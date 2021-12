Apple AirPods Max: análisis

Análisis en dos minutos

Los AirPods Max de Apple eran los auriculares más esperados del 2020, tras 2 años de rumores y especulaciones sobre ellos.

Al tratarse de los primeros auriculares over-ear de Apple, las expectativas eran altas, sobre todo teniendo en cuenta el éxito de los Apple AirPods y los AirPods Pro, que se han convertido rápidamente en los auriculares inalámbricos más fácilmente reconocibles de la actualidad.

Desde el 2018, oímos rumores de que los AirPods Max serían los cascos inalámbricos más avanzados que jamás se hayan lanzado, y se especulaba con que vendrían con características futuristas como gestos al aire que no requerirían que se tocara el dispositivo en absoluto para controlarlo.

Si los AirPods Max hubieran venido con esas revolucionarias especificaciones, su precio de 629€ podría haber estado justificado, pero lamentablemente no es el caso.

En realidad, los AirPods Max de Apple son más corrientes de lo que muchos esperaban, aunque con una calidad de audio extraordinaria y unas características de calidad de vida geniales para los que ya son devotos del ecosistema de Apple.

Veamos primero los aspectos positivos: lo mejor de los AirPods Max es su sonido, que es nada menos que excepcional. Pueden competir fácilmente con los Sony WH-1000XM4 en este aspecto, con un amplio y envolvente escenario sonoro y un perfil cuidadosamente equilibrado, con agudos claros, medios suaves y potentes bajos.

Con altos niveles de detalle y claridad, con AirPods Max puedes escuchar detalles de tus canciones favoritas que no habías notado antes, y eso es lo que define un par de auriculares con un sonido realmente fantástico.

La cancelación activa del ruido también es líder en su clase, situándose a la altura de los auriculares Bose Noise Cancelling Headphones 700, y el modo transparente es realmente útil cuando necesitas escuchar rápidamente tu entorno.

El diseño, aunque puede ser controvertido, es otra victoria para Apple. Con unos auriculares grandes y planos fabricados con acero inoxidable, los AirPods Max tienen un aspecto inconfundible de "Apple", centrándose en la simplicidad y la funcionalidad.

Dan una sensación premium, más que los Sony WH-1000XM4, que están hechos mayormente de plástico, aunque la construcción de acero inoxidable significa que los AirPods Max son bastante pesados. Apple ha incluido una diadema de malla diseñada para reducir la presión sobre la cabeza durante su uso, pero son bastante densos, por lo que si eres especialmente sensible a la presión sobre la cabeza, los AirPods Max puede que no sean los auriculares adecuados para ti.

(Image credit: TechRadar)

Dicho esto, a nosotros nos parecieron bastante cómodos, y apreciamos el uso de controles físicos en lugar de los vistosos controles de deslizamiento que la mayoría de los auriculares inalámbricos parecen preferir hoy en día. Nos gustó especialmente la reproducción de la Corona Digital del Apple Watch, que permite ajustar el volumen con precisión y controlar fácilmente la reproducción de música.

Eso es lo que pasa con los AirPods Max, y con los productos de Apple en general: simplemente funcionan bien. El emparejamiento es increíblemente fácil, no notamos ninguna caída de conexión, y Apple se ha apartado de tecnologías como los controles de deslizamiento que no considera lo suficientemente buenas para sus productos, y así ofrecer una seria competencia.

Un problema de diseño bastante grande es la falta de un puerto de audio de 3,5mm. Si quieres escuchar música con una conexión por cable, o conectar los AirPods Max a un amplificador o DAC, tendrás que comprar por separado un adaptador de puerto de audio USB-C a 3,5mm. Si Apple quiere vender estos auriculares como unos cascos de alta calidad, el hecho de que no se puedan usan con un amplificador nada más sacarlos de la caja es lamentable.

Otra cosa que desanimará a los audiófilos es la falta de compatibilidad con los códecs de audio de alta resolución, que se limita a los propios Apple Digital Masters.

(Image credit: TechRadar)

Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Para quién son los AirPods Max de Apple? A pesar de su elevado precio y de su fantástica calidad de sonido, no van dirigidos a audiófilos que quieran sacar hasta la última gota de fidelidad de audio de sus auriculares con el uso de códecs y amplificadores Hi-Res Audio.

Sin embargo, su precio hace que los AirPods Max tampoco sean un producto para el gran público, ya que quienes escuchan música de vez en cuando no estarán dispuestos a gastar tanto por unos auriculares con cancelación de ruido.

La conclusión a la que hemos llegado es que los AirPods Max están dirigidos directamente a los devotos de Apple: aquellos que ya tienen un iPhone, utilizan Siri con frecuencia y quizás ya han tenido unos AirPods en el pasado.

Los usuarios de Apple pueden disfrutar de muchas ventajas que los usuarios de Android no tienen, como el Audio Espacial envolvente, la posibilidad de cambiar automáticamente entre dispositivos iOS, la configuración con un solo toque, la activación de Siri con manos libres y el uso compartido de audio. Las actualizaciones posteriores al lanzamiento incluyen Conversation Boost, la capacidad de anunciar notificaciones con Siri y la integración con la función Find My de Apple.

Para los usuarios de Android, los AirPods Max son simplemente unos cascos de alto rendimiento con cancelación de ruido con un diseño inusual, y por muy bien que suenen, a estos usuarios no les podemos dar una justificación del alto precio.

Pero si eres del ecosistema de Apple, tienes dinero ahorrado y no eres fan del audio de alta resolución, no encontrarás unos auriculares que suenen mejor o sean más fáciles de usar que los AirPods Max.

(Image credit: TechRadar)

Apple AirPods Max: precio y fecha de lanzamiento

Los AirPods Max de Apple cuestan 629€ y fueron lanzados oficialmente el 15 de diciembre del 2020.

Ese precio hace que los AirPods Max sean mucho más caros que muchos de los mejores auriculares 'over-ear' del mercado, incluidos nuestros auriculares favoritos actuales, los Sony WH-1000XM4. Cualquiera que espere un precio económico, como vimos con el recientemente lanzado HomePod mini, se va a llevar un chasco.

Hay rumores de que Apple está planeando lanzar una variante de los AirPods Max más barata y apta para deportistas, pero incluso esa versión puede costar bastante dinero.

(Image credit: TechRadar)

Diseño

Después del precio, la siguiente gran controversia que rodea a los AirPods Max es su diseño: no se parecen a ningún otro dispositivo del mercado en este momento, con dos grandes auriculares planos fabricados en acero inoxidable y un estuche de transporte que se reconoce al instante.

Los auriculares tienen una calidad inconfundible de "Apple". Algunos los describen como elegantes y minimalistas, mientras que otros dicen que no tienen ninguna característica especial. Aquellos que buscan un poco más de impacto de sus auriculares pueden querer probar los AirPods Max en una de sus opciones de colores más brillantes, que incluyen, plata, azul cielo, verde y rosa.

Al principio no nos convencía el diseño general, pero tenemos que decir que nos ha ido enganchando. Tienen un aspecto bastante especial en comparación con la competencia, con una calidad de construcción que da una sensación lo bastante premium para el precio.

Aunque sean especiales, esos auriculares de acero inoxidable dan los AirPods Max un peso considerable, concretamente 385g, en comparación, los Sony WH-1000XM4 pesan 254g. Sin duda, ese peso extra hace que los AirPods Max den la sensación de ser resistentes y estar bien hechos, pero es mucho peso para llevarlo en la cabeza todo el día.

(Image credit: TechRadar)

Para compensar ese peso adicional, los AirPods Max de Apple vienen con una diadema hecha de un tejido de malla que está diseñado para reducir la presión sobre la cabeza. El aspecto de la diadema es realmente novedoso, pero después de pasar un tiempo con los AirPods Max, hemos llegado a apreciarlo: son muy cómodos de llevar a pesar de su peso.

¿Son tan cómodos como los Sony WH-1000XM4? No creemos que estén a la altura de los mejores auriculares que se pueden comprar hoy en día en ese aspecto, pero los AirPods Max no tienen esa incómoda sensación de presión que provocan algunos auriculares sobre la oreja.

El marco de la diadema está hecho de acero inoxidable, con brazos telescópicos que puedes ajustar para encontrar un buen ajuste, y se mantendrán en su lugar una vez que los sitúes, por lo que no estarás constantemente reajustando. La montura es robusta y está bien hecha, pero no es tan pesada como para ejercer presión sobre la cabeza.

Los auriculares de espuma viscoelástica también son cómodos y pueden girar de forma independiente para adaptarse a la cabeza. Los auriculares son fácilmente extraíbles y se fijan mediante un imán.

(Image credit: TechRadar)

Los controles on-ear de los AirPods Max son mínimos. Curiosamente, Apple ha rescatado el dial la Corona Digital del Apple Watch, que dice que permite un control preciso del volumen, así como reproducir o pausar el audio, saltar pistas, responder o finalizar llamadas telefónicas y activar Siri.

Basta con girar el dial de la parte superior del auricular derecho para ajustar el volumen, o pulsar una vez para reproducir/pausar la música, pulsar una vez para responder y finalizar llamadas, pulsar dos veces para saltar a la siguiente pista y pulsar tres veces para saltar hacia atrás.

Nos ha gustado el tacto que tiene el dial, y definitivamente es una forma más precisa de ajustar el volumen en comparación con un botón o controles de deslizamiento. De hecho, nos alegramos de que Apple no haya optado por carcasas sensibles al tacto, ya que pueden fallar, según nuestra experiencia y es difícil recordar todos esos comandos gestuales diferentes.

El auricular derecho también tiene un botón de control de ruido que permite cambiar entre la cancelación de ruido activa y el modo transparente, que permite que pase algo de ruido ambiental a través de los auriculares, mientras que la parte inferior del auricular alberga un puerto Apple Lightning para la carga.

Lo que no se incluye es un puerto de audio de 3,5mm. Por lo tanto, si quieres usar una conexión por cable, tendrás que pagar aparte un adaptador de audio Lightning a 3,5mm.

Es frustrante que no venga incluido con los auriculares si tenemos en cuenta lo caros que son: si estás pagando 629€ por un par de auriculares, sería de esperar (y con razón) poder conectarlos a un amplificador o DAC para sacarles hasta la última gota de fidelidad nada más sacarlos de la caja.

(Image credit: TechRadar)

Curiosamente, la falta del puerto de audio no es el aspecto de diseño más controvertido de los AirPods Max. Ese premio se lo lleva la extraña Smart Case, que pone los auriculares en un "estado de energía ultrabaja", conservando la batería mientras los auriculares no están en uso.

Hasta ahora, los comentarios de Twitter han comparado la Smart Case con un sujetador, un antifaz para dormir y un bolso, y no podemos culparles.

Este diseño no sería tan polémico si la funda hiciera lo que se supone que debe hacer: proteger los auriculares. En cambio, la Smart Case deja la diadema de los AirPods Max totalmente expuesta, y aunque una abertura en la parte inferior del estuche facilita la carga de los auriculares sin necesidad de sacarlos, los deja vulnerables a la suciedad que pueda colarse.

El material de goma también es un imán para las manchas y los arañazos, y basta con meter la Smart Case en una mochila para que se empiece a deteriorar el aspecto impecable que tiene nada más sacarla de la caja. De nuevo, esperábamos más de Apple por este precio. Aunque es ligera y compacta, una funda dura con cremallera daría mucha más protección y tranquilidad.

(Image credit: TechRadar)

Rendimiento de audio

La calidad de audio que ofrecen los AirPods Max de Apple es simplemente excepcional. Vienen con un escenario sonoro amplio y bien equilibrado que deja mucho espacio para que cada instrumento brille de verdad. Si a eso le sumamos estupendas funciones adicionales como la pausa automática de la música cuando te quitas los auriculares y el Audio Espacial, tenemos unos cascos magníficos.

Al escuchar Garden Song de Phoebe Bridgers, su suave voz suena suave y clara, con cada detalle meticulosamente transmitido por los AirPods Max. La guitarra con efecto percutivo tiene una calidad que encandila, con un sentido fantástico del ritmo y de la separación estéreo.

Al pasar a Love My Way de The Psychedelic Furs, el glockenspiel (el instrumento con sonido similar a un xilófono suave) suena brillante y vívido, mientras que el bajo bien controlado da una base sólida para la guitarra y la voz. Al subir el volumen, no experimentamos ningún problema de distorsión, en parte gracias al motor de imanes de neodimio que hay en el interior de los auriculares y que alimenta sus transductores de 40mm.

(Image credit: TechRadar)

Los AirPods Max son ideales para escuchar prácticamente cualquier género musical, tanto si te gusta el pop enérgico, las voces fuertes como las del hip-hop, o las líneas de bajo contundentes y, a diferencia de los AirPods Pro, también reproducen de maravilla la música clásica. Cuando escuchamos Júpiter de Mozart, la explosiva apertura suena llena y rica, mientras que los pasajes más tranquilos de la flauta se oyen delicados, con exactitud y precisión.

A pesar del elevado precio de los AirPods Max, la compatibilidad con archivos de audio de alta resolución se limita a las pistas propias de Apple Digital Masters, que solo están disponibles a través de Apple Music. Una vez más, esto hace que nos sintamos un poco defraudados, ya que esperábamos un soporte de códecs completo a este precio, y ahora que Apple Music ofrece Audio Sin Pérdidas, la falta de soporte de streaming sin pérdidas es un fallo sin paliativos.

(Image credit: TechRadar)

Audio espacial

Al igual que los AirPods y los AirPods Pro, los AirPods Max vienen con el chip Apple H1 en cada auricular, que cuenta con nada menos que 10 núcleos de audio para permitir el ecualizador adaptativo, la cancelación activa del ruido, el modo transparente y el audio espacial.

Lanzada como parte de iOS 14, la función de Audio Espacial llegó por primera vez a los AirPods Pro, y funciona para contenidos en 5.1, 7.1 y Dolby Atmos, que posiciona el sonido a tu alrededor dentro de una esfera virtual. Esto significa que, por ejemplo, si estás viendo una película en Dolby Atmos en la que hay un avión volando por encima, sonará como si el avión realmente estuviese pasando por encima de ti.

Algo que es exclusivo de Spatial Audio es el hecho de que los AirPods Max son capaces de seguir el movimiento de tu cabeza utilizando acelerómetros y giroscopios incorporados, así como la posición de tu dispositivo iOS, lo cual hace que al mover la cabeza, el audio siempre sonará como si viniera de la pantalla.

Para probarlo por ti mismo, solo tienes que encontrar contenido que esté disponible en los formatos de sonido envolvente antes mencionados: Apple TV+, Disney+ y HBO Max permiten el Audio Espacial, aunque los gustos de Netflix y Amazon Prime Video aún no han hecho lo mismo y han añadido soporte de sonido envolvente para sus aplicaciones de iOS.

Afortunadamente, es posible convertir el contenido estéreo en Audio Espacial mientras se usan los AirPods Max o los AirPods Pro abriendo los ajustes de los auriculares en el dispositivo.

Hemos probado la función de Audio Espacial en los AirPods Max con contenido del Apple TV Plus, y tenemos que decir que es muy efectiva. No, no es tan convincente como una verdadera configuración de sonido envolvente Dolby Atmos, pero hace que ver películas sea mucho más envolvente, y es una fantástica función para aquellos que ven muchas series y películas en un iPhone o iPad.

(Image credit: TechRadar)

Cancelación de ruido

La cancelación de ruido que ofrecen los AirPods Max es muy potente, y diríamos que está a la altura de los Sony WH-1000XM4 y los auriculares Bose Noise Cancelling Headphones 700.

Cada auricular cuenta con tres micrófonos orientados hacia el exterior para detectar el ruido ambiental, mientras que un micrófono en el interior del auricular controla el sonido que llega a tu oído.

Según Apple, los AirPods Max utilizan audio computacional para adaptar continuamente su rendimiento de cancelación de ruido basado en "el ajuste y el movimiento de los auriculares en tiempo real", y nos pareció eficaz al probarlo en diferentes situaciones.

Durante una ida al trabajo, la mayor parte del ruido del metro quedó bloqueado, y con nuestra música sonando, no pudimos apenas oírlo. Los AirPods Max te dan una sensación de paz cuando los usas en entornos ruidosos, tanto si estás trabajando en una cocina con la lavadora rugiendo de fondo, como si intentas tener unos momentos de aislamiento en un viaje ajetreado.

El modo transparente también es útil: basta con pulsar el botón de cancelación de ruido en el auricular derecho para permitir que el ruido ambiental pase a través de los auriculares, permitiéndote escuchar tu entorno.

Es muy útil si necesitas mantener una conversación rápida con alguien sin tener que parar la música, y ha funcionado muy bien en nuestras pruebas, haciendo que parezca que no llevas los auriculares puestos.

(Image credit: Techradar)

Duración de la batería y conectividad

Los AirPods Max proporcionan hasta 20 horas de audio de alta fidelidad (de nuevo, según Apple), tiempo de conversación o reproducción de películas, lo que normalmente no parece una duración enorme. Sin embargo, dado que se mide con la cancelación activa de ruido activada, es una cifra bastante respetable.

Los mejores auriculares over-ear suelen alcanzar unas 30 horas de duración de la batería, aunque muchos modelos muy buenos solo llegan a unas 20; en cualquier caso, es suficiente para un día o dos de uso, dependiendo, obviamente, de cuánto los uses.

Con todo, la duración de la batería nos parece correcta, y nos gusta el hecho de que el Smart Case ponga los auriculares en un modo de bajo consumo. Aun así, la imposibilidad de apagar los AirPods Max es desconcertante. Sin embargo, después de haberlos dejado en el Smart Case durante la noche varias veces, no se aprecia una disminución relevante de la duración de la batería.

La conectividad viene por cortesía de Bluetooth 5, y como tal, el emparejamiento es rápido y estable, y no deberías perder la conexión cuando te alejes de tu dispositivo de origen (siempre y cuando no te vayas a más de 420 metros, o te pongas tras varias paredes gruesas entre los AirPods Max y tu móvil).

Apple dice que los AirPods Max requieren dispositivos de Apple con iOS 14.3 o posterior, iPadOS 14.3 o posterior, macOS Big Sur 11.1 o posterior, watchOS 7.2 o posterior, o tvOS 14.3 o posterior. Aunque funcionarán con dispositivos Android y Windows, no podrás utilizar el Audio Espacial o la Conmutación Automática sin uno de los dispositivos de Apple mencionados.

(Image credit: TechRadar)

La función de cambio automático permite alternar fácilmente entre el iPhone, el iPad y el Mac cuando se pasa de escuchar música a atender llamadas, mientras que la configuración de un solo toque permite poner en marcha los nuevos auriculares con bastante rapidez. La configuración nos pareció increíblemente sencilla tanto con un dispositivo Android como con uno iOS, aunque los usuarios de iPhone se benefician de la posibilidad de alternar el Audio Espacial y otros ajustes de control.

También puedes compartir el audio entre dos juegos de AirPods desde prácticamente cualquier dispositivo fuente de Apple (incluso el Apple TV 4K o el iPod Touch) para que tú y un amigo podáis escuchar la misma música simultáneamente.

Como siempre, Apple ha incluido soporte para su asistente inteligente Siri, lo que hace que puedas usar comandos de voz para reproducir música, hacer llamadas, ajustar el volumen y escuchar indicaciones cuando estás en movimiento, entre otras cosas. Siri también puede leer los mensajes entrantes, lo que resulta útil si no quieres sacar el móvil del bolsillo, del bolso o de donde lo hayas dejado.

Desde su lanzamiento, Apple ha incorporado una nueva función a los AirPods Max: Conversation Boost. Esta función aumenta el volumen de las conversaciones que se producen delante del usuario cuando está en modo transparente. Aunque cualquiera puede beneficiarse, efectivamente permite a las personas con problemas de audición entender mejor lo que se dice en una conversación.

De nuevo, estas funciones están limitadas a los dispositivos iOS, lo que significa que muchas de las cosas que diferencian a los AirPods Max de la competencia no estarán disponibles para los usuarios de Android.

¿Debería comprar los AirPods Max de Apple?

(Image credit: TechRadar)

Cómpralos si...

Tienes un dispositivo iOS El emparejamiento y uso de los AirPods Max con dispositivos iOS es increíblemente sencillo, y no podemos dejar de elogiar a Apple por la fantástica experiencia de usuario que ofrecen estos auriculares.

Quieres que tus auriculares destaquen Los AirPods Max no se parecen a ningunos otros cascos del mercado actual, y su elegante diseño seguro que llamará la atención por donde pases.

Ves muchas pelis y series Si ves muchas películas en tu dispositivo iOS, que el Spatial Audio esté incluido hace que los AirPods Max sean el acompañamiento perfecto para tus sesiones de cine en casa.

No los compres si...

Solo usas dispositivos Android El alto precio de los AirPods Max hace que no los recomendemos a no ser que ya seas un devoto de Apple, ya que de lo contrario te pierdes muchas de las características que los diferencian de la competencia.

Quieres compatibilidad con el audio de alta resolución La compatibilidad con Hi-Res se limita a los propios Apple Digital Masters, y esto no será suficiente para satisfacer a quienes buscan una compatibilidad completa con el audio sin pérdidas.