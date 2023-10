Samsung presenta su Galaxy SmartTag2 - Pero... ¿dónde está el verdadero rival de Google para los Apple AirTags?

Samsung ha anunciado un nuevo rastreador Galaxy SmartTag2 para ayudarte a encontrar tus pertenencias perdidas. El nuevo dispositivos está bien, pero la verdad es que se queda muy corto en comparación con lo que esperábamos ver en el evento de Google del Pixel 8: la largamente rumoreada respuesta de Google a los AirTags de Apple.

La nueva SmartTag2 de Samsung (que se venderá por unos 30 dólares) parece una actualización decente del Galaxy SmartTag original, siempre y cuando poseas un teléfono Samsung Galaxy compatible con UWB (como el Galaxy S23 Ultra). La batería dura más (hasta 700 días, el doble que antes) y tiene un diseño más compacto, en forma de anillo, que permite sujetarlo a objetos.

El nuevo rastreador también es resistente al agua y tiene resistencia al polvo IP67, lo que debería hacerlo más duradero. Pero la mejora más potente es la nueva conectividad UWB (banda ultraancha), que permite que una nueva vista de brújula te muestre con bastante precisión a qué distancia estás de tus llaves perdidas y dónde encontrarlas.

La conexión Bluetooth de la SmartTag2 también le da un alcance decente de 120m. Pero el problema es que para seguir el rastreador es necesario utilizar la aplicación SmartThings Find de los teléfonos Samsung. Esto significa que sólo se puede utilizar con un teléfono Samsung y también que no es compatible con la red Android Find My Device, mucho más amplia, que se desplegará correctamente a finales de este año.

¿Cuándo se pondrá en marcha la red Android Find My Device y dónde está el rival de Google para los AirTag? Esperábamos escuchar alguna noticia en el evento Pixel 8, pero Google no dijo ni una palabra al respecto.

La respuesta es que Google probablemente sigue esperando a que Apple actualice iOS para que los gigantes tecnológicos puedan finalizar su especificación conjunta para alertas de rastreadores no deseados. Google y Apple anunciaron la iniciativa en mayo, pero en julio Google dijo que estaba esperando a que Apple "implementara protecciones para iOS" antes de desplegar toda su red Android Find My Device.

Una vez que esto ocurra, Google dispondrá realmente de una red de rastreadores que rivalizará con el sistema Find My de Apple y AirTags. Esto se debe a que los rastreadores compatibles (de la talla de Tile y, con suerte, del propio Google) podrán utilizar de forma anónima muchos de los miles de millones de dispositivos Android del mundo, en lugar de depender de redes mucho más limitadas como SmartThings Find de Samsung.

Los rivales de Google para los AirTag de Apple siguen en camino

Google ha anunciado cómo funcionará su red Find My Device renovada, pero tendremos que esperar un poco más para que se despliegue por completo. (Image credit: Google)

Ya hemos visto rumores convincentes de que Google está trabajando en su propio rastreador AirTag. En mayo, la filtradora Kamila Wojciechowska sugirió que el rastreador (cuyo nombre en clave es "grogu") estaba siendo desarrollado por el equipo Nest.

Al igual que el Samsung Galaxy SmartTag2, este rastreador soportaría tanto UWB (Ultra Wideband) como BLE (Bluetooth Low Energy) para la localización precisa de objetos. Pero el rival del AirTag de Google también sería compatible con la red actualizada Find My Device de Android.

A pesar de nuestras esperanzas de que esto podría aparecer en el evento Pixel 8, parece que Google se ha visto obligado a retrasarlo hasta finales de este año, lo que tendría sentido, ya que el despliegue de la red Find My Device también se espera en algún momento "a finales de este año".

Esto también ha afectado a los fabricantes de rastreadores de terceros como Chipolo, cuyo rastreador One Point para la red Find My Device sólo está disponible para pedidos anticipados y presumiblemente no se enviará hasta finales de este año.

Mientras tanto, el Galaxy SmartTag2 parece una opción decente para los fans de Galaxy, pero la verdadera revolución para el seguimiento de objetos basado en Android aún está por llegar.