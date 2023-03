Xiaomi 13 Lite: primeras impresiones al probar el modelo más asequible

Xiaomi 13 Lite: Análisis en dos minutos

Xiaomi presentó a nivel global sus tres nuevos móviles en un evento de lanzamiento el 26 de febrero, de cara a MWC de Barcelona (opens in new tab). El Xiaomi 13 (opens in new tab) y el Xiaomi 13 Pro (opens in new tab) hicieron su debut internacional después de haber sido lanzados exclusivamente en China a finales del año pasado. Sin embargo, el Xiaomi 13 Lite fue una sorpresa adicional ya que, hasta ese momento, habíamos oído hablar muy poco de él.

A primera vista, el Lite es un poco raro en comparación con sus hermanos; un fuera de serie dentro de la serie Xiaomi 13. Por un lado, sus tres cámaras traseras no se benefician de la asociación de Xiaomi con Leica, cosa que si hacen sus hermanos. Por otro lado, tiene un aspecto muy diferente en comparación con el Xiaomi 13 y el 13 Pro, ya que los modelos superiores tienen un gran módulo rectangular de cámaras en su parte trasera que se ve distinto.

Lo cierto es que el Lite tiene más elementos de diseño de la gama Xiaomi 12 (opens in new tab)que da la nueva gama Xiaomi 13, y hay un dispositivo en particular, ya existente dentro de la cartera de productos de Xiaomi, cuyo parecido con el Xiaomi 13 Lite es mucho más que circunstancial.

El Xiaomi 13 Lite parece que es un Xiaomi Civi 2 al que le han cambiado el nombre. Ese modelo debutó en China en septiembre de 2022. El Xiaomi 13 Lite tiene el mismo diseño delgado y ligero, funciona con el mismo chip Snapdragon 7 Gen 1 y cuenta con las mismas funciones especializadas, como el doble flash LED frontal para ofrecer lo que la empresa denomina "Xiaomi Selfie Glow".

A pesar de ejecutar Android 12 (mientras que los Xiaomi 13 y 13 Pro llegan con Android 13), el Xiaomi 13 Lite sí que cuenta con la misma versión de la capa de personalización de la compañía, MIUI 14.

Aunque no hay participación de Leica en el sistema de cámaras, el sensor principal de 50MP es una oferta impresionante a primera vista (es el mismo Sony IMX766 que se encuentra en el Xiaomi 12), mientras que el ultra gran angular de 8MP y el macro de 2MP parecen un poco más ordinarios y esperados, teniendo en cuenta la posición de gama media del teléfono.

La cámara frontal de 32MP del Xiaomi 13 Lite está acompañada por un sensor de profundidad secundario de 8MP, y juntos se sitúan dentro de un recorte en forma de píldora en la parte superior central de la pantalla. Lo cierto es que esto le da un aspecto que recuerda mucho a la "Dynamic Island (opens in new tab)" del iPhone 14 Pro (opens in new tab), aunque no esperes una funcionalidad similar a la de iOS.

En realidad, el diseño puede ser el mayor argumento de venta del Lite (además de su precio). A pesar de estar en el medio de la serie Xiaomi 13 en términos de tamaño de pantalla, con 6,55 pulgadas (frente a las de 6,36 pulgadas del Xiaomi 13 y las 6,73 pulgadas del 13 Pro), el 13 Lite es notablemente más delgado con 7,2mm (frente a 8mm y 8,4mm), y también más ligero, con 171g (frente a 185g y 210g, respectivamente).

Incluso siendo tan fino, el 13 Lite es capaz de albergar la misma batería de 4.500mAh que el Xiaomi 13 estándar, junto con la misma carga rápida por cable de 67W. Lo que no tiene es tecnología de carga inalámbrica. Sin embargo, con una carga completa prometida en 40 minutos, parece un inconveniente menor.

Siempre que no necesites el rendimiento de un buque insignia o la cámara más potente que puedas encontrar en un móvil, el 13 Lite parece ser un gama media lo suficientemente capaz, con algunos toques únicos en un diseño atractivo y ligero.

Publicaremos nuestro análisis en profundidad definitivo cuando hayamos podido pasar mucho más tiempo con el Xiaomi 13 Lite. Mientras tanto, sigue leyendo para obtener más información sobre lo que el Xiaomi 13 Lite tiene que ofrecer. Por cierto, si te interesa también puedes leer nuestros análisis del Xiaomi 13 (opens in new tab) y del Xiaomi 13 Pro (opens in new tab).

Xiaomi 13 Lite: Precio y disponibilidad

Toda la nueva familia Xiaomi 13 fue presentada a nivel global el 26 de febrero de 2023 y ya está a la venta (opens in new tab).

En España, el Xiaomi 13 Lite se comercializa en dos variantes. La básica cuesta 499,99€ y cuenta con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, mientras que si prefieres más capacidad, puedes optar por la configuración con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento por 549,99€.

Xiaomi 13 Lite: Especificaciones

Si estás familiarizado con el Xiaomi Civi 2 (exclusivo de China), te habrás dado cuenta de que adaptar ese modelo para convertirlo en el Xiaomi 13 Lite para su lanzamiento internacional, la compañía ha reducido tanto las combinaciones de colores como las posibilidades de memoria RAM.

Mientras que el Civi 2 se podía adquirir con 8GB o 12GB de RAM y 128GB o 256GB de almacenamiento no ampliable, y el 13 Lite está disponible en España con las mismas dos opciones de almacenamiento, la RAM es de 8GB en las dos variantes. Por otro lado, el almacenamiento es del tipo UFS 2.2, que es mucho más lento que el almacenamiento UFS 4.0 que se encuentra en sus hermanos de lanzamiento más premium, es decir, el Xiaomi 13 (opens in new tab) y el Xiaomi 13 Pro (opens in new tab).

Swipe to scroll horizontally Xiaomi 13 Lite: ficha técnica Header Cell - Column 1 Dimensiones: 159.2 × 72.7 × 7.23mm Peso: 171g Pantalla: 6.55 pulgadas 20:9 FHD+ (2400 x 1080) 120Hz AMOLED, protegida por Gorilla Glass 5 Chip: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 RAM: 8GB Almacenamiento: 128GB (UFS 2.2) SO: Android 12 con MIUI 14 Cámara principal: 50MP, f/1.8, 86° ángulo de visión (Sony IMX766) Cámara ultra gran angular: 8MP, f/2.2, 119° ángulo de visión Cámara macro: 2MP, f/2.4 (4cm enfoque fijo) Cámara frontal: 32MP, f/2.4, 100° ángulo de visión con sensor profundidad 8MP + flash LED dual (Xiaomi Selfie Glow) Audio: Altavoz con Dolby Atmos Batería: 4.500mAh Carga: 67W por cable Colores: azul, negro y rosa

Xiaomi 13 Lite: Diseño

Pantalla de Gorilla Glass 5, marco de plástico

Súper fino y ligero

Disponible en tres colores

El elemento más distintivo de los Xiaomi 13 y 13 Pro son sus grandes protuberancias para las cámaras, con las esquinas redondeadas, que se asientan con orgullo en la parte trasera de cada teléfono y destacan en contraste con un cristal plano de color negro.

En comparación, el diseño de la cámara del Xiaomi 13 Lite es totalmente diferente y mucho más parecido al aspecto de la línea Xiaomi 12; con un entorno de color a juego alrededor de cada sensor, y pequeñas líneas divisorias que tallan las distintas secciones del módulo.

Mientras que el 13 y el 13 Pro contrastan entre sí con el diseño plano del primero y los bordes redondeados del segundo, la forma del 13 Lite también se asemeja más a la del Pro en este sentido, con un marco delgado, con Gorilla Glass 5 en la parte delantera y una parte trasera de cristal redondeada.

Uno de los grandes argumentos de venta del Lite es lo delgado que es, con un groso de sólo 7,23mm, lo cual es muy cómodo para guardarlo en el bolsillo, pero el redondeo en el punto donde el cristal se une al marco da la impresión de que el dispositivo es aún más delgado, especialmente en la mano. El Lite es también agradablemente... ligero para su tamaño, con 171g, sin duda gracias a la elección de los materiales.

El Xiaomi 13 Lite se basa en un marco de plástico brillante en lugar de metal. Cuando tuvimos el móvil en nuestras manos nos pareció que está bien, aunque la calidad del acabado y la reflectividad del material delatan un poco que este teléfono cuesta menos dinero que sus hermanos premium.

Sin embargo, la verdadera preocupación es cómo se desgastará el plástico tras un uso prolongado. Para un móvil de diseño como el Xiaomi 13 Lite, es de esperar que el uso general no cause un desgaste desproporcionado en el marco que habría sido mucho menos notable si Xiaomi hubiera optado por el metal, pero solo el tiempo lo dirá.

El marco alberga los botones a lo largo del lado derecho y la conexión USB-C en la parte inferior, y en la parte superior encontramos el clásico emisor de infrarrojos de Xiaomi, que sirve para usar tu móvil como mando a distancia y controlar tu TV y otros muchos dispositivos.

Se puede elegir entre tres colores a nivel internacional: negro, azul y rosa. Nos parece que son tres colores bien elegidos, y el rosa en concreto, que puedes ver en las imágenes, nos parece un tono muy atractivo.

Xiaomi 13 Lite: Pantalla

Pantalla AMOLED 6.55 pulgadas Full HD+

Tasa de refresco 120Hz, tasa de muestreo táctil 240Hz

Dos cámaras frontales perforadas

A pesar de ser el modelo menos caro de la familia, en realidad la pantalla de 6,55 pulgadas del Xiaomi 13 Lite se sitúa entre los modelos estándar y Pro en lo que respecta al tamaño, mientras que las especificaciones técnicas del panel no son demasiado diferentes de las del Xiaomi 13 más caro.

Por lo que hemos podido comprobar hasta ahora, la pantalla AMOLED Full HD+ ofrece buenos colores y ángulos de visión, y un brillo competente, aunque su pico prometido de 1.000 nits es casi la mitad que el del Xiaomi 13 y el 13 Pro (ambos con un tope de 1.900 nits), lo que significa que la visibilidad en lugares luminosos deja mucho margen de mejora.

Los gamer apreciarán la fluida tasa de refresco de 120Hz y la tasa de respuesta táctil de 240Hz, mientras que aquellos a los que les guste reproducir contenidos se beneficiarán del panel de 10 bits con los estándares Dolby Vision y HDR10+, así como con toda la gama de colores DCI-P3.

El uso de tecnología OLED en lugar de LCD, que de vez en cuando sigue apareciendo en el mercado de gama media, mejora el contraste, proporciona imágenes más vívidas y mejora la eficiencia energética, mientras que el uso por parte de Xiaomi de una atenuación de 1.920PWM y herramientas de visualización asistida, como un modo de lectura dedicado, deberían facilitar la visión, en términos de comodidad del espectador.

Hay un lector óptico de huellas dactilares bajo la pantalla para mayor seguridad y, en la parte superior, un recorte en forma de píldora que alberga dos sensores de cámara frontales.

Xiaomi 13 Lite: Software

Ejecuta Android 12 con la capa de personalización Xiaomi MIUI 14

Mínimo dos años de actualizaciones de seguridad

El Xiaomi 13 Lite viene con Android 12 de fábrica, mientras que los Xiaomi 13 y 13 Pro vienen con Android 13 (opens in new tab). Ahora bien, los tres móviles vienen con la última y mejor versión de la capa de personalización de Xiaomi, MIUI 14, que mantiene el estilo característico de la interfaz de la compañía en Android desde el punto de vista de la interacción, pero también incluye algunas novedades.

Hay un nuevo elemento en la interfaz en forma de tarjeta para que la información seleccionada en pantalla sea más digerible y se pueda echar un vistazo, mientras que MIUI 14 ocupa menos espacio y recursos que MIUI 13, al tiempo que añade mejoras en la optimización de la privacidad y el rendimiento que prometen mejorar la calidad de vida.

El Xiaomi 13 Lite recibe dos años de actualizaciones del sistema operativo y tres años de actualizaciones de seguridad, lo que significa que se queda corto en comparación con sus hermanos insignia, ambos con tres años de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad.

Xiaomi 13 Lite: Cámaras

Doble cámara frontal con doble flash LED 'Xiaomi Selfie Glow

Cámara principal de 50MP f/1.8 (Sony IMX766)

Cámara ultra gran angular de 8MP f/2.2, 119° ángulo de visión

Cámara macro de 2MP f/2,4 (4cm de enfoque fijo)

Por desgracia, el Xiaomi 13 Lite no se beneficia de todo lo que ha logrado ofrecer Xiaomi con sus cámaras del Xiaomi 13 y 13 Pro gracias a la asociación con Leica, ya que el Lite cuenta con una configuración de sensor menos especial.

Lleva el mismo sensor Sony IMX766 de 50MP que tiene el Xiaomi 12, cuya experiencia con la cámara nos pareció "aceptable", pero nada de otro mundo. El resto de las cámaras es una ultra gran angular de 8MP y un macro de 2MP con enfoque fijo que sin duda añaden variedad a la experiencia fotográfica del teléfono, pero no necesariamente calidad.

En cierta manera si hablamos de cámaras lo que más destaca en el Xiaomi 13 Lite es su sistema frontal. Hay una cámara principal para selfies de 32MP acompañada de un sensor de profundidad de 8MP, perfecto para los selfies en modo retrato, con la esperanza de lograr un rico efecto desenfocado alrededor de los sujetos.

Hay dos trucos ingeniosos relacionados con la experiencia fotográfica frontal del teléfono: uno de hardware y otro de software. "Xiaomi Selfie Glow" es el nombre que la compañía le da a la matriz de flash LED dual, montada a ambos lados de la cámara frontal; su objetivo es ofrecer una iluminación superior al hacer fotos selfies en entornos con poca luz. La posición desplazada de los flashes debería ayudar a reducir el efecto de punto de luz duro que sufren algunas fotos frontales hechas con flash.

En segundo lugar está el encuadre dinámico, que puede cambiar automáticamente el zoom de 1x a 0,8x o 0,6x al usar la cámara frontal, dependiendo, en parte, de cuántos sujetos detecte el teléfono en el encuadre. Esto es posible gracias al amplio campo de visión de 100° de la cámara.

Xiaomi 13 Lite: Rendimiento y audio

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 chip

8GB RAM y 128GB almacenamiento (UFS 2.2)

Dolby Atmos

El chip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 es relativamente desconocido en el mundo de la telefonía, ya que sólo lo utilizan el Xiaomi Civi 2 (el Xiaomi 13 Lite chino) y la versión china del Oppo Reno 8 Pro. Sin embargo, debería ser más que capaz de satisfacer las necesidades de la mayoría de los usuarios, incluidos los juegos de alta fidelidad (aunque los ajustes gráficos máximos probablemente estén fuera de su alcance).

El Xiaomi 13 Lite se comercializa en España en dos opciones de almacenamiento de tipo UFS 2.2, por lo que podrás elegir entre 128GB y 256GB, no ampliables, mientras que van acompañados de 8GB de RAM en ambos casos.

Ese almacenamiento UFS 2.2 es una tecnología de almacenamiento notablemente más antigua y lenta, en comparación con el almacenamiento de vanguardia compatible con UFS 4.0 que se encuentra en los Xiaomi 13 y 13 Pro de clase insignia.

La experiencia de audio no hace mención de altavoces estéreo, y en el evento en el que estuvimos probando el teléfono, no pudimos probar adecuadamente la calidad de sonido pero Xiaomi al menos promete soporte Dolby Atmos.

Xiaomi 13 Lite: Duración de la batería

Batería de 4.500mAh

Carga rápida por cable de 67W

No soporta carga inalámbrica

A pesar de presumir de un diseño tan fino y ligero, el Xiaomi 13 Lite se las arregla para integrar la misma batería de 4.500mAh de capacidad que el Xiaomi 13, mucho más grueso, y, mejor aún, iguala sus prometedoras y rápidas velocidades de carga por cable de 67W.

Un inconveniente a a unas personas podría importar más que a otras es que no ofrece carga inalámbrica, pero lo cierto es que pudiendo cargar por cable la batería al completo en tan solo 40 minutos a nosotros no nos parece un gran problema.

Primer análisis: febrero de 2023