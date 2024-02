El póster de Los 4 Fantásticos de Marvel se burla de cuándo se ambienta la película del UCM, y encaja a la perfección

Han pasado menos de 24 horas desde que la película de los Cuatro Fantásticos de Marvel recibiera por fin una actualización que le ha dado bombo, pero hay un gran misterio que sigue sin resolverse: en qué año estará ambientada.

Bueno, no está resuelto a menos que seas un fan de los cómics de Marvel y un fanático de los Cuatro Fantásticos. Verás, mientras la mayoría de nosotros recibíamos con entusiasmo la noticia de que Marvel Studios había revelado por fin el reparto de su película de Los Cuatro Fantásticos -además de su nuevo título y fecha de estreno-, otros devotos del Universo Cinematográfico Marvel (MCU) estaban ocupados haciendo otra cosa: descifrar en qué año se ambientaría Los 4 Fantásticos (el nuevo nombre de la película), y parece que ya lo han resuelto.

Para revelar en qué época tendrá lugar la película de superhéroes, tenemos que retroceder un poco. Junto a los emocionantes anuncios de ayer (14 de febrero), Marvel Studios desveló un póster oficial de inspiración retrofuturista para la película, que mostraba a su icónico cuarteto y a los actores que los interpretarán, y es esta pieza de arte la que ha convencido a los fans del MCU de que Los 4 Fantásticos se instalará finalmente como la primera entrada de cualquier película de Marvel en la línea cronológica de la guía de orden.

¿Qué es eso tan importante que tienes ahí, erm, La Cosa? (Image credit: Marvel Studios)

De hecho, los detectives del UCM creen que una revista, que La Cosa está leyendo en el póster, es la clave para resolver este enigma. Es difícil saber exactamente qué hay en la portada de dicha publicación impresa, pero guarda una sorprendente similitud con un número de diciembre de 1963 de la revista Life, que tiene a Lyndon B. Johnson (el 36º presidente de los Estados Unidos) adorándola.

Si La Cosa está leyendo este número concreto de la revista, se confirma que la película de la Fase 6 de Marvel -aunque sospecho que probablemente se trasladará a la Fase 5 de Marvel, dada su fecha de estreno revisada de julio de 2025- estará ambientada a principios de la década de 1960. Esto encajaría perfectamente con el grupo, ya que el equipo de superhéroes debutó en los cómics con Los Cuatro Fantásticos nº1 en noviembre de 1961.

El rodaje de Los 4 Fantásticos está previsto que comience a mediados de 2024 (según Variety), por lo que no pasará mucho tiempo antes de que algún infiltrado de la industria intente hacerse con algunas imágenes de la producción entre bastidores. Si lo consiguen, las imágenes que se filtren podrían confirmarnos que se ambientará en los llamados "Swinging Sixties".

Semana muy positiva para Marvel

El primer tráiler de Deadpool y Lobezno es el teaser de cine más visto de todos los tiempos (Image credit: Marvel Studios)

Después de un caótico período de 12 meses que vio dos grandes bombas de taquilla en la forma de Ant-Man y la Avispa: Quantumania y Las Maravillas, el despido del actor de Kang Jonathan Majors y otros problemas que han provocado quebraderos de cabeza, Marvel parece haber dado un giro en los últimos días.

La semana comenzó con el estreno del primer tráiler de Deadpool 3, que reveló que el título oficial de la película sería Deadpool y Lobezno. Puedes leer más sobre los mayores secretos del teaser en nuestro desglose del tráiler de Deadpool y Lobezno, y parece que los fans de Marvel también están convencidos de que el tráiler de Deadpool 3 esconde dos grandes huevos de Pascua de personajes a plena vista.

Pero estoy divagando. Dos días después de su estreno mundial, el primer teaser de Deadpool y Lobezno se confirmó como el tráiler más visto de todos los tiempos, con 365 millones de visitas en las 24 horas posteriores a su presentación. Nada mal para un universo cinematográfico supuestamente decaído, ¿eh?

Animada por la recepción de ese tráiler, Marvel ha seguido dando rienda suelta a la alegría con el anuncio de su película en varias partes de Los Cuatro Fantásticos. Aparte del extraño comentario sobre el reparto de Johnny Storm/La Antorcha Humana por parte del actor de la cuarta temporada de Stranger Things, Joe Quinn, parece que los fans del MCU están encantados con lo que han oído hasta ahora.

Parece que este no es el final de las grandes revelaciones de esta semana. Según informantes del MCU, como Alex P. de The Cosmic Circus, Marvel está preparada para lanzar un primer teaser de la próxima serie de Disney Plus X-Men '97, la esperada y largamente esperada secuela del clásico de los 90 X-Men: The Animated Series, antes de que acabe la semana. Empire Magazine (gracias a CineGeek por la información) ya ha confirmado que X-Men '97 también llegará al principal servicio de streaming de Disney el 20 de marzo, así que no tendremos que esperar demasiado para verla en uno de los mejores servicios de streaming del mundo.

¿Recuerdas en la Fase 1 de Marvel cuando los eventos centrados en Nick Fury de Iron Man, Thor y El Increíble Hulk fueron (debido a su proximidad en el universo) agrupados y denominados coloquialmente como "La Gran Semana de Fury"? Me pregunto qué probabilidades hay de que la gente etiquete del 11 al 18 de febrero de 2024 como la "Semana Grande de Marvel". Después de todo, la filial de Disney necesitaba una.