al lugar donde se instala fuera de casa. Y aunque el concepto de la cámara sigue siendo similar -su finalidad es vigilar las idas y venidas fuera de casa-, la Floodlight Cam Pro con batería incorpora una nueva gama de funciones que hacen que cumplir esta finalidad sea más fácil, claro y preciso.

La Floodlight Cam Pro Battery es una de las cuatro cámaras permanentes para exteriores alimentadas por batería de Ring, y se encuentra en el extremo más caro de la gama, gracias a sus funciones avanzadas y a su versatilidad. La más parecida es la Floodlight Cam Plus, que carece de los principales argumentos de venta de la Pro, como la detección de movimiento por radar, la vista aérea (que proporciona una vista aérea para añadir contexto fuera de los perímetros de tus zonas de movimiento) y el audio mejorado. Algunas de estas funciones nos parecieron más útiles que otras; sin embargo, en general, tanto la claridad del audio como del vídeo de la Floodlight Cam Pro Battery fueron excelentes.

Por tanto, es probable que este modelo resulte más atractivo para quienes prefieran una mejor calidad de vídeo y sonido que la que ofrecen incluso algunas de las mejores cámaras de seguridad doméstica. Quienes ya tengan un producto Ring probablemente también consideren la Batería Spotlight Cam Pro, dado que utiliza la aplicación existente y puede integrarse con otros dispositivos.



Ring Spotlight Cam Pro Battery precio y disponibilidad

Precio de catálogo: $229.99 / £199.99 / AU$329

La Ring Spotlight Cam Pro Battery tiene un precio de 229,99 $ / 199,99 £ / 329 AU$. Ya se puede comprar en EE.UU., Reino Unido y Australia directamente a Ring o a través de Amazon. También hay disponibles versiones solares, enchufables y con cable.

Para la tecnología que incluye la Batería Ring Spotlight Cam Pro, y la facilidad de uso típica de la marca, tiene un precio bastante razonable; las cámaras comparables pueden costar fácilmente hasta un tercio más. Sin embargo, es ligeramente más cara que la Batería Spotlight Cam Plus de Ring, que es su opción más asequible.

La Batería Ring Spotlight Cam Pro incluye una batería en la caja, pero tiene espacio para dos (lo que permite que la segunda sirva de reserva). Las baterías adicionales cuestan 29,99 $ / 24,99 £ / 49 AU$.

Calificación de valoe: 4.5 de 5

Ring Spotlight Cam Pro Battery diseño

Luces LED dobles

La instalación puede ser complicada

Espacio interior para dos pilas

La Ring Spotlight Cam Pro Battery es menos molesta que algunas cámaras de seguridad, con sus diminutas dimensiones de 3,1 x 3,2 x 5,7 pulg./7,8 x 8,1 x 14,4 cm, pero sigue pareciendo más una cámara que una luz. Tiene un altavoz de tamaño considerable en su base, mientras que un par de luces LED flanquean la cámara en la parte delantera. Aunque estas luces son lo suficientemente brillantes como para que puedas ver de noche, está claro que la iluminación no es el objetivo principal de esta cámara. El modelo está disponible en dos colores, blanco o negro, lo que te permite elegir entre una opción que se mimetice con tu exterior o que actúe como elemento disuasorio visible.

En cuanto al diseño, la Batería Ring Spotlight Cam Pro es elegante. Tiene un único botón en la parte superior, mientras que la sección del altavoz en la base se retuerce para revelar una cavidad doble para las pilas. La unidad simplemente se introduce y se extrae del soporte; no se necesitan clips ni palancas. Montar la cámara es bastante fácil, aunque necesitarás un destornillador del tamaño adecuado, ya que no se proporciona ninguna herramienta. Ring estima que la instalación es un proceso de 5-10 minutos (hay cuatro tornillos en la placa base, más uno para fijar la montura). Sin embargo, a nosotros nos llevó más tiempo, sobre todo a la hora de apretar la arandela alrededor de la pequeña y delicada rótula con la cámara colocada.

Vincular la cámara a la Wi-Fi es sencillo, pero las múltiples decisiones en torno a los ajustes que deseas alargan un poco el proceso, sobre todo porque todos ellos se pueden alternar más adelante. Una opción para elegir los ajustes predeterminados sería una adición bienvenida para quienes sólo quieren poner en marcha la Batería Spotlight Cam Pro. Se incluye un cable de carga USB para recargar la batería.

Puntuación de diseño: 4.5 / 5

Ring Spotlight Cam Pro Battery desempeño

Vídeos nocturnos nítidos y en color

Necesita una Wi-Fi fiable de largo alcance para un mejor rendimiento

Visualización de vídeo limitada sin suscripción a Ring Protect

En general, la Ring Spotlight Cam Pro Battery no dio problemas en cuanto a supervisión y alertas una vez configurada, aunque mantenerla "hablando" con nuestra Wi-Fi fue un problema. La propiedad donde se instaló depende de discos de refuerzo para ampliar la señal al exterior, y aunque esto ha sido suficiente para otras tecnologías de exterior, esta cámara no funcionó bien en el sistema. A menudo, con sólo mover la cámara para mejorar el ángulo, perdía la conectividad. Básicamente, necesitarás una señal Wi-Fi sólida para obtener el mejor rendimiento, y puede que te des cuenta de que, aunque la batería no limita el lugar donde la instales, la conectividad podría influir. Ring afirma que la Batería Spotlight Cam Pro requiere una velocidad de carga mínima de 2 Mbps para un rendimiento óptimo.

Una cámara existente en la propiedad tendía a registrar movimientos que la Ring no (por ejemplo, animales) cuando alterábamos su sensibilidad para conservar la batería, aunque seguía detectando personas con fiabilidad. La función Vista de pájaro nos pareció en gran medida redundante en nuestra pequeña zona exterior, ya que tendía a detectar vehículos que circulaban por la carretera y pasaban por delante de la vivienda, lo que provocaba múltiples alertas cada hora. Sin embargo, en una casa con un jardín grande o un camino de entrada largo (sus Zonas de Movimiento personalizadas se extienden hasta 9 m), podría ser muy útil.

Nos gustó especialmente su alarma de 105 dB fácilmente activable y la nitidez de su sonido, gracias a la cancelación de ruido. El campo de visión también era excelente, con 140° horizontales y 80° verticales, lo que permitía ver mucho más allá del límite de la propiedad. Por la noche, al activarse por movimiento, las luces LED transformaron realmente la calidad del vídeo, pasando de un granulado blanco y negro a una grabación a todo color. Esto nos permitió identificar claramente a los zorros urbanos de los gatos, por ejemplo. Sin embargo, no hay forma de diferenciar a los animales de algo que sopla con el viento, o de un vehículo.

LED lights helped to identify the urban fox

Aunque la cámara funciona sin ella, se requiere una suscripción a Ring Protect (desde 3,49 € al mes) para algunas de las funciones más útiles. Sin ella, no podrás revisar los vídeos que te hayas perdido en tiempo real, ni guardarlos; sólo tendrás acceso a las fotos durante un máximo de 7 días. Nos resultó molesto que se registrara movimiento durante la noche sin que hubiera ningún vídeo. Tampoco puedes diferenciar entre alertas de personas y de movimiento sin una suscripción.

Puntuación de rendimiento: 3.5 sobre 5

Ring Spotlight Cam Pro Battery app

Aplicación fácil de usar

Posibilidad de ajustar la sensibilidad y las zonas de movimiento

Útil para varios dispositivos

En lo que respecta a las aplicaciones de acompañamiento, Ring Intent es probablemente una de las más fáciles de usar. Parece que las funciones clave se han mantenido en primer plano, y cada opción viene con una explicación de qué es o cómo afecta a la vigilancia. Sin embargo, con tantas funciones, hay bastantes opciones entre las que elegir. Esto es estupendo para quienes prefieren adaptar su tecnología a su medida, pero menos atractivo para quienes prefieren "ajustar y olvidarse". Puedes ajustar las zonas de privacidad para bloquear ciertas áreas, ajustar el alcance de la "Vista de pájaro", la frecuencia de movimiento y la duración del vídeo, entre otras cosas.

Entre las cosas que puedes hacer en la app están ajustar la Vista de pájaro, la frecuencia de movimiento, las alertas y ver las secuencias grabadas

Lo que podría ser útil, si tienes más de un dispositivo, son los Modos de la aplicación. Éstos te permiten activar todas las cámaras a la vez cuando estás fuera, por ejemplo, o sólo las exteriores cuando estás en casa, además de su programación de movimiento, que activa alertas y grabaciones mientras estás fuera.

La Batería Spotlight Cam Pro se integra con Alexa, iluminando y enviando avisos a los dispositivos Echo cuando se detecta movimiento, además de que puedes hablar con las personas en la cámara con algunos dispositivos Echo y Fire TV.

Puntuación de la aplicación: 5 / 5

Ring Spotlight Cam Pro Duración de la batería

Fácil de cambiar la batería

La vigilancia frecuente agota la batería más rápidamente

Se recarga desde cero en 5,5 horas

No hay una cifra real de cuánto debería durar la batería de la Spotlight Cam Pro, dado que depende en gran medida del uso y de los ajustes de supervisión alistados. Otras baterías afirman que pueden durar meses entre cargas, dependiendo del uso y de las condiciones meteorológicas. Nos dimos cuenta de que, cuando la configuramos para vigilancia frecuente, nuestra batería perdió el 20% de su carga en sólo tres días, lo que sugiere que quienes deseen una vigilancia precisa deberían invertir en una segunda o tercera batería, y estar preparados para cargarlas cada quince días aproximadamente. Es decepcionante que Ring no haya considerado oportuno incluir una segunda batería, o una batería más grande con mayor capacidad de carga. Nuestra batería tardó 5,5 horas en recargarse desde agotada.

Puntuación de la duración de la batería: 3/5

La sección del altavoz en la base se retuerce para revelar una cavidad doble para las pilas

¿Debería comprar la Ring Spotlight Cam Pro Battery?

Cómprala si..

Te gusta vigilar tu casa sin disparar el presupuesto La Batería Ring Spotlight Cam Pro es ideal para quienes les gusta vigilar las entregas o a los niños que vuelven a casa del colegio, o desean una capa adicional de seguridad. El vídeo capturado por la noche es maravillosamente claro y rico en color.

Ya tienes productos Ring Aunque no es necesario que tengas otros productos Ring, el hecho de que la Batería Spotlight Cam Pro funcione a la perfección junto con un timbre o una cámara de interior es una verdadera ventaja.

Quieres una aplicación fácil de usar que permita cambiar fácilmente los ajustes La aplicación Ring es sin duda parte del atractivo de esta cámara: es fácil de personalizar, te permite modificar zonas, activar y desactivar opciones y encontrar los ajustes adecuados para tus necesidades. Si otras aplicaciones de cámara Wi-Fi te han dejado dando vueltas en círculos, ésta será sin duda un soplo de aire fresco.

No la compres si...

Te gusta ver entrar y salir a tus mascotas La Batería Ring Spotlight Cam Pro se centra más en detectar personas que movimiento general en tu propiedad. Descubrimos que los gatos a menudo se le escapaban, especialmente cuando la sensibilidad estaba ajustada para conservar la carga de la batería.

No quieres tener que estar cargando la batería continuamente Si tienes muchas idas y venidas a lo largo de un día normal, o la sensibilidad al movimiento es alta, la batería de la Spotlight Cam Pro puede agotarse rápidamente. Para combatirlo, tendrás que cargarla con frecuencia o invertir en una o varias unidades de repuesto.

Quieres montar la cámara en un lugar poco accesible Al tratarse de una cámara alimentada por batería, necesitarás poder acceder a ella fácilmente para cambiar la batería cuando sea necesario. La versión con cable sería una mejor opción para los lugares menos accesibles de tu casa.