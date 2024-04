Nunca me había interesado el contenido HDR, pero la increíble demostración de Nvidia de SDR a HDR con IA me ha hecho cambiar de opinión

¿Cuántos de ustedes se preocupan por ver contenido en HDR? Personalmente, no era algo que me quitara el sueño, sin embargo, eso cambió.

Como sabemos, el alto rango dinámico (o, más concretamente, sus siglas en inglés) se ha convertido en una palabra de moda en la industria en los últimos años: desde la fotografía a la informática, el HDR es el tema de moda.

"¿Esta pantalla es compatible con contenidos HDR?" Es ahora una pregunta que tengo que hacerme cuando reviso un portátil o un monitor. Incluso hay un cierto grado de misticismo en torno a la tecnología; la mayoría de la gente no sería capaz de decirte la diferencia entre HDR10 y HDR10+, más allá de "10+ es mejor". Hasta ayer, yo era una de esas personas.

Bueno, Nvidia, lo has conseguido. Me has hecho cambiar de opinión sobre el HDR, no porque me hayas convencido de que es una función necesaria, sino porque has conseguido desmitificarlo.

Asistí a una presentación de la última tecnología de Nvidia basada en IA en Londres, y el software que se mostró era una mezcla de lo mundano y lo impresionante. Aunque no fue el centro de atención del evento (ese honor recayó en la impresionante demostración de juego de Nvidia ACE), una cosa que me llamó la atención fue un nuevo programa para mejorar el HDR con IA.

Para los principiantes, HDR es básicamente una categorización que denota una gama más amplia de salidas de color para una imagen o vídeo, en comparación con SDR (rango dinámico estándar). En la práctica, eso significa un contraste más detallado y una reproducción del color más vibrante y fiel a la realidad. Si quieres disfrutar de los colores mejorados del HDR, necesitarás dos cosas: una pantalla que admita al menos cierto nivel de HDR y contenidos producidos en HDR. Lo bueno es que muchos de los mejores monitores actuales son compatibles con HDR.

En este momento, el segundo requisito es la trampa: lo que quieras ver o reproducir tiene que haber sido capturado o renderizado en HDR para empezar. Es posible convertir el contenido de vídeo SDR a HDR (por ejemplo, para mejorar un antiguo programa de televisión SDR), pero eso requiere mucho trabajo y, por ahora, tampoco es aplicable a los juegos. Y ahí es donde entra Nvidia, con una nueva función RTX potenciada por IA que puede convertir sin esfuerzo cualquier contenido SDR a HDR en tiempo real, tan sencillo como activar un filtro.

Había ignorado el HDR porque es demasiado complicado para mí, que no me dedico profesionalmente a editar fotos o vídeos. Suena bien, pero en realidad no importa: no voy a desviarme de mi camino para buscar contenido HDR sólo porque tengo un monitor compatible con HDR. Pero, ¿encender un filtro y obtener al instante colores más vivos y brillantes en mis juegos? Eso sí lo haré.

La demostración en directo que me mostró Nvidia incluía un breve bucle de vídeo y un juego, Remnant II. La diferencia era sutil pero perceptible; Nvidia había colocado dos pantallas idénticas que mostraban contenidos SDR y HDR uno al lado del otro para demostrarlo. Remnant II era visiblemente más vibrante con RTX HDR activado, y lo mejor de todo es que no afectaba en absoluto al rendimiento.

Dado que este escalado HDR se realiza mediante IA, los núcleos Tensor Cores de aprendizaje automático de la tarjeta gráfica RTX que ejecuta la demo se encargan de la carga de trabajo de escalado en segundo plano, mientras que los núcleos gráficos principales de la GPU renderizan el juego en sí. El resultado es que la activación del filtro HDR -un proceso extraordinariamente rápido y sencillo mediante la superposición Nvidia RTX- no reduce la frecuencia de fotogramas ni la calidad de renderizado de forma significativa. Es muy raro que una función que mejore la fidelidad visual no afecte a la tasa de fotogramas, así que me quedé impresionado.

Además, es una forma de poner el contenido HDR al alcance de todos. Siempre y cuando tengas una pantalla compatible con HDR (y la compatibilidad con HDR es cada vez más común entre los mejores monitores para juegos), Nvidia me aseguró que, literalmente, cualquier cosa se puede reescalar desde SDR con esta sencilla herramienta. ¿Películas antiguas? Fácil. ¿Cualquier juego independiente? Listo. Incluso puedes ajustar elementos específicos del filtro RTX HDR con simples controles deslizantes, en caso de que quieras aumentar el contraste o el brillo máximo, por ejemplo.

Es una herramienta extraordinariamente eficaz y sencilla a la vez, y aunque como jugador de PC me entusiasma pensar en las aplicaciones para juegos, imagino que esta tecnología también tendrá un gran impacto en otros sectores. Aunque algunas de las cosas que ha mostrado Nvidia no me han convencido, esta es un área en la que Team Green ha dado en el clavo.