Manor Lords oficialmente llegará con soporte DLSS 2 de NVIDIA

Como de costumbre, las herramientas de NVIDIA como DLSS 2 mejoran la experiencia de juego de algunos títulos.

Esta vez, el juego número 1 en la lista de deseos de Steam, Manor Lords, que se lanza en acceso anticipado el 26 de abril será el beneficiado, ya que recibirá un aumento medio del 47% en el rendimiento gracias a DLSS 2.

También puedes adentrarte en un futuro infestado de zombis y poner a trabajar a los muertos vivientes para construir o defender tu campamento postapocalíptico en Welcome to ParadiZe. Ayer, 15 de abril, una nueva actualización del juego añadió DLSS 2 y DLAA para que puedas ver cada magnífico detalle del nuevo mundo que estás creando.

Oddsparks: An Automation Adventure también estará disponible el 24 de abril con DLSS 2 y DLAA, maximizando el rendimiento y mejorando la calidad de imagen.

Estos son solo algunos de los últimos títulos que utilizan la tecnología RTX de NVIDIA para mejorar los juegos. Consulta el artículo completo de esta semana para obtener más detalles. Además, prepárate para el gran desafío GeForce RTX Challenge, que enfrentará a 5 equipos de diferentes países europeos en una carrera de 12 grandes juegos el 21 de abril.

Mientras tanto, pronto llegarán más integraciones DLSS para un montón de juegos. Entra aquí para ver la lista completa de más de 500 juegos y aplicaciones mejorados con RTX.

También está disponible un nuevo controlador Game Ready compatible con Manor Lords y No Rest for the Wicked. Obtén más información sobre los controladores GeForce Game Ready aquí y descarga el nuevo controlador GeForce Game Ready WHQL a través de GeForce Experience, la beta de la aplicación NVIDIA o desde la página oficial.

Sin duda, Manor Lords brindará una experiencia de juego única con ayuda de DLSS 2.