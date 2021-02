Análisis: Moto G8 Plus

El Moto G8 Plus pone más potencia sobre la mesa con una matriz de sistema de cámara versátil, altavoces estéreo, marcos mínimos y un eficiente sistema de administración de batería. Es un dispositivo económico competente, aunque tiene algunos problemas.

El Moto G8 Plus es una continuación del Moto G7 Plus, que llegó sólo ocho meses antes, en 2019. Los populares teléfonos de la serie G de la compañía se enfocan en brindar la mejor experiencia posible a un precio económico, comenzando por una interfaz Android ordenada y original. Han estado entre nuestros mejores teléfonos baratos durante varios años.

El Moto G8 Plus aporta más capacidades con un sistema de cámara versátil, altavoces estéreo, un marco mínimo y una gestión eficiente de la batería.

Debido a los recientes desarrollos en el segmento de los smartphones económicos, estamos viendo una afluencia de funciones que se filtran desde los teléfonos de gama alta y, como resultado, hay mucho más que experimentar con los teléfonos de bajo coste en la actualidad.

El último teléfono Plus de Motorola se presenta con el mismo principio, incorporando una configuración de cámara triple de 48MP a la lista, y tecnología de carga rápida. Pero, ¿es lo suficientemente potente como para hacerse un nombre en la gama de teléfonos más extendida?

Además, ahora está acompañado por una serie completa de dispositivos Moto G8, incluido el estándar, el Moto G8 Power y una variedad de otros teléfonos. Entonces, ¿hay razones para optar por el Plus?

Precio y fecha de lanzamiento de Moto G8 Plus

La fecha de lanzamiento de Moto G8 Plus fue el 25 de octubre de 2019, sólo un día después de que se anunciara oficialmente al mundo. El resto de la serie Moto G8 se anunció en 2020, por lo que el modelo Plus llegó mucho antes.

El precio de salida del Moto G8 Plus fue de 310€, aunque hoy ya se puede encontrar por aproximadamente 240€.

Diseño

Moto G8 Plus tiene una estructura de plástico y viene en dos opciones de color: Cosmic Blue y Crystal Pink. El panel posterior tiene un acabado degradado brillante con los módulos de la cámara situados en la esquina superior izquierda y el icónico logotipo de Motorola en forma de murciélago alineado en el centro.

El área del logotipo funciona como sensor de huellas dactilares, bastante intuitivo y desbloqueando el teléfono en un santiamén. Si bien los sensores de huellas dactilares en pantalla han comenzado a aparecer en teléfonos de gama media, esas aplicaciones aún no son tan rápidas como un sensor de huellas tradicional.

El Moto G8 Plus mide 9.09 mm en su punto más grueso y pesa 188g, que es más que el G7 Plus. En el borde derecho hay un control de volumen y un botón de desbloqueo, que está texturizado para una mejor identificación, mientras que en el borde izquierdo encontramos una ranura para tarjeta SIM híbrida.

Esto significa que tiene una ranura SIM, más otra ranura que puede albergar una segunda SIM o una tarjeta microSD.

(Image credit: Future)

En el borde superior hay un micrófono y una entrada de jack de 3,5 mm, que los que aún no hayan pasado a los inalámbricos pueden usar para conectar los auriculares de siempre. El borde inferior tiene un micrófono, un puerto USB-C y una rejilla de altavoz.

Motorola sostiene que el cuerpo del G8 Plus es resistente al agua, y la compañía ha implementado pequeñas juntas de goma en toda la construcción del teléfono para respaldar esa afirmación. Sin embargo, todavía no es lo mismo que un teléfono con clasificación IP67 o 68, por lo que cualquier otra cosa que no sean las salpicaduras de agua habituales puede causar algún tipo de daño.

Viene con una funda protectora de plástico suave en la caja para mayor protección contra el desgaste normal, lo cual es útil, especialmente si eres propenso a que se te caiga el móvil.

En general, no hay nada extraordinario en el diseño del Moto G8 Plus y, en todo caso, sólo se ha hecho más ergonómico con la inclusión de una estructura de plástico en lugar de un diseño de sándwich de vidrio y metal del G7 Plus.

El diseño del Moto G8 Plus se asemeja más a los últimos teléfonos de la serie One de la compañía con una pizca de las cosas buenas de los Moto G.

(Image credit: Future)

Pantalla

El Moto G8 Plus tiene una pantalla un poco más grande que el G7 Plus con 6.3 pulgadas. Es un panel LCD IPS con una resolución FullHD+ (2280 x 1080 píxeles) y un notch en forma de U en la parte superior.

La pantalla tiene una relación de aspecto de 19:9, lo cual es decente para ver vídeos, ya que a menudo tienen esa relación. La pantalla está cubierta con una capa de Panda Glass, similar a la popular Corning, para protección contra caídas.

Hay marcos estrechos en tres lados, excepto en el área inferior, donde hay un borde negro más definido. Hay una rejilla de altavoz justo encima del notch, que funciona en conjunto con el altavoz inferior, formando el sistema estéreo del teléfono.

El diseño ligeramente más ancho complementa el perfil general del teléfono cuando está en la mano. Debido a la relación de aspecto 19:9, los vídeos cambian de tamaño automáticamente, pero sin recortes adicionales. La pantalla tiende hacia el espectro de color más frío de forma predeterminada, pero los usuarios pueden cambiarlo de acuerdo con sus preferencias entre las tres opciones predefinidas: natural, de refuerzo y saturado.

La pantalla del teléfono es adecuada para ver multimedia y juegos casuales, especialmente si estás de viaje o te mueves mucho, pero no podemos llamarla la mejor pantalla, ya que hay opciones FHD+ AMOLED disponibles a este precio.

Los colores son un poco más tenues de lo que nos gustaría, con un brillo máximo que puede ser superado por muchos teléfonos de la competencia, pero aún así está bien si no estás acostumbrado a pantallas de gama alta en tu smartphone.

Además, el teléfono tiene las funciones Peek Display y Attentive Display como parte del conjunto de personalización más extenso de Moto que, respectivamente, permite notificaciones en la pantalla cuando el teléfono está bloqueado y mantiene la pantalla encendida mientras la miras.