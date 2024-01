10 cosas que aprendí haciendo mi primera página web en 2024

Para iniciarme en el mundo del alojamiento web, mi redactor jefe me lanzó el reto de crear una página web en una semana. ¿El objetivo? Familiarizarme con los entresijos del alojamiento y la creación de páginas web.

1. Elegir un proveedor de alojamiento web es fácil con la ayuda de expertos

Todo sitio web necesita un alojamiento web. ¿Por qué? Porque, de lo contrario, nadie podría acceder a su sitio web en línea. El alojamiento web es el espacio que alberga tu página web, y los de primera calidad tienen un coste.

Saber cuál usar es una tarea en sí misma. Por suerte, mi editor es un experto en alojamiento web y ya ha dado muchos consejos en las guías de compra. Así que utilicé nuestra página de mejor alojamiento web gratuito y seleccioné la mejor opción de mi editor, que es Infinity Free.

(Image credit: Infinity Free)

InfinityFree es un proveedor de alojamiento web que no sólo ofrece alojamiento gratuito, sino también 5GB de espacio en disco, ancho de banda ilimitado y dominios alojados ilimitados. Solo tienes que pulsar el botón morado "Crear ahora" para comenzar tu viaje.

2. Una buena documentación del usuario es esencial

Uno de los inconvenientes del alojamiento gratuito es la falta de páginas de soporte decentes que se actualicen con regularidad. No es una queja porque estás recibiendo alojamiento gratis, pero si no sabes lo que estás haciendo, entonces es más prudente configurar tu primer sitio web con un host como Hostinger. Tienen toda la experiencia y el soporte necesarios para ayudar a los usuarios más novatos. La ayuda profesional es cara, así que cuando consideras el precio inicial por el alojamiento, empieza a parecer un poco mejor que el tiempo y el dinero que podrías acabar pagando por poner en marcha el sitio web con un alojamiento gratuito.

En realidad me las arreglé para encontrar una guía de vídeo de un tercero. Estaba bastante anticuada, pero me sirvió, y tengo a mi editor para que me ayude cuando me atasco (como al final me pasó). Puede que no cuentes con la ayuda de un experto, así que lo mejor es que utilices esta opción sólo si tienes experiencia previa en alojamiento de sitios web.

(Image credit: Infinity Free)

3. Los subdominios gratuitos parecen poco profesionales

En lugar de obtener un nombre de dominio completamente personalizado como www.tunombre.com, los proveedores de alojamiento gratuito suelen ofrecer un subdominio. InfinityFree ofrece un par de extensiones de dominio para que elijas, pero si eres muy particular acerca de ser dueño de un nombre de dominio específico, vas a tener que pagar por ello.

Si tuvieras que pagar 10€ por tu propio nombre de dominio, entonces el alojamiento de pago es una mejor opción porque muchos proveedores que tienen planes por debajo de 10€ incluyen un nombre de dominio gratis, como Hostinger y HostGator.

(Image credit: Infinity Free)

4. cPanel no es tan confuso como pensé al principio

Bienvenido al cPanel, personalmente apodado el panel confuso. Cuando entré en el cPanel, todo me parecía extraño y me habría perdido completamente si no hubiera tenido a mano un tutorial paso a paso.

No he explorado a fondo el cPanel porque me parece una tabla griega, así que fui directamente al instalador Softaculous para una instalación rápida y sencilla de WordPress. Después de un rato me di cuenta de que cPanel es lo que hace las cosas menos confusas. Sin cPanel instalar WordPress habría sido órdenes de magnitud más difícil.

(Image credit: Pam Barrometro)

5. Hay que dar prioridad a la seguridad

No hay nada que haga huir a los visitantes más rápido que una llamativa etiqueta de "No seguro" junto a su dirección web. Afortunadamente, InfinityFree ofrece un certificado SSL gratuito para cifrar sus datos y garantizar que sus credenciales permanezcan confidenciales y seguras.

Google también tiene una mayor consideración por las páginas seguras, por lo que si desea posicionarse bien en Google, un certificado SSL le dará una ventaja.

6. Los tiempos de carga lentos son un obstáculo importante

Ahora que WordPress está instalado puedo empezar a utilizar el editor de sitios para personalizar mi sitio web.

Error.

No podía hacer nada con una página que se cargaba eternamente.

¿He hecho algo mal? ¿Tengo que reinstalar? ¿Debo esperar? Vale, ahora que he esperado, ¿he hecho algo mal? Necesito...

(Image credit: Infinity Free)

7. La atención al cliente es esencial

Por eso tienes mentores, amigos y llamadas semanales programadas con tu madre. Necesitas a alguien con quien hablar cuando te topas con un obstáculo. O, mejor aún, un proveedor de alojamiento que ofrezca asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Para ser justos, la razón detrás de la falta de apoyo de InfinityFree es comprensible. Se necesitan muchos recursos (pista: dinero) para contratar soporte, y no tiene sentido asignar recursos a algo gratuito. En su lugar, ofrecen alojamiento premium para aquellos que quieren, y pueden permitirse, obtener el apoyo del personal.

InfinityFree tiene una base de conocimientos y un foro comunitario al que puedes acceder. Sin embargo, no encontré la respuesta a mi preocupación allí.

Probé un par de recomendaciones, fracasé, envié un mensaje a mi editor para pedirle ayuda y decidí dejarlo por hoy.

8. Paciencia se llama el juego

Al día siguiente, recibí un mensaje de mi editor ofreciéndose a guiarme a lo largo del proceso. Le recomendé una hora, me preparé un litro de café helado y me senté a revisar mi sitio web.

Y he aquí que ya puedo acceder al editor del sitio.

A día de hoy, no sé exactamente qué ha pasado en el backend o si ha sido simplemente un problema del servidor. Sin embargo, la edición de mi sitio web fue mucho más fluida después de esto.

Más tarde, mi editor me dijo que es probable que el sitio web estuviera alojado en un servidor utilizado por muchos otros sitios web y que simplemente no se me dio prioridad. Si no tienes días que esperar para actualizar tu sitio o no estás seguro de si se trata de un error tuyo o de ellos, el alojamiento gratuito es algo de lo que deberías alejarte.

9. Personalizar WordPress puede llevar mucho tiempo

Profundizar en el diseño de WordPress es otro tema complejo, pero lo básico incluye elegir una plantilla, escoger una imagen adecuada para la página de inicio y editar el contenido de todo el sitio web.

Tenía poco tiempo, pero las opciones son infinitas para esta fase y puedo imaginarme fácilmente pasar semanas probando diferentes plantillas y comprobando qué hace exactamente cada plugin.

El creador del sitio web de TechRadar Pro, Owain Williams, dijo lo siguiente al respecto: "Pam tiene razón, las opciones de WordPress pueden ser abrumadoras. Con un gran número de opciones de plug-ins disponibles, puede ser difícil saber cuál va a satisfacer realmente sus necesidades. Los creadores de sitios web como Wix, Squarespace y Hostinger simplifican esta tarea, ofreciendo únicamente las herramientas esenciales que necesitas para crear y hacer crecer tu sitio web. Además, las nuevas herramientas de IA facilitan aún más la creación de plantillas a medida, por lo que no tendrás que conformarte con un sitio web igual al de los demás".

Veredicto final: El alojamiento web gratuito tiene sus inconvenientes

Teniendo en cuenta que no he pagado nada por crear un sitio web que puedo compartir con el mundo, diría que la experiencia no está tan mal. Sin embargo, un proveedor de alojamiento web gratuito tiene sus desventajas, siendo la principal la falta de asistencia personalizada. Si la suerte no está de tu lado y te encuentras con un obstáculo en el camino, no habrá nadie que te ayude, lo que lleva a un lanzamiento potencialmente desastroso del sitio web.

Para las personas que quieren iniciarse en el mundo de los blogs, pero aún no están preparadas para comprometerse económicamente, un proveedor de alojamiento web gratuito puede ser una opción razonable, sobre todo si estás dispuesto a solucionar los problemas por tu cuenta. Sin embargo, si eres un completo principiante que quiere una experiencia sin estrés, puedes empezar por consultar los mejores proveedores de alojamiento web barato. Mientras tanto, para los profesionales que priorizan el tiempo de actividad del sitio web, la velocidad y el soporte 24/7, puede ser mejor elegir un proveedor de alojamiento premium más fiable.

Artículo original por Pam Barrometro, traducción por Antonio Romero.