Marvel cancela las secuelas de tres de sus mayores fracasos de taquilla

Marvel ha decidido no seguir adelante con las secuelas cinematográficas de tres de sus mayores fracasos de taquilla, según una nueva filtración.

Daniel Richtman, un reputado informador de la industria que se hace llamar DanielRPK en los círculos en línea, acudió a Patreon (gracias a That Redacted Guy en X/Twitter por la captura de pantalla) para afirmar que Marvel había archivado los planes de secuelas para un trío de películas poco queridas. ¿Las franquicias en cuestión? Ant-Man, Capitana Marvel y Eternals, películas del Universo Cinematográfico de Marvel que no consiguieron triunfar en los cines.

De ese contingente, la aparente noticia de que Marvel ha puesto Eternals 2 en espera indefinida ha provocado, de forma un tanto sorprendente, la mayor ira de los fans del UCM. Su predecesora, dirigida por la ganadora del Oscar Chloe Zhao y estrenada en 2021, solo recaudó 402 millones de dólares en todo el mundo. Junto con su abyecta (para los estándares de Marvel) puntuación de la crítica del 47% en Rotten Tomatoes, Eternals fue el mayor fracaso cinematográfico de la filial de Disney hasta Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (con su peor puntuación del 46% en Rotten Tomatoes) la sustituyó como la película del UCM peor valorada de todos los tiempos.

Los horrendos resultados de taquilla de Los Maravillas hacen que una secuela sea increíblemente improbable. (Image credit: Marvel Studios)

A pesar de su mediocre rendimiento, parte de los fans del MCU esperaban que Eternals 2 viera la luz. Sin embargo, con Marvel reevaluando qué películas y programas de Disney Plus quiere desarrollar, parece que Eternals 2 -aunque nunca se ha anunciado oficialmente- no formará parte de sus planes de la Fase 5 o la Fase 6 de Marvel, siempre en revisión.

A raíz de la filtración de Daniel RPK, los fans han acudido a X/Twitter, Reddit y otras redes sociales para expresar su decepción por la posible cancelación de Eternals 2. De hecho, muchos están apenados por la posible cancelación de Eternals 2. De hecho, muchos lamentan el hecho de que no volverán a ver a esta colección de superhéroes, ni a Eros, la sensación del pop Harry Styles, del que se habló en una de las dos escenas post-créditos de Eternals.

Por supuesto, no hace falta que lo diga, pero por ahora es sólo un rumor. Marvel Studios no ha hecho ningún comentario al respecto y, aunque es poco probable que lo haga, no hay nada que sugiera que Eternals 2 se estuviera desarrollando en secreto o que se haya cancelado. Me he puesto en contacto con Disney para ver si hay algo de cierto en la filtración y, aunque no espero recibir respuesta, actualizaré este artículo si tengo noticias.

¿Y Ant-Man 4 y Capitana Marvel 3?

(Image credit: Marvel Studios)

Están en el mismo barco. Como ya he mencionado, Ant-Man y la Avispa: Quantumania fue vapuleada por la crítica a principios de 2023 y, a pesar de que recaudó 476 millones de dólares en todo el mundo, dudo que veamos al Scott Lang de Paul Rudd tener otra salida en la gran pantalla fuera de una probable aparición en Vengadores 5 y/o Vengadores 6.

El futuro de la Capitana Marvel de Brie Larson es igualmente dudoso. The Marvels (en realidad, Capitana Marvel 2, aunque con importantes vínculos con WandaVision y Ms Marvel) podría haber sido mejor recibida que sus contemporáneas. Sin embargo, a pesar de tener un 62 % de crítica en Rotten Tomatoes, solo recaudó 206 millones de dólares, una cifra cinco veces menor que la multimillonaria Capitana Marvel de 2019. Tal fue la relativamente mala recepción y rendimiento de The Marvels, que Larson incluso ha sugerido que podría no regresar como Carol Danvers, diciendo a Variety "¿alguien quiere que vuelva interpretar a Capitana Marvel?".

No es que quiera repetirme, pero deberíamos tomar esta nueva filtración con una gran pizca de sal. Aparte de los proyectos que ha anunciado, nadie sabe lo que Marvel está planeando para el futuro. Podría llegar un momento en el que alguna o todas las secuelas mencionadas recibieran luz verde y, con Eternals estableciendo acontecimientos que podrían desarrollarse en el reinicio de la película de Marvel sobre Blade, más Ant-Man 3 y los vínculos de The Marvels con la narrativa multiversal global del estudio, necesitamos resoluciones a los hilos argumentales persistentes de las tres.

Si dichas tramas se resuelven en otra película o serie de televisión, de acuerdo, pero sería una pena que algunos de estos personajes no volvieran a aparecer porque Marvel ya no los considera entidades rentables. En todo caso, merecen aparecer en las dos próximas películas de Los Vengadores antes de cabalgar hacia la puesta de sol.