CES 2025: Dell anunció una nueva marca de portátiles que sustituye a las famosas líneas XPS, Inspiron y otras

Dell se deshizo de décadas de nomenclatura de productos esta semana en CES 2025 al presentar una nueva cartera de líneas de productos: PC y portátiles Dell, Dell Pro y Dell Pro Max.

Según Dell, el cambio de marca pretende simplificar lo que se había convertido en una mezcolanza de líneas de productos con nombres a veces inescrutables que dicen muy poco al consumidor medio sobre el público al que va dirigido el ordenador.

Esto incluye las líneas de productos XPS, Inspiron, Latitude y Precision, todas ellas con públicos muy diferentes y que a primera vista no está muy claro a quién van dirigidas.

Con las nuevas líneas Dell, Dell Pro y Dell Pro Max, los clientes deberían poder saber a simple vista si el PC o portátil que están mirando se ajusta a sus necesidades.

Más allá de estos nombres «básicos», también habrá números para el tamaño de un portátil, por ejemplo, así como etiquetas Plus y Premium adicionales para indicar el nivel de rendimiento, calidad y precio de los productos.

Así, por ejemplo, el Dell 14 Premium sería análogo al Dell XPS 14 de la generación anterior, mientras que el Dell 16 2 en 1 sustituiría al anterior Dell Inspiron 16 2 en 1, y el Dell 14 Plus al Dell Inspiron Plus 14.

Los productos Pro y Pro Max se dirigirán más a los usuarios de empresa, de forma similar a como lo han hecho los portátiles y estaciones de trabajo Latitude y Precision durante gran parte de la existencia de Dell. El Dell Pro ocupa el nicho que antes ocupaba el Latitude, mientras que el Dell Pro Max sustituye de hecho a la gama Dell Precision.

Aunque el nuevo esquema de nombres no «simplifica» exactamente el número de productos ofrecidos, Dell espera que la nueva nomenclatura ayude a los clientes a encontrar el ordenador adecuado para sus necesidades sin tantas conjeturas como a veces requerían sus productos anteriores, y hay buenas razones para pensar que Dell podría estar en lo cierto.

Siguiendo el ejemplo de Apple, con un poco más de claridad y polémica

(Image credit: Future / John Loeffler)

No hay manera de endulzar esto, pero hay un montón de entusiastas de la tecnología que no les va a gustar nada de esto, ni un poco.

Algunas de estas líneas de productos, como los Dell XPS, tienen una larga historia a sus espaldas, así como unos fans muy entregados. Los primeros PC Dell XPS se lanzaron allá por 1993 (el Dell Dimension XPS 466V), y han sido un pilar de Dell desde entonces, con muchos usuarios poseyendo múltiples productos Dell XPS a lo largo de los años.

La línea Dell Latitude, por su parte, ha sido un pilar empresarial durante algo más de 30 años, mientras que los primeros portátiles Inspiron destinados a usuarios corrientes salieron a la venta a finales de la década de 1990.

No hace falta decir que dejar atrás estas marcas icónicas no es algo que ninguna empresa se tomaría (o debería tomarse) a la ligera.

(Image credit: Future / John Loeffler)

Sin embargo, la cartera de productos de Dell también está mostrando su edad, al menos en términos de marketing. Cuando ves un MacBook Pro de 14 pulgadas, ya sabes lo que te vas a encontrar sólo por el nombre, y Dell está tomando claramente ejemplo de Apple en este caso (quiero decir, ¿Pro y Pro Max? En realidad no se pueden registrar estas palabras, pero los paralelismos con la línea de portátiles de Apple no pueden ser más claros).

Las cosas cambian. Las marcas dominantes cambian de marca cada generación más o menos (si no con más frecuencia), así que no estoy tan desconsolado por el fin del nombre XPS como algunos (como mi jefe, Matt Hanson) podrían estarlo. Y aunque algunos puedan ridiculizar la nomenclatura «simplificada» de Dell, que puede llegar a ser tan poco manejable como un teórico Dell Pro Max 14 Premium 2-en-1 (no confirmado, pero posible bajo este nuevo esquema, al menos), la nueva cartera de Dell en realidad te dice más sobre el PC que estás comprando sólo en el nombre que muchos otros fabricantes de PC.

Incluso Apple, conocida por su «sencilla» línea de productos, esconde mucha complejidad detrás de la página del producto, al menos en lo que se refiere al tipo de PC que se adquiere realmente. ¿Quieres un MacBook Pro de 14 pulgadas? Pues bien, ese portátil atiende al menos a tres segmentos de mercado diferentes, dependiendo de las especificaciones que elijas (el M4, el M4 Pro y el M4 Max atienden a los usuarios ocasionales, los prosumidores y los verdaderos profesionales creativos, respectivamente, todo en un solo portátil).

Sin duda, ese tipo de flexibilidad en un solo producto es en sí mismo un argumento de venta, pero si vas a comprar un MacBook Pro de 14 pulgadas de la estantería, ¿cuál vas a comprar?

(Image credit: Future / John Loeffler)

¿Lo vas a comprar con un chip M4 o M4 Max? ¿Cuántos núcleos de CPU? ¿Cuántos núcleos de GPU? Bueno, para eso tendrás que indagar un poco en las especificaciones, y dos portátiles MacBook Pro de 14 pulgadas podrían ser muy diferentes en términos de rendimiento, lo que podría no ser evidente a primera vista.

Con la nueva nomenclatura de Dell, es posible que los nombres de los productos sean complicados, pero esos nombres pueden acabar siendo más significativos para las personas que finalmente los compren, algo que no ocurre con los productos de muchos otros fabricantes de PC.

Puede que yo sepa la diferencia entre un Lenovo IdeaPad y un Lenovo ThinkPad; o un HP OmniBook, HP Envy, HP Pavilion, HP ZBook y HP Spectre, pero ¿lo sabe el cliente medio? Probablemente no, y podría suponer una diferencia material en el precio que pagan y la experiencia que reciben de su nuevo ordenador.

La transparencia siempre es positiva para los clientes

(Image credit: Future / John Loeffler)

Por supuesto, cualquiera que vaya a comprar un PC de sobremesa o un portátil debe investigar bien las distintas opciones que se le presentan y no confiar únicamente en el nombre de un producto para saber todo lo que necesita para realizar una compra informada. Al fin y al cabo, sólo un tonto compra un coche por su marca, modelo y opciones de color. Los ordenadores no son diferentes.

Pero saber por dónde empezar tiene su valor y, francamente, si tienes que preguntar a alguien que sabe de ordenadores si una marca y modelo concretos de portátil son adecuados para un caso de uso específico, ya estás en mal lugar como consumidor. La nueva nomenclatura de Dell, con todos sus defectos, facilita al cliente medio la búsqueda del ordenador que necesita, así que nada más debería importar.

La nueva cartera de productos de Dell tendrá detractores e incluso detractores a ultranza (yo era uno de ellos al principio), pero me está convenciendo rápidamente.

La transparencia de los productos para el cliente siempre es positiva, sobre todo en productos tan técnicos como los ordenadores. Si no tiene la marca más atractiva o con más historia del mercado, que así sea.

Recuerden que en TechRadar México encontrarán las últimas innovaciones de todo lo que sucede en CES 2025.