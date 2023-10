Exclusiva - Los lentes inteligentes Qualcomm Snapdragon AR2 de cerca y por qué se está tardando tanto en perfeccionarlos

Qualcomm cree en la realidad mixta. Su primer nuevo chip de realidad aumentada, el Snapdragon AR1 Gen 1, apareció en las gafas inteligentes Meta Ray Ban, pero eso es sólo el principio de su ambición de realidad mixta. Al igual que yo, Qualcomm ve un futuro en el que nuestros smartphones actuales se asientan más cómodamente como gafas sobre nuestros rostros. Hugo Swart, vicepresidente de XR de Qualcomm, me ofreció un primer vistazo al primer dispositivo de referencia para el chipset Snapdragon AR2 Gen 1, y le pregunté qué nos impide llegar a este futuro con la cara por delante.

Qualcomm pagó mi viaje a la Cumbre Snapdragon en Maui, Hawái, y aunque el nuevo y prometedor chipset Snapdragon X Elite para portátiles dominó las noticias, los chips XR de Qualcomm, que potencian una mezcla de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV), no pasaron desapercibidos. Qualcomm tiene dos nuevos chips para XR, o realidad mixta, el AR1 y el AR2, y este último permitirá crear nuevos productos realmente interesantes, como nunca antes hemos visto.

Creo que lo próximo después de los smartphones serán las gafas, y en Qualcomm están de acuerdo. La empresa se sentó conmigo y me mostró su nuevo dispositivo de referencia Snapdragon AR2 Gen 1 mientras hablaba de las dificultades de crear un futuro wearable montado en la cara. El Snapdragon AR2 Gen 1 ofrecerá verdaderas funciones de realidad aumentada, pero no sustituirá al smartphone.

Cuando hablamos de wearables faciales, Qualcomm imagina dos categorías distintas de dispositivos. Habrá herramientas informáticas potentes, como los auriculares Vision Pro de Apple, que llegarán el año que viene. En un futuro próximo, estos dispositivos se parecerán a gafas de mayor tamaño. El mayor factor de forma permitirá entornos mucho más inmersivos, al tiempo que deja espacio para un procesamiento robusto y componentes que requieren más potencia.

Prototipo de lentes del dispositivo de referencia Qualcomm Snapdragon AR2 Gen 1 (Image credit: Future / Philip Berne)

También habrá wearables más pequeños que parezcan gafas normales. No serán capaces de crear un mundo nuevo delante de ti, pero deberían presentar un campo de visión de unos 100 grados para proyectar contenidos. También serán completamente transparentes cuando sea necesario.

Estas gafas percibirán el entorno e interactuarán con él. Tendrán seis grados de libertad para detectar el movimiento, por lo que serán capaces de percibir si te mueves de lado a lado, te inclinas o giras la cabeza. Tendrán diversos sensores, cámaras, altavoces y otras formas de comunicarse contigo y con el mundo que te rodea.

Si esto suena un poco vago, es porque Qualcomm tiene una gran idea del hardware necesario para ese futuro, pero el software sigue siendo uno de los puntos conflictivos. Para ello, Qualcomm es muy agnóstica en cuanto a plataformas. No trata de competir con Apple en la creación de un ecosistema de computación espacial. Está creando las herramientas para que otras empresas puedan utilizarlas para crear.

Qualcomm no tiene reparos en utilizar la terminología de computación espacial de Apple, aunque los productos de Qualcomm no se denominen así. La empresa considera que el aspecto espacial de la realidad mixta es clave para la próxima generación de gafas portátiles. Sin embargo, los representantes de la empresa utilizaron el término "realidad mixta" o "XR" para englobar la realidad aumentada y la realidad virtual juntas más a menudo de lo que hablaron de computación espacial.

Lo que frena los lentes es justo lo que cabría esperar

Los lentes del dispositivo de referencia Snapdragon AR2 ofrecen 45 grados de realidad mixta (Image credit: Future / Philip Berne)

Le pregunté a Swart por los obstáculos tecnológicos que frenan mi santo grial de un wearable montado en la cara. Por supuesto, el mayor obstáculo es exactamente el que cabría suponer, pero no todos los problemas que yo preveía son en realidad problemas para Qualcomm.

"A principios de la década de 2000, ya hablábamos de ver una película o hacer navegación [en el smartphone], el tipo de casos de uso que ya veíamos más allá".

¿Qué había que cambiar? Pues todo, en mejoras constantes año tras año, pero la mayor mejora tenía que ser la pantalla, y Swart está de acuerdo.

"En la época de los teléfonos, oye, si tengo una pantalla de este tamaño no puedo ver la NFL, ¿verdad? No puedo, no me vale la pena hacer videollamadas. Así que había que mejorar esta pieza".

No es de extrañar que las pantallas sean la mayor mejora que necesita nuestro futuro montado en la cara. Hasta ahora, las mejores pantallas para llevar puestas han sido unas gafas enormes, como las Vision Pro de Apple o los auriculares Meta Quest 3. Son potentes y capaces, pero no tienen nada que ofrecer. Son potentes y capaces, pero no sustituirán al smartphone.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Qualcomm me ha mostrado hoy algunas posibilidades para las gafas, pero los modelos actuales tienen un campo de visión extremadamente limitado, sólo hasta 45 grados. Es un buen comienzo, pero el futuro definitivo será mucho más emocionante, según Swart.

"El Santo Grial son las gafas. Un campo de visión de cien grados. Camino con ellas puestas. No necesito pantallas, no necesito televisores. No necesito portátiles. Por supuesto, ahí es donde queremos llegar".

Además de la pantalla, ¿qué más será un problema? Swart menciona la conectividad, la potencia de procesamiento y el contenido. Por supuesto, se trata de Qualcomm, así que la compañía cree que tiene cubiertos el procesamiento y la conectividad con las próximas generaciones de chipsets Snapdragon AR. "Creo que estamos en una buena posición cuando hablamos del procesador y de la conectividad con Wi-Fi 7, etc.", afirma Swart.

La batería no es la mayor preocupación que esperaba para los lentes

Qualcomm partía de la idea de que los wearables sólo consumirían 1 Watt de energía

¿Y la batería? Resulta que no será el problema que esperaba. Cuando pienso en nuestro futuro montado en la cara, me preocupa que la duración de la batería sea un gran problema. Lo será, pero es un problema que Qualcomm puede prever. La tecnología de las baterías no mejora tan deprisa, y sabemos cuánta energía habrá disponible. Swart ells me que el chipset Snapdragon AR2 Gen 1 se diseñó para dispositivos que sólo enviarán alrededor de 1 watt de potencia o menos a la CPU.

Compárelo con los smartphones actuales. El chipset Snapdragon 8 Gen 2 puede consumir casi 15 watts. Los chipsets de laptops y tabletas pueden consumir 25 watts o más. Un procesador Intel i9 consume 45 watts. Qualcomm partió de la idea de que los ordenadores portátiles sólo consumirán 1 watt de energía para el procesamiento, y quizá todo lo que lleve a bordo.

Eso significa que, a diferencia de Apple y algunos competidores, no habrá una batería para el sueño de Qualcomm de wearables faciales. La batería puede ser lo bastante pequeña para caber en el brazo de las lentes porque todo el dispositivo requerirá muy poca energía. Swart incluso sugirió que un brazo entero de las lentes podría ser una batería extraíble, capaz de cambiarse rápidamente por un brazo completamente cargado.

Lo más difícil podría ser esperar a que los lentes se hagan realidad

Lo más difícil de crear el ordenador portátil perfecto será esperar a que se haga realidad. Swart está de acuerdo en que, con el tiempo, un wearable montado en la cara podría sustituir a nuestros tradicionales ordenadores de escritorio y teléfonos móviles, pero no ocurrirá rápidamente.

"Mi opinión personal es que va a ocurrir, pero tardará un tiempo. Mi expectativa es que los teléfonos y otras unidades de computación, unidades de computación personales, van a transformarse".

Cámara en ambos lentes del dispositivo de referencia Snapdragon AR2 (Image credit: Future / Philip Berne)

Si los lentes no son lo bastante potentes como para procesar las imágenes de una pantalla inmersiva, quizá tu smartphone, o alguna versión futura de tu teléfono, se encargue del procesamiento, mientras que los lentes mostrarán las imágenes. Tal vez el reloj se encargue de las tareas de movimiento mientras el teléfono habla con la nube y los lentes escanean el entorno.

"En mi opinión, vamos a ver cada vez más computación distribuida, y entonces los dispositivos probablemente se transformarán", explica Swart.

Pude hacer fotos del nuevo dispositivo de referencia Qualcomm Snapdragon AR2 Gen 1, pero no pude probármelo para ver cómo funciona. Con el chipset Snapdragon AR2 a bordo, debería ser capaz de manejar el movimiento y proyectar realidad aumentada en la pantalla, que, por ahora, sólo ofrece al usuario un campo de visión de 45 grados de las funciones de realidad aumentada.

Si esto no te parece lo bastante impresionante, quizá la "Gen 1" sea la parte más importante de este nuevo chipset. Definitivamente, Qualcomm tiene un plan para llevar la realidad más lejos de lo que va actualmente.