La renovación de Daredevil: Born Again me ha devuelto la fe en la serie de Marvel

Daredevil: Born Again tiene un nuevo guionista y directores, y su contratación me ha devuelto la fe en la próxima serie de televisión de Marvel.

Según The Hollywood Reporter (THR), Marvel ha dado las riendas de la serie de Disney+ a Dario Scardapane, el periodista convertido en guionista que toma el relevo de Chris Ord y Matt Corman.

La filial de Disney también ha contratado a Justin Benson y Aaron Moorhead para rodar el resto de la serie. Los nombres de los cineastas resultarán familiares a los fans del Universo Cinematográfico Marvel (UCM), ya que ambos dirigieron dos episodios de Caballero Luna. También son los directores principales de la segunda temporada de Loki, que se emite actualmente en Disney+.

Daredevil: Born Again ha sido revisada en medio de sus continuos problemas. (Image credit: Marvel Studios/Disney Plus)

La contratación del trío supone un gran alivio para los fans que llevan mucho tiempo esperando una serie independiente de Daredevil ambientada en el UCM.

A principios de octubre, informamos de que el desarrollo de Daredevil: Born Again se encontraba en serios problemas, ya que Marvel estaba pensando en rehacer por completo la serie de acción real. En ese momento, THR sugirió que Marvel no estaba contenta con la dirección que estaba tomando la serie, por lo que decidió revisar el proyecto antes de que fuera demasiado tarde. Esto provocó la salida de Ord y Corman, junto con los que habían dirigido los cuatro primeros episodios.

Se cree que Marvel conservará escenas de las primeras semanas de producción de la serie, la fotografía principal que comenzó en marzo, pero que se detuvo en medio de la huelga de guionistas, ya resuelta, y la huelga de actores en curso. Una vez que se resuelva esta última, se reanudará el rodaje de la Fase 5 de la serie de televisión de Marvel. También se esperan reescrituras, con Scardapane escribiendo contenido extra para encajar en el metraje ya rodado, y nuevos episodios para construir el resto de Daredevil: Born Again.

La participación de Scardapane en el proyecto UCM de Daredevil es ciertamente intrigante. Con créditos como guionista y productor en series como Tom Clancy's Jack Ryan de Prime Video, Scardapane ya se ha hecho un nombre en los círculos de Hollywood.

Sin embargo, es su trabajo previo en The Punisher de Netflix (el spin-off protagonizado por John Bernthal de la serie de televisión Daredevil de Netflix) lo que hace que su contratación sea tan emocionante. Scardapane escribió cuatro de los mejores episodios de The Punisher, incluyendo "Home" (temporada 1, episodio 12), que, según los usuarios de IMDb, es la mejor entrada de la serie. Como productor, Scardapane habrá supervisado el tono descarnado y la acción sangrienta de The Punisher. Los fans del MCU esperan que Daredevil: Born Again siga una trayectoria de clasificación R similar a la de su homóloga de Netflix y a la de The Punisher, deberían acoger la participación de Scardapane con los brazos abiertos.

El reclutamiento de Benson y Moorhead es igualmente fascinante. El dúo se dio a conocer en aclamadas películas independientes, como la cinta de ciencia ficción Something in the Dirt y los proyectos de terror The Endless y Synchronic.

Sin embargo, es su trabajo en la segunda temporada de Caballero Luna y Loki lo que les ha catapultado a la fama, y con razón. Su cámara cinética ayuda a que los episodios de Marvel que han dirigido parezcan más vivos, lo que es un buen augurio para las diversas secuencias de acción de Born Again. Su capacidad para extraer las mejores interpretaciones emocionales de las estrellas de cada serie, así como para impregnar ciertas escenas de un terror espantoso y horripilante, ciencia ficción alucinante, comedia inesperada y drama emocionante, los hacen ideales para el enfoque multigénero del UCM.

Esperemos que ellos y Scardapane puedan dar a Born Again la inyección de drama, ultraviolencia y superpoderes legales que necesita. Los fans no deberían esperar que Daredevil: Born Again se estrene en Disney+ hasta el 2025, aunque la serie se une a muchas de sus compañeras de televisión en retrasarse hasta el 2024 y más allá.