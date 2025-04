Los estudios de Hollywood ya no pueden ganar dinero con falsos tráilers de películas en YouTube basados en IA

YouTube desmonetiza dos canales por compartir tráilers falsos creados con IA

Algunos estudios de Hollywood reclamaban en secreto ingresos publicitarios por los tráilers engañosos.

La ofensiva se produce en medio de nuevos contratos y leyes que limitan las réplicas no autorizadas de IA

¿Alguna vez has entrado a YouTube con la ilusión de ver un nuevo tráiler, pero te ha sorprendido porque parece muy bueno para ser real? Podrías tener razón.

Pensamientos deseados, edición ingeniosa y un toque de engaños con IA produjeron clips que atraían miles de millones de clics y generaban bastante dinero a través de la publicidad. La parte sorprendente es que mucho de ese dinero aparentemente encontró su camino hacia los mismos estudios que uno podría esperar que intentaran cerrar cualquier uso no autorizado de su propiedad intelectual, al menos según la información descubierta recientemente por Deadline.

Ese "trabajo extra" podría haber terminado ahora, ya que YouTube ha eliminado dos de los mayores hogares de estos tráileres falsos con IA, Screen Culture y KH Studio, de su Programa de Socios. Eso significa que ya no recibirán ingresos por publicidad, ni los estudios que supuestamente estaban recibiendo una parte de la acción.

Screen Culture ha creado muchos tráileres populares llenos de tomas generadas por IA para películas próximas como The Fantastic Four: First Steps y Superman. KH Studio es más famoso por sus elencos imaginarios, como Leonardo DiCaprio en la próxima Squid Game o Henry Cavill como el próximo James Bond. Sería fácil suponer que las tramas, personajes y visuales exhibidos estaban adelantando detalles de las películas, pero en realidad se produjeron muy lejos del verdadero desarrollo cinematográfico.

Los falsos eran lo suficientemente buenos como para aparecer a veces en las búsquedas antes que los tráileres reales, y suficientes clics podían hacer que el algoritmo de recomendación de YouTube destacara los falsos por encima de los originales. Eso se traduce en mucho dinero para un video monetizado. Probablemente por eso, según Deadline, los estudios hicieron acuerdos con YouTube para redirigir los ingresos por publicidad de estos tráileres falsos hacia sus propias cuentas.

Trucos en los tráilers

Aun así, YouTube tiene sus propias reglas. El acuerdo de monetización puede haber estado bien en teoría, pero los canales infringieron otras normas. Por ejemplo, para obtener ingresos por publicidad, un creador no puede limitarse a remezclar el contenido de otro; tiene que añadir elementos originales. Un crítico puede mostrar un breve fragmento de una película para comentarla, pero la mayor parte del vídeo es la crítica, no la película. Tampoco se puede copiar el trabajo de otros, engañar a los espectadores o hacer contenidos con el «único propósito de conseguir visitas».

Screen Culture y KH Studio pueden recurrir la desmonetización, pero quizá sea una posibilidad remota. La decisión de YouTube refleja un debate más amplio sobre la IA en la industria del entretenimiento. La huelga SAG-AFTRA puso de relieve las demandas de los actores para que se limiten y controlen las réplicas de IA de personas en el cine y la televisión. El acuerdo final alcanzado tras la larga huelga establecía nuevas normas para que un actor diera su consentimiento antes de que un estudio pudiera utilizar la IA para imitar su imagen.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Por si no quedaba suficientemente claro, los legisladores de California aprobaron dos proyectos de ley que prohíben el uso de IA para recrear la voz o la imagen de un artista sin su consentimiento, incluso a título póstumo. Esto dificulta a los estudios o a los creadores deshonestos la tarea de conjurar versiones digitales de caras famosas sólo para sacar jugo a un tráiler, real o no.

YouTube está algo atascado, ya que los trailers hechos por fans han sido durante mucho tiempo un tipo de contenido popular. Sin embargo, el uso de la IA puede hacer que un tráiler falso parezca lo bastante bueno como para engañar a la gente, aunque sólo sea por accidente. Y YouTube no quiere fomentar esta práctica monetizándola. Por ahora, el mensaje de YouTube es claro: puedes imaginar un mundo en el que Cavill sea Bond o Galactus aparezca en Los Cuatro Fantásticos, pero no puedes sacar provecho de esa fantasía si se construye sólo con IA.