LG AI Home: La emocionante visión del futuro que LG presentará en IFA 2024

LG Electronics está lista para presentar su visión del hogar del futuro en IFA 2024, donde exhibirá una amplia gama de soluciones de inteligencia artificial para el hogar, adaptadas a cada necesidad y estilo de vida, bajo el lema “Experimenta el Hogar con Inteligencia Afectiva (IA)”.

El corazón de esta Inteligencia Afectiva de LG es LG ThinQ ON, un avanzado hub de IA para el hogar diseñado para brindar comodidad y conveniencia personalizada según las preferencias de cada usuario. ThinQ ON se integra perfectamente con los más recientes electrodomésticos de IA de LG, actuando como el centro de la solución LG AI Home. Este sistema está impulsado por la Affectionate Intelligence, la tecnología de IA empática y sensible de LG. A medida que la solución AI Home aprende de las rutinas, preferencias y comportamientos de los usuarios, crea una experiencia personalizada en el hogar, ofreciendo un valor único al cliente y facilitando la vida cotidiana.

Lo primero que los visitantes encontrarán en el stand de LG en IFA 2024 será la AI Home Gate, una pared multimedia LED inmersiva que visualmente representa cómo la inteligencia artificial de LG mejora los estilos de vida dentro de la AI Home.

Al pasar por la AI Home Gate, los visitantes podrán explorar la avanzada tecnología de IA generativa de LG a través del hub ThinQ ON. Este sistema entiende el lenguaje natural, permitiendo a los usuarios controlar una amplia variedad de electrodomésticos, dispositivos IoT y servicios mediante comandos de voz conversacionales. El centro de IA de LG facilita un estilo de vida personalizado y sin esfuerzo, gestionando desde servicios de estilo de vida hasta ayudando a que los niños duerman mejor.

El espacio Second Youth Home refleja el compromiso de LG con mejorar la vida de los adultos mayores, facilitando las tareas del hogar y enriqueciendo sus actividades de ocio. Impulsado por ThinQ ON, este espacio destaca cómo el reconocimiento de voz y la coordinación precisa de los electrodomésticos simplifican la gestión del hogar, por ejemplo, al iniciar automáticamente el "Ciclo de ropa deportiva" en la secadora una vez que la lavadora termina. Además, el centro de IA proporciona instrucciones de voz para mantener a los usuarios informados y reducir el estrés en tareas como reservar un taxi o calcular el tiempo de viaje a un destino.

La zona Affectionate Home se centra en soluciones de IA diseñadas para ayudar a las familias a cuidar de los niños y las mascotas. El Self-Driving AI Home Hub puede controlar electrodomésticos y sensores IoT, ajustando los dispositivos y las condiciones ambientales para satisfacer las necesidades de los pequeños. Por ejemplo, puede activar el Modo Sueño al llegar la hora de dormir, atenuando las luces y añadiendo un efecto de luz estrellada para ayudar a los niños a conciliar el sueño. Además, el hub también ayuda en el aprendizaje, utilizando IA generativa para crear historias basadas en los dibujos de los niños.

Para el cuidado de las mascotas, la AI Home Solution de LG gestiona electrodomésticos y dispositivos conectados, manteniendo el aire fresco y los suelos limpios. Los sensores de calidad del aire ajustan de manera inteligente el purificador LG PuriCare™ Alpha Pet Double, mientras que los sensores de temperatura y humedad controlan el aire acondicionado DUALCOOL™, adaptando automáticamente el modo y el flujo de aire a las condiciones actuales. La aspiradora robot limpia el suelo una vez que las mascotas se van, garantizando un ambiente más agradable. Además, la zona Affectionate Home presenta el innovador AeroCat de LG, un electrodoméstico diseñado para gatos, que combina una cama para gatos con un purificador de aire, ofreciendo un lugar cómodo para descansar y un ambiente más fresco para sus dueños.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

En la zona Delightful Home, ThinQ ON se encarga de crear una experiencia culinaria más placentera, interactuando con los visitantes y recomendando recetas personalizadas, además de realizar análisis nutricionales. Los visitantes también podrán disfrutar de programas de cocina en vivo, como el 'AI Talking Cooking Show', y probar los deliciosos platos preparados por los hornos AI de LG con cámaras integradas, mientras observan cómo el refrigerador InstaView™ con MoodUP™ mejora el ambiente.

“Nuestras soluciones de inteligencia afectiva en el hogar en IFA 2024 permitirán a los clientes experimentar la facilidad del Zero Labor Home, donde podrán disfrutar de una vida libre de tareas domésticas cotidianas”, dijo Lyu Jae-cheol, Presidente de LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Seguiremos liderando la era del hogar AI con nuestras soluciones de Inteligencia Afectiva y tecnologías básicas de vanguardia”.

La zona de Affectionate Intelligence de LG destaca la capacidad de expansión de la Inteligencia Afectiva, con ThinQ ON como su núcleo. Este hub actúa como el centro de diversos ecosistemas IoT mejorados por una gama de sensores y dispositivos, utilizando la IA generativa propia de LG y avanzadas soluciones de seguridad.

Esta área también resalta cómo el ecosistema abierto de LG AI integra servicios de terceros para enriquecer la experiencia del usuario y demuestra la versatilidad de los sensores IoT que pueden incluso conectar electrodomésticos fuera del ecosistema LG al entorno AI Home.

Finalmente, la zona AI to the Core subraya la innovación de vanguardia de la AI Core-Tech de LG, incluyendo AI DD™ y AI DUAL Inverter™. La integración de las más recientes soluciones de IA con las tecnologías clave de LG en la industria ofrece un control más preciso, mayor eficiencia energética y una personalización mejorada.