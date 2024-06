¿Qué es Apple Intelligence? Explicación de los nuevos poderes de IA que llegarán a tu iPhone, iPad y Mac

Presentado en la WWDC 2024, Apple Intelligence marca un impulso de la compañía de Cupertino en el mundo de la IA, específicamente la IA generativa.

Al igual que Google, Apple ahora está explorando cómo la IA puede ayudar a las personas en su vida cotidiana, solo que Apple tiene un gran enfoque en la privacidad. Así que para conocer toda la información sobre Apple Intelligence, sigue leyendo.

¿Qué es Apple Intelligence?

Una selección de cosas que Apple Intelligence puede hacer (Image credit: Apple)

Apple Intelligence es el enfoque multimodal y multiplataforma de Apple para la tendencia actual de la computación de IA. Está llegando a casi todas las plataformas de Apple y a la mayoría de los dispositivos Apple más nuevos. Apple Intelligence incluye funciones de IA generativa, como escritura y creación de imágenes, así como un asistente Siri mejorado y mucho más.

Apple Intelligence adopta un enfoque decididamente Apple de la privacidad, lo que significa que se comparte la menor cantidad de información posible con cualquiera, incluso con la propia Apple. La mayoría de las funciones de Apple Intelligence se ejecutan en el dispositivo. Cuando Apple necesita acceder a la nube para obtener más potencia, tiene un estándar Power Cloud Compute para proteger sus datos y privacidad; En pocas palabras, eso significa poder de colud sin que los datos se propaguen entre una gran cantidad de servidores y plataformas.

Mencionamos la privacidad en primer lugar porque Apple mencionó la privacidad en primer lugar, y ninguna otra empresa de IA habla de la privacidad de sus datos y de cómo se protegen sus datos.

Apple también le está dando a Apple Intelligence un acceso sin precedentes a sus datos, y podrá leer todos sus mensajes, monitorear su calendario, seguir sus mapas y ubicación, grabar sus llamadas telefónicas, mirar sus fotos y comprender cualquier otro dato personal. Apple Intelligence ofrecerá un nuevo nivel de funciones contextuales, ya que tendrá acceso a casi toda tu información personal.

¿Qué es lo que hace Apple Intelligence?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence incluye funciones de IA generativa, pero es una plataforma más robusta que un modelo de IA generativa, como ChatGPT. Ofrecerá herramientas de IA generativa para la escritura y edición, la creación de imágenes y la organización. También podrá ofrecer resúmenes, al igual que las herramientas actuales de IA generativa.

Dondequiera que puedas escribir o introducir texto, Apple Intelligence te ofrecerá sugerencias para mejorar tu escritura. Reescribirá, corregirá y resumirá el texto por usted.

Apple Intelligence estará al tanto de tus mensajes de Mail entrantes y de tus notificaciones, e intentará priorizar lo que es importante para ti. Un nuevo modo de enfoque para reducir interrupciones utiliza Apple Intelligence para ofrecer solo mensajes de alta prioridad que requieren tu atención inmediata.

Apple Intelligence resumirá las conversaciones y los mensajes por ti, e incluso puede resumir las grabaciones de audio. Podrás grabar llamadas telefónicas y hacer que Apple Intelligence resuma la conversación, o puedes grabar en la aplicación Notas y obtener un resumen de la grabación de audio allí.

Para la creación de imágenes, Apple tiene una nueva aplicación y herramienta Image Playground que forma parte de Apple Intelligence. Apple no ofrece un mensaje en blanco para crear imágenes, sino que parece que Image Playground ofrecerá sugerencias que puede usar y combinar para crear una imagen en contexto.

Por ejemplo, si está creando una imagen para adjuntar a un mensaje de cumpleaños para su madre, Apple Intelligence usará una foto de su madre, además de otras imágenes de cumpleaños, para crear una imagen en uno de los pocos estilos preestablecidos que puede elegir.

Además de Image Playground, Apple tendrá un generador de imágenes que también se centra en emojis. El Emoji generativo se llamará Genmoji. Escribes una descripción y aparece un emoji.

La nueva función Genmoji utiliza Apple Intelligence en iOS 18 (Image credit: Future)

Apple también está aplicando sus herramientas de IA generativa a las fotos, pero no con tanta fuerza como la mayoría de los competidores. Hay una herramienta de estilo Magic Eraser que elimina los objetos no deseados en las fotos y los reemplaza con un fondo natural.

De lo contrario, Apple está utilizando Apple Intelligence para ayudar en la búsqueda de fotos y videos. Podrás buscar una escena específica en un video, por ejemplo. También puede buscar una categoría de fotos y Apple Intelligence armará una presentación de video que se ajuste a su búsqueda. Incluirá fotos y videos, así como música de fondo que seleccione.

¿Cuando obtendré Apple Intelligence?

Cómo usar Image Playground con iPadOS 18 y Apple Intelligence (Image credit: Future)

Apple Intelligence ya está disponible solo para desarrolladores. Si eres un desarrollador de Apple, las últimas versiones beta para desarrolladores de macOS 15 Sequoia, iPadOS 18 e iOS 18 tendrán algunas funciones de Apple Intelligence.

Si está inscrito en el programa beta público de Apple, Apple dice que Apple Intelligence también estará disponible en la versión beta pública para esas plataformas, aunque es poco probable que la versión beta tenga todas las funciones o que todas funcionen por completo.

La versión oficial de Apple Intelligence estará disponible para el público en la segunda mitad del año. Apple tradicionalmente ofrece iOS 18 justo antes de lanzar un nuevo modelo de iPhone, por lo que si el iPhone 16 se anuncia en septiembre, espere que iOS 18 esté disponible una semana antes que ese iPhone. También esperamos que iPadOS 18 se lance más o menos al mismo tiempo.

Para macOS Sequoia, seguiremos el progreso del software beta y es probable que la versión final de la plataforma esté disponible aproximadamente al mismo tiempo que iOS 18 y iPadOS 18, en septiembre de 2024.

¿Siri obtendrá Apple Intelligence?

Siri en iOS 18 usará Apple Intelligence para ser más inteligente (Image credit: Future)

Por supuesto, Siri está recibiendo una actualización masiva gracias a Apple Intelligence. Siri ya no es solo un globo virtual que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de tu teléfono. Ahora, cuando actives Siri, toda tu pantalla de inicio se ondulará para mostrar que Siri se ha apoderado por completo.

Siri está mejorando en todos los sentidos. Tendrá "capacidades de comprensión del lenguaje más ricas", según Apple. Será más natural y más relevante desde el punto de vista contextual. Cuando inicies una conversación con Siri, recordará de qué estabas hablando cuando hagas tu próxima solicitud, por lo que no tendrás que empezar de nuevo cada vez.

Además, Siri finalmente aceptará escribir en lugar de solo hablar. Si nunca usas Siri, puede que te sorprenda saber que no pudiste escribir en Siri, pero es cierto. Ahora puedes usar el teclado para darle comandos y consultas a Siri.

Siri va a hacer un mejor trabajo explicando cómo usar tu dispositivo. Ya sea que use un iPhone, iPad o una computadora Mac, Siri podrá responder miles de preguntas más sobre cómo hacer cosas en su producto Apple. Siri también sabrá lo que está sucediendo en la pantalla y hará sugerencias basadas en lo que ve.

Apple Intelligence permitirá a Siri encontrar tus momentos favoritos en Fotos (Image credit: Future)

Apple Intelligence es una actualización importante para Siri que permitirá muchas más acciones de terceros. Con la nueva API App Intent de Apple, los desarrolladores de aplicaciones podrán programar comandos que puedes usar con Siri.

Siri también te conocerá. Sabrá mucho más de la información que tienes en tu dispositivo. Podrás pedirle a Siri que "reproduzca esa canción que mencionó Edgar" y lo sabrá porque leyó tu conversación de iMessage con Edgar. Si pregunta "¿cuándo aterriza papá en Laguardia?", buscará los detalles de su vuelo en el mensaje que envió y le dará información de seguimiento en tiempo real. Eso está bien, pero es mucho más de lo que estamos acostumbrados a que una computadora sepa de nosotros

¿Cómo protegerá Apple Intelligence mi privacidad?

Apple Intelligence conoce los números de tu licencia de conducir (Image credit: Future)

Apple comenzó su presentación en Apple Intelligence hablando de privacidad, y quedó claro durante el discurso de apertura de la WWDC 2024 que la privacidad es una gran preocupación. La privacidad será una característica clave que diferencie a la IA de Apple de la competencia, al menos por ahora.

Apple está ejecutando todo en su dispositivo. Si bien Siri puede saber todo lo que dijiste en tus mensajes de texto, no compartirá esa información con nadie, ni con Apple ni con nadie más. Al menos, según Apple.

Apple Intelligence usará el contexto para hacer un video a partir de tus fotos (Image credit: Apple)

Cuando creas una imagen en el área de juegos de imágenes, Apple no sabe qué imagen has creado. Incluso si su iPhone 15 Pro necesita ayuda de la nube cuando resume la última llamada telefónica que realizó, no informará nada a Apple.

Apple mantiene las solicitudes de nube más complejas encerradas en un entorno de computación en la nube privada, que "garantiza criptográficamente que el iPhone, iPad y Mac no se comuniquen con un servidor a menos que su software se haya registrado públicamente para su inspección", según el comunicado de prensa de Apple Intelligence.

¿Usará Apple Intelligence ChatGPT?

Apple Intelligence ofrecerá acceso gratuito a ChatGPT, de alguna manera. Sabemos que habrá un enlace directo a ChatGPT para que los propietarios de Apple puedan usar ChatGPT para comprender documentos e imágenes. También sabemos que Siri podrá enrutar una solicitud a través de ChatGPT, si se lo pides amablemente.

Apple está agregando un nivel de privacidad a estas solicitudes de ChatGPT. Según Apple, cuando accedes a ChatGPT a través de Apple Intelligence, tu dirección IP se oscurece y OpenAi no almacenará tu solicitud. De lo contrario, se aplican las políticas de uso de datos de ChatGPT.

ChatGPT llegará a las tres plataformas principales (macOS Sequoia, iPadOS 18 e iOS 18) a finales de este año, con la tecnología de GPT-4. Sin embargo, Apple también ha dicho que otros modelos de IA también se convertirán en socios en el futuro. Es posible que ChatGPT no sea el socio exclusivo del modelo de lenguaje grande (LLM) de Apple Intelligence por mucho tiempo, si es que alguna vez lo hace.

¿Cuáles dispositivos de Apple tendrán Apple Intelligence?

(Image credit: Apple)

Apple Intelligence incluye funciones en casi todas las plataformas de Apple, incluidas macOS 15 Sequoia, iOS 18 y iPadOS 18. Desafortunadamente, no todos los dispositivos que pueden ejecutar esos sistemas operativos podrán usar las funciones de Apple Intelligence.

Apple dice que Apple Intelligence llegará a los dispositivos que usan los chips Apple M1, M2, M3 y M4, así como el chipset A17 Pro. Eso significa que incluso los dispositivos que puedes comprar nuevos hoy no obtendrán las funciones a finales de este año.

Los dispositivos actuales iPad Pro y iPad Air, así como los dispositivos iPad anteriores que usaban los chips M1 y M2, serán compatibles. El modelo base iPad 10.9 y el iPad mini no serán compatibles, ya que utilizan chips Apple Bionic más antiguos.

Los únicos modelos de iPhone que funcionarán con Apple Intelligence son el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. El iPhone 15 y el iPhone 15 Plus utilizan el chipset A16 Bionic, y no los chips A17 Pro.

Si tienes un Macbook Air, Macbook Pro, iMac, Mac Studio o Mac mini con un chip M1 o más nuevo en su interior, deberías estar bien. Es probable que las computadoras Apple con un procesador Intel a bordo no sean compatibles.