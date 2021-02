Análisis: Xiaomi Mi Note 10

Análisis en dos minutos

El Xiaomi Mi Note 10 no es el tipo de teléfono que esperarías que fuese revolucionario, ya que es un dispositivo de gama media de Xiaomi, la marca china de tecnología económica. Pero podría ser el dispositivo que haga que el mundo de los smartphones se fije en estas marcas chinas tan asequibles.

Esto es por que el Mi Note 10 tiene todas las características de un teléfono de gama alta, pero sin el precio de un gama alta: tiene una bonita pantalla de bordes redondeados, una batería enorme, un sensor de huellas dactilares en la pantalla, cinco cámaras traseras y, lo mejor de todo, ha sido el primer móvil en incorporar un sensor de cámara principal de 108MP.

Esa cámara eclipsa los 12MP del iPhone 11 e incluso los objetivos de 40MP del Huawei P30 Pro. Es un dispositivo que te hace preguntarte: ¿cómo puede un móvil competir con una DSLR? A diferencia de Apple, Huawei y Samsung, Xiaomi apuesta por el hardware de gran potencia en lugar del software de posprocesamiento, y el Mi Note 10 logra hacer excelentes fotos sin que la inteligencia artificial cambie la imagen hasta la fantasía.

Decir que hace excelentes fotos es quedarse corto, de hecho, el Xiaomi Mi Note 10 es uno de los mejores teléfonos con cámara, especialmente si tienes un presupuesto ajustado. Y consigue esto incluso teniendo en cuenta que sus cinco cámaras parecen inconsistentes y posiblemente repetitivas.

Cámaras aparte, el Mi Note 10 es un dispositivo impresionante en otros aspectos, como su construcción sólida, una bonita pantalla y una carga increíblemente rápida. Pero tiene el talón de Aquiles en su chip de gama media: al procesador claramente le cuesta trabajar con imágenes de 108MP y también tiene problemas con algunas otras tareas, por lo que el recordatorio de que este chip es de gama media siempre está ahí cuando usas el teléfono.

Aún así, un competidor de teléfonos premium con un precio (relativamente) bajo inevitablemente tendrá algunas debilidades, y cuanto más uses este teléfono, más podrás pasar por alto la mayoría de estas limitaciones.

(Image credit: Future)

Precio y disponibilidad del Xiaomi Mi Note 10

El Xiaomi Mi Note 10 se puso a la venta oficialmente en España el 15 de noviembre de 2019; dos meses antes que en otros importantes mercados como el de Reino Unido, lo cual puede dar una idea del éxito que están teniendo estos móviles en nuestro país. El precio actual del Mi Note 10 fue de alrededor de 420€ para la versión de 128GB (la cual ya es algo difícil de encontrar) y no mucho más, 480€, para llegar a los 256GB.

Diseño

El Xiaomi Mi Note 10 sigue la línea "estándar" de Android, con algunas mejoras que lo caracterizan. No se diferencia mucho de los demás, como sí lo hacen el Oppo Reno o el Huawei Mate 30 Pro, pero tampoco es idéntico a los innumerables teléfonos Android de aspecto similar.

El teléfono mide 157,8 x 74,2 x 9,7 mm, lo que lo convierte en uno de los móviles más gruesos que hemos probado; probablemente lo notarás cuando estés usando el dispositivo, aunque no tardarás en acostumbrarte. Este grosor se refleja en el peso de 208g, lo que también está en el límite de peso para un teléfono, aunque los hay más pesados.

Las partes delantera y trasera del Xiaomi Mi Note 10 están hechas de Gorilla Glass 5, con un marco de aluminio, por lo que puedes estar tranquilo, el teléfono parece resistente.

(Image credit: Future)

La pantalla del Mi Note 10 es curva (os contamos más sobre ella en breve), más que en la mayoría de otros dispositivos, y la parte posterior del móvil también lo es. Esto hace que los bordes del teléfono se sientan suavemente redondeados en la mano y, por lo tanto, el dispositivo es bastante cómodo de sujetar.

Alrededor de los bordes del teléfono tiene un puerto USB-C estándar y una entrada para auriculares de 3,5 mm debajo, por lo que los usuarios de auriculares con cable agradecerán que este sea uno de los pocos dispositivos donde aún pueden usarlos. En el borde derecho del teléfono hay un botón de encendido y un control de volumen, ambos lo suficientemente bajos como para poder alcanzarlos con un dedo, excepto para los que tengan manos pequeñas.

Una queja que tenemos con el diseño del Mi Note 10 es la protuberancia de la cámara trasera, que sobresale bastante en comparación a las cámaras de la mayoría de los teléfonos. Como consecuencia, los bordes de las cámaras sufrieron desgaste durante el período de análisis, lo que (literalmente) le quitó el brillo de su apariencia elegante.

También es curioso que no todas las cámaras se sitúen dentro de este set, ya que de hecho hay dos debajo. Esto no cambia la forma en que se usa el teléfono, pero le da un aspecto más extraño y estéticamente menos agraciado que si todos los objetivos estuvieran en el mismo grupo.

Pantalla

El Xiaomi Mi Note 10 tiene una pantalla de 6,47 pulgadas, por lo que, dependiendo del tamaño de tus manos, el dispositivo es lo suficientemente pequeño como para poder usarlo fácilmente con una sola, aunque algunos usuarios tendrán que hacerlo con dos.

La pantalla es una AMOLED con 1080 x 2340 de resolución, y aunque suelen verse bien, normalmente no se ven así de bien en un teléfono de gama media. Los colores son realmente llamativos, el brillo máximo es bastante alto, las imágenes se ven texturizadas y el contraste es bueno. La mayoría de los móviles con pantallas tan buenas son dispositivos premium, y es bastante raro ver teléfonos de gama media con esta tecnología.

(Image credit: Future)

Algo que vale la pena señalar es que, a diferencia de otros teléfonos, no tiene doble toque para activar la pantalla, lo que puede resultar un poco molesto para las personas acostumbradas a esa forma de activar el teléfono. En su lugar, hay que presionar el botón de encendido o, si tienes habilitado el desbloqueo con huella dactilar, puedes poner el pulgar en el sensor de la pantalla para activar el dispositivo.

Como se ha mencionado, los bordes de la pantalla son curvos, como en el Samsung Galaxy S10 o Huawei P30 Pro, sin embargo en el Mi Note 10 la curva es un poco más pronunciada, lo que hace que el teléfono sea más fácil de sujetar. Sin embargo, de vez en cuando se presiona sin querer el borde al sostener el teléfono, lo que crea situaciones un poco molestas, como cambiar las páginas de un libro electrónico.

En la parte superior de la pantalla hay una pequeño notch en forma de lágrima en el centro, donde está la cámara frontal. No molesta mucho a la vista, pero otros teléfonos tienen alternativas como pequeñas hendiduras o cámaras emergentes, por lo que es una cuestión de gusto personal si eres o no fan del notch.

Cámara

El titular sobre el Xiaomi Note 10 es su cámara: el sensor principal de 108MP es el primero de su tipo en un smartphone en el mundo, y es una parte importante de la identidad del teléfono y de la estrategia de venta de Xiaomi, por algo lleva '108MP' estampado en la parte trasera del teléfono.

A esta cámara trasera principal se le unen un buen número de vecinas: hay un sensor de 12MP con un teleobjetivo 2x para el modo retrato; un segundo teleobjetivo, éste con zoom de 5x y sensor de 5MP; una cámara ultra gran angular de 20MP; y finalmente un objetivo macro de 2MP.

Afortunadamente, vistas las expectativas que había creado, la cámara principal de 108MP hace fotos absolutamente increíbles. Olvídate del iPhone 11 Pro, del Huawei P30 o incluso del Realme X2 Pro: este teléfono consigue algunas de las mejores imágenes que un smartphone te puede dar.

Aquí todo está al punto: los colores son ricos, el contraste es suficientemente fuerte o sutil para adaptarse a la foto y las imágenes son brillantes. En las fotos se comprimen 4 píxeles e 1 automáticamente para crear instantáneas de 27MP, pero si quieres (y no te preocupa quedarte sin espacio de almacenamiento) puedes disparar con 108MP sin miramientos.

(Image credit: Future)

Si haces fotografías de 108MP, puedes hacer zoom después, y verás que los detalles y la calidad general se mantienen; esto es genial para las personas que editan sus imágenes, ya que significa que puedes recortar las imágenes sin preocuparte de que pierdan resolución. Obviamente, no todo el mundo necesita hacer fotos de 108MP, es un capricho para Instagram, por ejemplo, pero sigue siendo una opción fantástica.

Hacer instantáneas de 108MP tiene otra desventaja aparte de llenar la memoria del teléfono, ya que el Mi Note 10 tarda un poco en procesarlas y, mientras hace esto, no puedes hacer más fotos, ni ver la que acabas de hacer, ni salir de la aplicación. Esto puede tardar desde unos pocos segundos hasta casi un minuto en algunos casos, y si bien ocurre ocasionalmente con fotos retrato, ultra angulares y normales, es un problema mucho mayor con las fotos de 108MP.

Esto viene del principal punto débil del dispositivo: su procesador, del cual hablaremos en la sección "Especificaciones y rendimiento" de este análisis. Sobra decir que es algo que le quita valor a la experiencia de la fotografía, pero la calidad de la imagen no se ve afectada, y es poco probable que estés haciendo fotos de 108MP todo el día.

(Image credit: Future)

La siguiente cámara de la que hablaremos es la de retrato de 12MP, y de nuevo hay que decir que es un placer usarla. Las fotos hechas con ella detectaron de manera fiable al modelo y aplicaron el desenfoque de fondo apropiado, con poco o ningún desenfoque del modelo, o cualquiera de los problemas que a veces tienen los modos de retrato dedicados.

El único problema con esto es que el sensor está asociado a un teleobjetivo 2x, por lo que cuando enciendes el modo retrato, este zoom se aplica automáticamente y no lo puedes alejar. Esto significa que muchas veces tuvimos que dar unos pasos atrás antes de hacer una foto retrato, pero nos dimos cuenta que, con otros teléfonos, muchas veces necesitamos darlos hacia adelante para poder hacer un retrato decente, por lo que no se convierte en un problema grave.

Debajo de ese teleobjetivo se encuentra el segundo, que se utiliza para capturas con zoom de largo alcance y que te da un zoom óptico de 5x. Esta cámara nos pareció un poco decepcionante, ya que el sensor es de solo 5MP, por lo que, aunque podía cerrar distancias muy bien, las fotos que salían eran un poco granuladas y aburridas. De hecho, a veces nos resultó más fácil hacer una foto de 108MP y recortar la sección que queríamos (a pesar de los problemas con esta cámara mencionados anteriormente). Este sensor debería tener una resolución más alta para que las tomas con zoom tengan alguna calidad.

Imagen 1 de 4 (Image credit: Future) Ultra gran angular Imagen 2 de 4 (Image credit: Future) 1x zoom Imagen 3 de 4 (Image credit: Future) Zoom óptico al límite Imagen 4 de 4 (Image credit: Future) Zoom digital al límite

Hablando de objetivos redundantes, nos costó mucho hacer fotos decentes de cerca con la lente macro y su sensor de 2MP. Las tomas macro salieron granuladas y con baja resolución, y de nuevo el uso de la cámara principal dió mejores resultados. Esta cámara parece que sobra un poco y, sin querer sonar demasiado cínico, da un poco la impresión de estar incluida para cumplir el expediente de una lista de especificaciones. Hubiéramos preferido tener un modo macro como el del OnePlus 7T Pro con un objetivo ultra gran angular, en lugar de una cámara especializada tan floja como esta.

La última cámara, el ultra gran angular de 20MP, está estrictamente "bien". Las fotos que hicimos se veían bien, sin cantidad excesiva de distorsión, pero no nos dejó impresionados con los resultados. Dicho esto, esta es la cámara que menos usamos en nuestro análisis del Mi Note 10, e imaginamos que a la mayoría de personas les pasará lo mismo.

Una foto con ultra gran angular (Image credit: Future)

También encontramos un problema con este objetivo que no habíamos encontrado antes en un teléfono. Está bastante bajo en el cuerpo del móvil y, frecuentente, cuando intentábamos hacer una foto con él, veíamos que nuestra mano salía en plano. Debido a la forma en la que sujetamos los teléfonos cuando hacemos fotos, esto solo fue un problema cuando las hacíamos en orientación vertical, pero a menudo teníamos que repetir fotos cuando notábamos que nuestros dedos se colaban en el marco.

En la parte frontal, el Xiaomi Mi Note 10 tiene una cámara de 32MP alojada en ese notch que mencionamos antes, y nos divertimos mucho probando sus diversos filtros y funciones. Las selfies se veían muy vibrantes y de alta calidad, y el software del dispositivo se las apañaba para identificar y difuminar fondos, pero no los modelos.

Imagen 1 de 2 (Image credit: Future) Un selfie sin desenfoque Imagen 2 de 2 (Image credit: Future) Un selfie con desenfoque

Con esto ya tendríamos las cámaras cubiertas pero, para muchas personas, la calidad de un teléfono con cámara depende tanto de la facilidad de uso y las características como de la calidad de imagen final. Como hemos dicho anteriormente, el Mi Note 10 a veces iba un poco lento, lo que retrasaba algo el procesado de imágenes. También fallaba en ocasiones y perdíamos algunas fotos si no habían terminado de procesarse las anteriores. De nuevo, todo esto es por el conjunto de chips, al que llegaremos en breve.

Si hablamos de calidad de vídeo, puede grabar hasta 4K. Esto es así a pesar de que la grabación de video 6K es una de las características promocionadas del sensor de 108MP, por lo que su ausencia es curiosa, y cuando le preguntamos a Xiaomi sobre esto en una sesión informativa del producto, no obtuvimos una respuesta clara. Dicho esto, relativamente pocas personas podrían sacarle partido al 6K, por lo que no es un gran problema en este momento.

Hay ciertos modos de foto o vídeo que algunos usuarios aprovecharán al máximo, pero cada uno tiene un inconveniente. El vídeo en cámara lenta siempre es una característica interesante, sin embargo, en el Xiaomi Mi Note 10 se graba con una cámara ultra gran angular recortada para adaptarse al mismo campo de visión que la imagen principal, lo que da como resultado una pérdida de calidad de la imagen. El modo Vlog es muy bueno para crear fácilmente vídeos cortos, pero solo funciona con las cámaras traseras, por lo que realmente no puedes hacer vídeo-selfie.

El modo nocturno para imágenes fijas no es gran cosa, ya que las imágenes tomadas con este modo apenas se diferenciaban de las fotos hechas sin él. De hecho, todas las imágenes con poca luz parecían un poco ruidosas, independientemente de la cámara que se use, aunque la cámara principal a veces atraía suficiente luz para compensar.

Nuestro análisis de las cámaras del Xiaomi Mi Note 10 puede sonar como si nos hubieran decepcionado, y parece que Xiaomi ha intentado incluir un montón de funciones aquí sin desarrollarlas correctamente, por lo que hay mucho que criticar. Pero las fotos normales y los retratos compensan de sobra las debilidades del resto y, en general, el teléfono hace fotos increíbles.

Muestras de cámara

Imagen 1 de 9 (Image credit: Future) Una foto macro, un poco borrosa y de baja resolución. Imagen 2 de 9 (Image credit: Future) Una foto con poca luz Imagen 3 de 9 (Image credit: Future) La captura de 108MP que hemos mostrado antes Imagen 4 de 9 (Image credit: Future) Otra foto de 108MP Imagen 5 de 9 (Image credit: Future) Una foto de 108MP con poca luz Imagen 6 de 9 (Image credit: Future) La toma de gran angular de antes Imagen 7 de 9 (Image credit: Future) Un selfie Imagen 8 de 9 (Image credit: Future) Una de 108MP con las primeras luces del día Imagen 9 de 9 (Image credit: Future) Otra de 108MP

Especificaciones y rendimiento

Hemos mencionado arriba la mayor debilidad del Xiaomi Mi Note 10 , y ahora vamos a profundizar en ello: el chip del teléfono no da la talla. Tiene un Snapdragon 730G, que es un procesador de gama media decente optimizado para juegos, pero en un teléfono que aspira a ser premium, simplemente deja que desear.

Las principales consecuencias de esto son los tiempos de procesamiento de imagen lentos antes mencionados, y el hecho de que la aplicación de la cámara (y a veces algunas otras) tienen tendencia a fallar, pero también creemos que el rendimiento mediocre de la batería podría tener también la misma causa.

Si Xiaomi quisiera crear un teléfono que realmente pudiera rivalizar con lo mejor de Apple y Samsung, podría haber optado por el de gama alta (al menos cuando se lanzó el Mi Note 10) el Snapdragon 855, que podría haber tenido el rendimiento que se le exigía.

Sin embargo, si miras el Mi Note 10 más como un teléfono de gama media logrado, en lugar de un pretendiente al trono premium, el procesador deficiente se convierte en un problema menor y parece que puedas vivir con una ralentización ocasional que no dura mucho, dado el precio de este teléfono.

(Image credit: Future)

Cuando se trata de videojuegos, el Xiaomi Mi Note 10 aprovecha al máximo el chip Snapdragon 730G, y rara vez notamos tirones con juegos de alta gama como Call of Duty Mobile. La calidad de la pantalla también hace que la experiencia sea bastante agradable, por lo que si estás buscando un buen móvil para jugar, este no está nada mal.

El Mi Note 10 está disponible con 6 u 8GB de RAM. Oficialmente, la versión de 8GB se llama Note 10 Pro, pero aparte de la RAM extra, la única diferencia es que el Pro viene con 256GB de almacenamiento, en lugar de los 128GB de la versión básica, por lo que no hay una gran diferencia entre las dos.

Algo que nos pareció impresionante en el Mi Note 10 es el altavoz, que saca audio de buena calidad con suficiente volumen. Es solo un altavoz mono, y cuando estás viendo contenido o jugando, puedes taparlo sin querer con la mano, pero es un altavoz más que decente para un teléfono.

Este altavoz es ideal para escuchar música, pero quizás tus auriculares inalámbricos no lo sean tanto. Tuvimos algunos problemas con el Bluetooth al conectarse a los altavoces o a los auriculares. En ocasiones se entrecortaba o se ralentizaba. Esto no nos impidió seguir reproduciendo de música, pero molesta cuando sucede, lo cual es algo a tener en cuenta. Sin embargo, tiene una entrada para auriculares de 3,5mm, de modo que las personas que usan auriculares con cable estarán felices.

Software

El Xiaomi Mi Note 10 funciona con Android 9, que era el último sistema operativo disponible para los dispositivos Xiaomi cuando se lanzó, con la interfaz MIUI de la compañía en la capa superior. La estética de MIUI presenta iconos redondeados y una combinación de colores apagados. Cuando probamos el Mi 9, no nos entusiasmaba el aspecto del software, pero se han mejorado muchas cosas desde entonces.

Sin embargo, al igual que con todas las interfaces de usuario de terceros, si lo prefieres sobre las de otras marcas depende en gran medida del gusto, ya que se trata mayormente de una cuestión de estética, con quizás algunas diferencias en términos de funciones y navegación.

Sin embargo, algunas cosas no se rigen por el gusto de cada uno, y MIUI tiene un problema con el que otras marcas chinas han luchado en sus propias interfaces de usuario: el bloatware. El Xiaomi Mi Note 10 viene con algunas aplicaciones preinstaladas que no nos hacían mucha gracia, como el navegador web Opera y algunos juegos que ocupaban poco. Además de eso, algunas carpetas de aplicaciones (solo las que ya vienen en el teléfono, ninguna que crees tú) sugieren descargar otras aplicaciones adicionales, que saturan tu móvil. Sin embargo, en general, el problema no es tan grave aquí como hemos visto en otros dispositivos.

(Image credit: Future)

El Mi Note 10 no tiene un cajón de aplicaciones, por lo que las que descargues irán directas a la pantalla de inicio, pero puedes habilitarlo en el menú de configuración.

En general, la interfaz del teléfono nos pareció bastante ágil para navegar. Rara vez experimentamos ralentización al navegar por los menús y, aparte de algunos juegos grandes, las aplicaciones se abrieron rápidamente.

Una cosa que realmente nos gusta del Mi Note 10 fue su desbloqueo facial, que es una de las implementaciones más rápidas que hemos usado; en ocasiones, el teléfono se desbloqueó tan rápido que ni siquiera nos dio tiempo a ver la pantalla de bloqueo. Sin embargo, esto podría significar de problemas de seguridad; podría ser que la tecnología de reconocimiento facial no sea lo suficientemente avanzada como para analizar inequívocamente una cara.

Batería

La capacidad de la batería del Xiaomi Mi Note 10 es de 5260mAh, que es mucho más grande de lo que te dan la mayoría de los smartphones modernos. Por poner un ejemplo, la batería del iPhone 11 es de 3,110mAh, lo cual es el promedio. Por lo tanto, se podría esperar que Mi Note 10 tuviera una excelente duración de la batería, al menos un día y medio, casi dos, pero no es el caso.

De hecho, descubrimos que el Mi Note 10 solo dura aproximadamente un día entre cargas, lo que deja que desear dado el enorme tamaño de la batería. Sí, eso es aproximadamente lo que duran la mayoría de los smartphones, pero la mayoría tienen baterías más pequeñas, y dado que el peso y el grosor del teléfono probablemente se reduzcan al tamaño de la batería, significa que cargas con mucho peso extra para nada.

Esperamos que los culpables de consumir la batería sean la pantalla de alta calidad, así como el chip que incluye. Sea cual sea la razón, la duración de la batería de un día no es tan decepcionante en comparación con otros teléfonos, pero esperábamos un mejor rendimiento.

(Image credit: Future)

Mirando el lado bueno, cuando hicimos nuestra prueba de batería con el Mi Note 10, en la que cargamos completamente el teléfono, ponemos el brillo de la pantalla al máximo, y reproducimos un video de 90 minutos con el Wi-Fi encendido, solo cayó un 8%. Esa es una puntuación impresionante, superada en 2019 unicamente por el Huawei P30, que perdió un 7% y superando básicamente a todos los demás móviles.

Esto sugiere que la batería está bien optimizada para ver contenido, aunque no tanto para otras funciones, algo que puede importar más o menos en función del tiempo que emplees en el streaming y reproducción de medios.

No importa si la duración y el rendimiento de la batería del Xiaomi Mi Note 10 son suficientemente buenos para ti, hay una característica que podría compensártelo, y es la velocidad de carga: la carga rápida de 30W aquí es impresionante y llenará el tanque en muy poco tiempo.

De hecho, la velocidad de carga es tan rápida que no era necesario cargar el Mi Note 10 durante la noche: el dispositivo estaba lo suficientemente cargado cuando nos preparábamos para ir a dormir, por lo que no había necesidad de dejarlo enchufado toda la noche.

Queda por ver qué efectos tiene esta carga ultrarrápida en la batería a largo plazo: es posible que pueda dañarla con el paso de los años, por lo que te recomendamos que no dejes el teléfono enchufado demasiado tiempo si no hace falta.

Cómpralo si...

Quieres hacer fotos de alta calidad

Si quieres hacer fotografías increíbles o fantásticos retratos, este es tu teléfono. Claro, hay algunas ventajas que te darían una DSLR o una sin espejo, pero si quieres hacer capturas de primera con un teléfono, este es el indicado.

Quieres un teléfono que te guste tener en la mano

La pantalla curva y la parte trasera del Mi Note 10 hacen que se sienta bien en la mano, sin importar cuán grandes o pequeñas sean las tuyas.

Quieres un teléfono premium sin gastarte una fortuna

Xiaomi ha fijado el precio del Mi Note 10 de manera supercompetitiva y tiene la mayoría de las características de un teléfono de gama alta excepto su precio. Siendo así, si quieres una cámara de vanguardia, una pantalla con bordes curvos y una carga ágil sin pagar mucho dinero, este es el gran teléfono que buscabas.

No lo compres si...

Odias el notch

Xiaomi está dejando la muesca donde otros la han quitado, y si no te gusta que ni un pequeño notch invada tu pantalla, no te gustará el Mi Note 10. Probablemente prefieras un teléfono con un hueco o una cámara selfie emergente.

No te importa la cámara

La cámara del Mi Note 10 es su gran punto de fuerza, por lo que si no eres de hacer muchas fotos con tu teléfono, o no necesitas que tus fotos sean de la mejor calidad, te vas a perder lo mejor que ofrece este móvil.

Necesitas mucha potencia de procesamiento

El Mi Note 10 puede reproducir juegos y multimedia sin problemas, pero en general su procesador no es el de mejor rendimiento, por lo que si necesitas una gran cantidad de potencia de procesamiento para realizar múltiples tareas, debes buscar un teléfono con mejores especificaciones.

Primer análisis: febrero de 2020

Competencia

Huawei P30 Pro

(Image credit: Future)

Durante mucho tiempo, el Huawei P30 Pro era el primero en nuestra lista de los mejores teléfonos con cámara. Si bien no tiene el increíble sensor de 108MP del Mi Note 10, tiene una serie de potentes funciones de posprocesado, y también un buen hardware, como el que fue el sensor de cámara de mayor resolución de todos los tiempos, que te permite hacer algunas instantáneas fantásticas. Desde su lanzamiento, su precio ha bajado un poco, por lo que ahora es definitivamente un rival del Mi Note 10.

Lee nuestro análisis detallado del Huawei P30 Pro

Realme X2 Pro

(Image credit: TechRadar)

El Realme X2 Pro fue el primer teléfono disponible a nivel mundial que tuviera un sensor de 64MP, y aunque tiene menos resolución que el sensor de 108MP del Mi Note 10, hay muchas otras razones para que este teléfono te pueda gustar, la principal de ellas es su enorme batería, y también pantalla con frecuencia de actualización de 90Hz.

Xiaomi Mi 9

(Image credit: Future)

Si te gustan los teléfonos Xiaomi pero no necesitas el modelo más nuevo de la marca, el Mi 9 se lanzó a principios de 2019 y tiene las características de un teléfono de gama media decente, sin aspiraciones a premium, a un precio claramente asequible. Es bastante económico, pero las especificaciones tampoco son nada despreciables.